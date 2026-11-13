Präsident 2027: Der Staat im Mittelpunkt der Programme

Die französischen Präsidentschaftswahlen von 2027 kamen nach Teddy Riners Eintritt, den Diskussionen über eine Vorwahl und der Debatte über öffentliche Dienste ans Licht. Diese wöchentliche Datei vergleicht Vorschläge, parteipolitische Strategien und drei aktuelle Umfragen, wobei Ankündigungen, Bürgerreaktionen, Wahlpotenzial und Wahlabsichten für 2027 unterschieden werden.

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Die französische Präsidentschaftskampagne von 2027 änderte zwischen dem 7. und 13. November ihr Tempo. Der Eintritt von Teddy Ringer in den Wettbewerb, die Klarstellungen zu einem Rechts- und Zentrumsprimär und die Konfrontation öffentlich-rechtlicher Projekte fügten den Allianzgesprächen konkrete Entscheidungen hinzu. Die in dieser Woche veröffentlichten Umfragen geben Aufschluss über diese Neuzusammensetzungen, aber sie messen nicht alle die gleichen Anwendungen oder den gleichen Gegenstand.

Die große mündliche Rede vom 12. November machte die Unterschiede bei der Zahl der öffentlichen Bediensteten besonders deutlich. Auf der linken Seite sind die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Vergütung von zentraler Bedeutung. Rechts und in der Mitte verteidigen mehrere Kandidaten Reduktionen nach verschiedenen Mechanismen. Diese Opposition fasst jedoch nicht alle Programme zusammen: Schule, Europa, Steuern und Institutionen trennen auch Kandidaten von einer Seite.

Diese Akte behandelt die verifizierten Entwicklungen aus der Woche vom 7. bis 13. November 2026. Frühere Vorschläge, an die erinnert wurde, um die Diskussion einzubeziehen, sind als solche datiert. Eine erklärte Kandidatur, eine in einer Umfrage getestete Hypothese und eine rechtsgültige Teilnahme am Wahlgang bleiben drei verschiedene Statuten.

Utilities: acht Kandidaten, entgegengesetzte Wege

Am 12. November wurden Fabien Roussel, Bruno Retailleau, Marine Tondelier, Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Attal, Éric Zemmour und Édouard Philippe nacheinander zu öffentlichen Dienstleistungen befragt. Dies war keine kontradiktorische Debatte, an der die Acht am selben Tisch teilnahmen. Marine Le Pen und David Lisnard hatten die Einladung abgelehnt.

Roussel verteidigte 500.000 Rekruten über fünf Jahre. Tondelier erwähnte 250.000 bis 350.000 Posts. Retailleau schlug 400.000 Nicht-Ersatz vor, von denen 300.000 mit den erwarteten Zuwächsen bei künstlicher Intelligenz verbunden sind. Zemmour hat in fünf Jahren 800.000 Abschaffungen vorgenommen und Lehrer, Polizei, Militär und Betreuer gerettet.

Glucksmann bekräftigte die Aufwertung der Lehrer von 10% auf 25% je nach Situation. Philippe verteidigte die Autonomie der Schulen. Retailleau schlug eine sechste Aufnahmeprüfung vor. Diese Verpflichtungen betreffen daher sowohl die Organisation der Missionen als auch die Anzahl der Mitarbeiter. Keine angekündigten Produktivitätsgewinne sind in diesem Stadium eine Haushaltseinsparung.

Attal bevorzugt freiwillige Abfahrten

Am 12. November erklärte Gabriel Attal, dass sein Ziel von 100.000 Ausscheidungen aus dem öffentlichen Dienst eher freiwillig und Zulage als sofortige und einheitliche Abschaffung von Stellen sei. Es stellt diesen Mechanismus als Begleitung für Agenten vor, die ihre Karriere ändern möchten.

Der Unterschied ist bei der Bewertung des Vorschlags wichtig: Die freiwillige Ausreise umfasst Antragsteller für das Programm und die Erstfinanzierung. Die angegebene Zahl gibt daher nicht allein die Höhe der Nettoeinsparungen an. Entschädigung, mögliche Ersatzzahlungen und die Verteilung der Abfahrten zwischen den Geschäften würden das Ergebnis bedingen. Die Diskussion über die Personalausstattung befreit nicht die Berücksichtigung der Beibehaltung von Kompetenzen in jeder Abteilung.

