Die Devisenreserven der Bank of Lebanon beliefen sich am 15. November 2026 auf 11,53 Milliarden Dollar. Sie machen 64,12 Millionen aus den ersten zwei Wochen. Die Bilanz unterscheidet diese liquiden Aktiva von Gold und Eurobonds, ohne die Nettoreserven zu messen oder den Ursprung des Anstiegs zu beschreiben.

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Die Auslandsreserven der Libanesischen Zentralbank stiegen im ersten Halbjahr 2026 um 64,12 Millionen US-Dollar. Sie erreichten am 15. November 11,53 Milliarden Dollar, verglichen mit 11,47 Milliarden Dollar Ende Oktober. Der Zuwachs betrug 0,56%, entsprechend den detaillierten Beträgen der zweimonatlichen Bilanz.

Dieser Anstieg bezieht sich auf liquide und gebietsfremde ausländische Vermögenswerte, ausgenommen Gold. Es verbessert diesen Bilanzposten, während der Buchwert von Gold im gleichen Zeitraum sinkt. Das Gesamtvermögen sank leicht auf 92,79 Milliarden US-Dollar.

BDL: Fremdwährungsaktiva steigen um 0,56%

Die Bilanz drückt ihre Beträge in Tausenden von libanesischen Pfund aus. Ihre Umrechnung in Höhe von £ 89.500 pro Dollar, wie in dem Dokument angegeben, beträgt $ 11,529 Milliarden zum 15. November. Der vergleichbare Betrag zum 31. Oktober beträgt 11,465 Milliarden. Der Unterschied beträgt 64,12 Millionen Dollar.

Die auf zwei Dezimalstellen gerundeten Beträge erlauben es nicht, diese genaue Variation allein zu finden. Der Gewinn beträgt zwei Wochen, nicht einen ganzen Monat oder einen jährlichen Vergleich.

Bilanzposition 31. oktober 2026 15. november 2026 Änderung Währungsreserven 11,465 milliarden dollar 11,529 milliarden dollar +64,12 mio Oder 36.800 milliarden dollar 35.917 milliarden dollar $883,04 millionen Gesamtvermögenswerte 92,856 milliarden dollar 92,793 milliarden dollar 62,26 mio. usd

Änderungen sind auf ungerundete Beträge zurückzuführen. Der Anstieg der Fremdwährungsaktiva und der Rückgang des Goldes fassen nicht alle Bewegungen zusammen: Andere Posten sind in der Bilanzsumme enthalten.

Liquide Aktiva, aber kein Nettosaldo

Die von der Zentralbank angenommene Definition isoliert liquide ausländische Vermögenswerte, die von Gebietsfremden gehalten werden. Diese Position enthält Informationen über einen Asset Pool. Sie zieht die Verbindlichkeiten der BDL gegenüber Banken, dem Staat oder ihren anderen Gläubigern nicht ab.

Die 11,53 Milliarden Dollar stellen daher keine Nettoreserven dar. Sie stellen auch keinen frei verfügbaren Umschlag für die Rückzahlung von Bankeinlagen dar. Die Bewertung einer Nettoposition erfordert eine Abstimmung mit den entsprechenden Verbindlichkeiten, je nach Währung, Laufzeit und Art.

In der Bilanz werden die Eurobonds des libanesischen Staates im Wertpapierportfolio gesondert ausgewiesen. Ihr Marktwert zum 15. November beträgt 1,514 Milliarden Dollar. Diese Forderungen an den Staat ergänzen nicht die Linie der liquiden Währungsreserven.

Gold folgt einer deutlichen Entwicklung

Der Buchwert des Goldes stieg zwischen den beiden Aufträgen von 36,80 auf 35,92 Milliarden Dollar. Das Dokument legt eine Bewertung zum Marktpreis fest. Eine Änderung dieser Linie kann daher die des Preises widerspiegeln, ohne einem gleichwertigen Cashflow zu entsprechen.

Der Rückgang von 883,04 Millionen US-Dollar reicht nicht aus, um einen Goldverkauf zu etablieren. Die zweimonatliche Tabelle bietet hier keine Aufschlüsselung zwischen Preiseffekt und Mengenänderung.

Der Anstieg zeigt noch nicht den Ursprung der Ströme

Die Abstimmung der beiden Bilanzen zeigt den Anstieg der Fremdwährungsbestände, führt jedoch keine detaillierten Angaben zu den Transaktionen, die dies erklären. Käufe von Dollar, Vorschriften, Einnahmen und Bewertungen sind in dieser Veröffentlichung nicht enthalten.

Die nächste zweimonatige Situation wird es ermöglichen, den Bestand Ende November zu überwachen. Die Identifizierung der Ströme, die diese Bewegung fördern, hängt von zusätzlichen Informationen der Zentralbank ab.

Quelle und Illustration

Offizielle Bilanz der Bank of Lebanon zum 15. November 2026Umrechnungen und Änderungen auf der Grundlage veröffentlichter Beträge zu dem im Dokument angegebenen Kurs.

Cover: Fassade der Bank of Lebanon, Archiv veröffentlicht im Mai 2019. © François el Bacha / Libnanews. Ganzes Foto in Größe und redaktionelles Kleid.

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