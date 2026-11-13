Mahmoud-Kahil-Preis bei CairoComix

Der Mahmoud-Kahil-Preis, der von einem Zentrum der American University of Beirut verliehen wird, ist vom 13. bis 15. November 2026 im CairoComix-Programm enthalten. Das Festival begrüßt die Öffentlichkeit kostenlos im Mahmoud Mokhtar Center in Kairo. Ausstellung der teilnehmenden Werke, tägliche Workshops, Treffen, Unterschriften und Markt der Verlage bilden diese elfte Ausgabe. Die Feier des Preises war wegen des Krieges verschoben worden. Besucher finden auch einen Raum für unabhängige Designer in der Nähe der Metro Opera.

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Der Mahmoud-Kahil-Preis, der in Beirut von der American University of Beirut (AUB) verliehen wird, schließt sich in diesem Jahr CairoComix an. Die elfte Ausgabe des Festivals findet vom 13. bis 15. November 2026 im Mahmoud Mokhtar Cultural Centre im Stadtteil Gezira in Kairo statt. Eine Ausstellung der teilnehmenden Arbeiten und eine Preisverleihung sind im Programm enthalten.

Für Leser in Ägypten ist der Zugang zum Festival kostenlos. Opera Metro Station dient dem Ort. Drei Tage lang bringt das Treffen Autoren, Verleger und Liebhaber arabischer und internationaler Comics zusammen.

Mahmoud-Kahil-Preis in Kairo

Das Rada and Mutaz Sawaf Center for Studies on AUB’s Arab Comics organisiert diesen jährlichen Award. Es unterscheidet verschiedene Formen der Schöpfung: Cartoon, Pressezeichnung, Illustration und Illustration von Kinderbüchern. Sein Umfang übersteigt somit das einzige Comic-Album.

Bereits am 18. August gab die AUB bekannt, dass die Gewinner der elften Ausgabe im November in CairoComix gefeiert werden. Die Universität erklärte, dass diese Ernennung, die normalerweise für April geplant war, wegen des Krieges verschoben worden war. Die Anwesenheit des Preises in Kairo ist daher Teil eines neu organisierten Kalenders, nicht in der Schaffung einer neuen Auszeichnung.

Workshops, Verlage und unabhängige Autoren

Das angekündigte Programm umfasst drei tägliche Workshops, Meetings und Unterschriften. Comic Souk bringt Verlage zusammen, während ein spezieller Raum, der India Square, eine unabhängige Kreation beherbergt. Die Hauptausstellung präsentiert die Arbeit der Teilnehmer des Mahmoud Kahil Preises.

CairoComix wurde 2015 gegründet und widmet sein jährliches Treffen verschiedenen Comic-Praktiken in Ägypten und der Region. Die 9. Kunstorganisation trägt diese Edition. Der Festivalmarkt umfasst auch Buchhandlungen und Schöpfer, die außerhalb der traditionellen redaktionellen Kanäle veröffentlichen.

Das AUB-Zentrum gehört zu den angekündigten Unterstützern, neben Tosh Fesh, Pro Helvetia, dem Französischen Institut in Kairo und der Deutschen Botschaft in Ägypten. Das Mahmoud Mokhtar Centre und der Kunststoffsektor des ägyptischen Kulturministeriums sind Partner.

Eine ebenso herausragende redaktionelle Arbeit

Der Preis wird von einer redaktionellen Produktion begleitet. Im August gab die AUB vier internationale Auszeichnungen für das Buch und die Poster ihrer zehnten Ausgabe bekannt. Tarek Atrissi hatte die Grafik entworfen; Lina Ghaibeh hatte geschrieben und editiert. Diese Unterscheidungen umfassten typografische Zeichnung, Schriftzug und Buchgestaltung.

In Kairo wird das Publikum die mit der nächsten Ausgabe verbundenen Werke entdecken können. Das Festival dauert bis Sonntag, den 15. November im Mahmoud Mokhtar Zentrum mit freiem Eintritt.

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