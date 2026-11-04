Jean Hawaii erzählt dem Staat in « Tajribati »

Jean Hawat stellt die Geburt von « Tajribati », « Meine Erfahrung », im Jahr 2020, dem Jahr seiner achtzig Jahre und dem hundertsten Jahrestag des Großlibanon. Der Anwalt und ehemalige Chef des Nationalblocks verband seine Reise mit einer Reflexion über den Aufbau des Staates. Sein Zeugnis geht auf Raymond Eddé zurück, kritisiert Spaltungen und stellt öffentliche Verantwortlichkeiten in Frage. Er appelliert insbesondere an die libanesische Jugend, ihre Geschichte zu kennen und die Arbeit der Übertragung fortzusetzen.

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In « Tajribati », « Meine Erfahrung », erzählt Jean Hawat den Staat durch seine politische Reise. Der Anwalt und ehemalige Leiter des Nationalblocks begründete den Ursprung des Buches im Jahr 2020: Das Jahr seiner achtzig Jahre fiel mit dem hundertjährigen Bestehen des Großlibanon zusammen. Diese Annäherung gab ihm den Ausgangspunkt einer Erzählung, die sein öffentliches Leben mit der Geschichte des Landes verband.

In einem Interview, das am 4. November veröffentlicht wurde, präsentierte er das Buch als Ergebnis der Notwendigkeit, aufzuzeichnen, was er erlebt hatte, die Verantwortlichkeiten, die er ausgeübt hatte und die Lektionen, die er gelernt hatte. Dieses Zeugnis betrachtet einen Schauspieler, der an den Ereignissen beteiligt war, an denen er teilnahm.

Das Buch war Gegenstand einer Unterzeichnungssitzung im Beirut National Museum. Bei diesem Treffen erklärte Hawaii, dass es Erinnerung, Dokumente und Positionen sammeln wolle, um die Schwierigkeiten des Libanon zu hinterfragen.

Jean Hawaii erzählt dem Staat vom Nationalblock

Hawat erinnerte an sein Engagement für den Nationalblock vor 1965 und dann an die Missionen, die er dort unternommen hatte. Sein Konto gab einen besonderen Platz für die Periode eröffnet 1976, als Raymond Eddé nach Paris zog. Er erklärte, dass er Aktivitäten und Akten in seiner Abwesenheit folgen musste.

Die Kontinuität dieses Engagements ist seiner Meinung nach Teil einer Familiengeschichte, die mit Émile Eddé und dann mit Raymond Eddé verbunden ist. Es ist auch eine möglichkeit zu erklären, aus welcher position er ereignisse beobachtet. Die politische Zugehörigkeit wird nicht aus dem Zeugnis gelöscht: Sie ist einer ihrer Kader.

Eine Kritik, wie man den Staat aufbaut

Sein Urteil über die libanesische Flugbahn ist streng. Seiner Ansicht nach sei es dem Land nicht gelungen, einen effektiven Staat auf nachhaltiger Basis aufzubauen. Es stellt interne Spaltungen, Konfrontationen um nationale Entscheidungen und den Platz von Einzelinteressen in Frage.

Hawaii liest die Schwächung des Staates durch die Schwierigkeit, Treuen und sofortige Gewinne zu überwinden, um ein Gemeinwohl zu verteidigen.

Er kritisiert auch die Suche nach Geld, Positionen und Vorteilen bei der Ausübung der Macht. Ihre Antwort erfolgt in Form einer Forderung nach öffentlicher Verantwortung, Integrität und guter Verwaltung. Aus dieser Perspektive geht es bei der Weitergabe von Erfahrungen nicht nur darum, den Führungskräften, die sie getroffen haben, zu erzählen, sondern auch um ihre Entscheidungen und ihre Auswirkungen.

Politische Hoffnung in Ausführung

Hawaii drückt eine vorsichtige Hoffnung für Präsident Joseph Aoun und die Regierung von Nawaf Salam aus. Er würdigte die in der Nominierungsrede und der Ministererklärung skizzierten Richtungen. Sie besteht jedoch auf dem Übergang zur Umsetzung.

Diese Reserve erweitert den Faden des Buches, wie es es präsentiert: Die angezeigten Absichten reichen nicht aus, um Institutionen aufzubauen. Er warnt vor der Wiederholung der Spaltungen, die seiner Meinung nach das Land daran hinderten, voranzukommen. Die Kontinuität der öffentlichen Arbeit zählt mehr als das momentane Festhalten an einer Rede.

Jugend als Empfängerin

Schließlich richtet sich die Botschaft an die libanesische Jugend. Hawaii lädt sie ein, ihre Geschichte kennenzulernen und den Libanon zu ihrer gemeinsamen Referenz zu machen. Für ihn bedeutet das Halten eines Gedächtnisses eine Verantwortung: zu sagen, was als wahr gilt, und anderen Generationen zu erlauben, die Diskussion wieder aufzunehmen.

Er beschreibt Reorganisation nicht als den Fall eines Mannes oder einer einzigen Entscheidung. Sein Ruf ist nach einer Generation, die fähig ist, für einen stärkeren Staat zu arbeiten. « Meine Erfahrung » stellt sich also als Beitrag zu dieser Übertragung dar, mit der Stärke und den Grenzen eines angenommenen persönlichen Wortes.

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