Die Frage der Löhne geht über das Land hinaus

In seinem Bericht über ein Treffen mit David Amiel am 10. November forderte der öffentliche Dienst der CGT eine sofortige Erhöhung des Indexpunkts um mindestens 10%, seine Indexierung der Inflation und eine Neufassung der Netze. Sie forderte auch die Abschaffung des Wartetages und die vollständige Wiederherstellung der Bezahlung für den regulären Krankheitsurlaub.

Die Gewerkschaft fand die Reaktion der Regierung unzureichend und forderte Mobilisierung am 17. November. Das sind gewerkschaftliche Forderungen, kein Abkommen mit der Regierung. Ihre Nähe zu bestimmten Kampagnenverpflichtungen unterstützt einen Kandidaten nicht automatisch. Sie erklären jedoch, warum die Debatte über öffentliche Dienstleistungen gleichzeitig die Einstellung, die Behandlung des Personals und die Attraktivität des Handels betrifft.

In der Mitte und rechts, eine primäre noch zu bauen

Bruno Retailleau schlug die Daten 31. Januar und 7. Februar 2027 für eine primäre, in einem Schreiben vom 10. November an Gabriel Attal, Édouard Philippe und David Lisnard. Ein Teammeeting wird für den 17. November angekündigt. Dieser Zeitplan ist ein Verhandlungsvorschlag und kein Verfahren, das von allen betroffenen Ausbildungsgängen endgültig angenommen wurde.

Philips Weigerung, sich dieser Vorwahl zu unterwerfen, bleibt ein großes politisches Hindernis. Sein Gefolge unterhält eine unabhängige Anwendungsstrategie. Der Austausch zwischen Teams bedeutet daher nicht den Rückzug von Kandidaten oder die Vereinbarung eines einzigen Angebots.

Der Umfang des Wettbewerbs wäre so entscheidend wie seine Daten: Wer könnte wählen, wer könnte konkurrieren, welche Garantien wären erforderlich und welches Engagement würde die Verlierer binden? Ohne gemeinsame Antworten bleibt die Grundschulbildung ein Projekt. Die Ergebnisse der einzelnen Kandidaten können nicht addiert werden, um im Voraus die eines möglichen Gewinners bekannt zu geben.

Republikanische Garde im Elysée, 4. September 2025. Fotoarchiv: Dati Bendo / Europäische Union, Audiovisueller Dienst der Europäischen Kommission, CC BY 4.0.

Ringer tritt in die Kampagne ein, ohne ein komplettes Programm vergleichbar

Teddy Ringer kündigte am 9. November seine Kandidatur an. Dieser Eintrag ist eine neue politische Tatsache, die sich vom Echo von Netzwerken oder Meinungsumfragen unterscheidet. Es präsentiert sich außerhalb der traditionellen Opposition zwischen links und rechts. In seiner Erklärung an diesem Tag sagte er: « Ich werde es mit dir und für dich tun. »

Seine ersten Ausrichtungen umfassen Wirtschaftstätigkeit und Renten. Auf diesen betont es Solidarität und Buße, ohne einen Platz für Kapitalisierung auszuschließen. Diese Angaben sind noch nicht vollständig detailliert: Beitragsregeln, Übergang zwischen Systemen und Finanzierung können nicht von einer allgemeinen Formel abgezogen werden.

Eine Reise zum Delafontaine Hospital in Saint-Denis wurde am 13. November angekündigt. Diese Ankündigung wird hier nicht als Beweis für einen tatsächlichen Besuch präsentiert. Seine Anwesenheit im Salon du Made in France, am 14. November um 14 Uhr Pariser Zeit, ist auch im angekündigten Kalender enthalten. Eine Kampagnenagenda und ihre Ausführung müssen unterschieden bleiben.

Bürgerreaktionen, ohne sie in eine Umfrage zu verwandeln

In einem Radiobericht, der am 9. November aus Guadeloupe zur Zeit der Route du Rhum ausgestrahlt wurde, begrüßt Jean-Gabriel diesen Antrag: „Ich bin für den Wandel. Dieses Zeugnis spiegelt die Erwartung eines vor Ort interviewten Interviewten wider, nicht ein Maß für die guadeloupéische oder französische Meinung.

Eine qualitative Zusammenfassung, die mit der Odoxa-Umfrage veröffentlicht wurde, gibt auch diesen kritischen Kommentar weiter: « Ein großartiger Athlet macht keinen großartigen Präsidenten. » Es stammt aus einer Auswahl von Online-Reaktionen von Backbone, dessen einzelner Autor in der Synthese nicht identifiziert wird. Es illustriert ein Argument, nicht seine Häufigkeit in der Bevölkerung. Diese beiden Reaktionen zeigen unterschiedliche Erwartungen, politische Erneuerung auf der einen Seite, notwendige Erfahrungen auf der anderen Seite, ohne ihnen eine statistische Hierarchie zu geben.

