Rechtsanwalt Mostafa Nili behauptet, dass das Urteil gegen den iranischen Sänger Parastoo Ahmadi und vier Mitglieder des Teams am 23. November in Qom verhängt wurde. Es folgt ein im Dezember 2024 online übertragenes Konzert, bei dem der Sänger ohne den obligatorischen Schleier sang.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Das Urteil gegen die iranische Sängerin Parastoo Ahmadi und vier Personen, die an der Produktion ihres Konzerts teilnahmen, wurde am Montag, den 23. November in Qom verhängt, kündigte der Anwalt Mostafa Nili an. Er berichtete, dass jeder 74 Peitschenhiebe erhielt. Das Konzert, das im Dezember 2024 online übertragen wurde, hatte zu Klagen geführt, nachdem die Sängerin.

Ein Urteil, das bereits in der Berufung ausgesprochen und bestätigt wurde

Die Entwicklung vom 23. November betrifft die Anwendung des Urteils, nicht ein neues Urteil. Nach Angaben des Zentrums für Menschenrechte im Iran verurteilte das Strafgericht von Qom im Juni 2026 den Sänger und acht Mitglieder des Produktionsteams oder Musiker. Das Berufungsgericht bestätigte die Urteile Ende September. Das Zentrum berichtete auch über zwei Jahre Reiseverbot ins Ausland und künstlerische Aktivitäten.

Die Geschichte von Mostafa Nili umfasst fünf Personen. Es ist nicht klar, ob die körperliche Bestrafung auch auf die anderen vier verurteilten Personen angewendet wurde. Eine öffentliche Bestätigung der Vollstreckung dieser Urteile durch die Justizbehörde wurde am Montag nicht gefunden.

Ein Online-Konzert vor Gericht

In seinem Oktober-Dossier über die Verfolgung von Künstlern im Iran erinnert das Zentrum daran, dass das Konzert in der Karawanse von Deir Gachin in der Provinz Qom aufgenommen wurde, ohne dass ein Publikum vor Ort war. Der Online-Übertragung folgte die vorübergehende Festnahme des Sängers und mehrerer Musiker. Das Verfahren betraf nicht nur den Dolmetscher, sondern auch diejenigen, die an der Produktion des Konzerts teilnahmen.

Die Menschenrechtsorganisation Hana verurteilte am Montag die Auspeitschung, die ihrer Ansicht nach dem Verbot grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung in Artikel 7 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte widerspricht. Seine Aussage basiert auf den Aussagen des Anwalts zur Anwendung des Urteils.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews