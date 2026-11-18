Der Flughafenverkehr in Beirut ging in den ersten zehn Monaten des Jahres 2026 laut zwei Bankveröffentlichungen um rund 20% zurück. Die Ankunft nimmt mehr ab als die Abfahrt. Unterschiede zwischen den Reihen erfordern jedoch eine Unterscheidung zwischen dem gemeinsamen Trend und den detaillierten Summen, die noch mit den Behörden in Einklang gebracht werden müssen.

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Der Verkehr am internationalen Flughafen Beirut bleibt deutlich unter dem Niveau von 2025. Zwei Bankveröffentlichungen beziffern die Zahl der Passagiere in den ersten zehn Monaten 2026 auf rund 4,77 Millionen, was einem Rückgang von fast 20% pro Jahr entspricht. Ihre detaillierten Zahlen gehen jedoch auseinander, ohne diese Größenordnung in Frage zu stellen.

Ankunft stärker betroffen als Abfahrten

In seiner Veröffentlichung vom 18. November gibt Blominvest von Januar bis Oktober 4.764.613 Passagiere bekannt, ein Rückgang um 19,92% gegenüber dem Vorjahr. Die Aufschlüsselung zeigt 2.361.687 Ankünfte, minus 22,07 Prozent, und 2.301.140 Abfahrten, minus 17,69 Prozent. Der Transit erreicht 3.205 Passagiere.

Die Wirtschaftsforschungsabteilung von Crédit Libanais behielt in einer Mitteilung vom 5. November einen kumulativen Wert von rund 4,77 Mio. ein, was einem Rückgang von 19,83 % entspricht. Es zeigt auch einen Rückgang von 22,07 Prozent bei den Ankünften, aber 17,56 Prozent bei den Abfahrten. Die allgemeine Erkenntnis ist daher, dass es einen deutlicheren Rückgang der Inputs als Outputs gibt.

Oktober: weniger ausgeprägter jährlicher Rückgang

Allein im Oktober hatte Blominvest 528.645 Passagiere, ein Rückgang von 2,78 Prozent gegenüber Oktober 2025. Dazu gehören 253.053 Ankünfte, 275.252 Abfahrten und 340 Transitpassagiere. Der Rückgang gegenüber September beträgt 19,18 Prozent.

Diese beiden Vergleiche beschreiben nicht die gleiche Entwicklung. Der monatliche Rückgang wird von September bis Oktober gemessen; die jährliche Veränderung vergleicht zwei Monate Oktober. Der jährliche Rückgang des Monats ist deutlich weniger ausgeprägt als der der Kumulierung seit Januar. Es reicht jedoch nicht aus, einen nachhaltigen Turnaround zu etablieren: Nur ein Monat fasst den Jahresverlauf nicht zusammen.

Reihe nicht zusammenzufassen

Eine arithmetische Überprüfung zeigt eine Inkonsistenz in der Akkumulation von Blominvest: Die Addition von Ankünften, Abfahrten und Transiten ergibt 4.766.032, also 1.419 mehr als die angekündigte Summe. Diese Differenz stellt etwa 0,03 % der letzteren dar. Es beeinflusst die Genauigkeit der Gesamtmenge, aber nicht die Feststellung einer Abnahme um etwa 20%.

Crédit Libanais hält 530.296 Passagiere für Oktober, verglichen mit 528.645 bei Blominvest. Die beiden Werte dürfen daher nicht gemischt werden, um eine Reihe zu rekonstruieren. Keine detaillierten offiziellen Aufzeichnungen von September und Oktober 2026, um diese Unterschiede zu lösen, wurden in den konsultierten öffentlichen statistischen Seiten gefunden. Die genauen Zahlen sind die von jeder Publikation angekündigten, nicht die versöhnten Werte.

Ein Verkehrsindikator, keine Tourismuseinnahmen

Der Rückgang der Passagiere ist ein Indikator für die Flughafenaktivität. Es misst nicht eine einzigartige Anzahl von Besuchern oder allein den Tourismus: Eine Rundreise füttert An- und Abfahrten, und nicht alle Reisenden sind Touristen. Diese Daten erlauben auch keinen Einkommensverlust für Hotels, Restaurants oder Geschäfte.

Libanesischer Kredit meldete auch 38.998 Flugbewegungen in den ersten 10 Monaten, ein Minus von 15,77 Prozent. Der Rückgang der Flüge ist somit weniger ausgeprägt als der der Passagiere in dieser Veröffentlichung. Ohne Angabe der Kapazität des Flugzeugs und der angebotenen Sitze ermöglicht dieser Unterschied nicht die Berechnung einer Füllrate oder der Rentabilität der Unternehmen.

Quellen und Verfahren

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