LFI spezifiziert den Inhalt seines Angebots

Die neue Ausgabe vonZukunft gemeinsam, veröffentlicht am 6. November, dann in der Kampagne von Jean-Luc Mélenchon durchgeführt, dient als programmatische Referenz. LFI kündigt 1.069 Maßnahmen an, darunter 238 neue und 118 geänderte Maßnahmen. Diese Zahlen beschreiben die beanspruchte Architektur des Programms; sie geben selbst keine Informationen über dessen Kosten oder Machbarkeit.

Das Einkommenskapitel schlägt einen Netto-SMIC von 1.700 €, eine Lohnindexierung auf Preise und eine Erhöhung des Indexpunktes um 10% vor. Die Steuerreform umfasst vierzehn Einkommensteuerklassen, eine Vermögenssteuer mit einer Klimadimension und eine Steuergarantie von 2 % für Vermögenswerte über 100 Mio. EUR.

Der Text sieht auch die Abschaffung der Pauschalabgabe auf Kapitaleinkommen und eine Erbschaftsobergrenze von 12 Millionen Euro vor. Es artikuliert somit eine Erhöhung des Arbeitseinkommens und eine Umverteilung des Reichtums. Dies ist ein Steuerumwandlungsprogramm, nicht Maßnahmen, die in Kraft getreten sind.

In Bezug auf die Ökologie möchte das Programm eine Regel enthalten, die die Naturproben auf ihre Regenerationskapazität beschränkt. Es sieht die Planung, Buchhaltung und besondere Aufmerksamkeit für die Energie- und Ernährungsautonomie in Übersee vor. Die Frage der Umsetzung stellt sich auf mehreren Ebenen: nationale Ziele, Investitionen, den Unternehmen auferlegte Verpflichtungen und die Mittel der Kontrollbehörden.

Ukraine: Abschluss des unaufgeforderten Kandidaten

Am 9. November veröffentlichte LFI eine Klarstellung nach der Kontroverse über Mélenchons Kommentare im Bourget. Die Bewegung bekräftigt, dass jeder territoriale Transfer der Stimme der betroffenen Bevölkerung unterliegen sollte. Sie verteidigt einen ausgehandelten Frieden mit Europäern und erinnert an ihre Vorbehalte gegenüber der Entsendung von Langstreckentruppen und Raketen.

In dieser Erklärung wird die von LFI geltend gemachte Position festgelegt. Es ist weder ein Friedensabkommen noch eine Akzeptanz dieses Ansatzes der Ukraine. Die Bedingungen für Konsultationen in besetzten Gebieten und Sicherheitsgarantien werden nicht nur durch ein Abstimmungsprinzip geregelt. Die Kontroverse dreht sich daher um die Mittel zur Erreichung des Friedens sowie um das erklärte Ziel.

Glucksmann, Tondelier und Roussel: drei verschiedene Wege

Raphaël Glucksmanns Bildungsprojekt ist kein mündliches. Bereits im August hatte er einen Fünfjahresplan vorgelegt, der die Gehälter der Lehrer, eine geringere Einschulung pro Klasse in die Grundschule und die Renovierung von Gebäuden kombinierte. Sein Vorschlag, die Arbeit besser zu bezahlen, indem er die größten Vermächtnisse besteuert, gehört auch zu diesem früheren Angebot, an das hier erinnert wurde, um die November-Interventionen zu situieren.

Er verteidigte auch einen zehnmonatigen obligatorischen öffentlichen Dienst und eine Bürgerkonvention zur Einwanderung, gefolgt von einer parlamentarischen Debatte. Diese Mechanismen unterscheiden sich sowohl von den von der Rechten vorgeschlagenen Migrationsbeschränkungen als auch von den von der LFI durchgeführten institutionellen Reformen. Ein gemeinsames Thema, wie steigende Löhne, bedeutet nicht die Identität der Mittel.

Marine Tondelier sagte am 9. November: « Ich werde mich nicht zurückziehen. » Gleichzeitig ließ sie die Umweltbeteiligung in einer Koalition offen. Die Aufrechterhaltung eines Antrags und die Verfügbarkeit eines Tarifvertrags beschreiben daher nicht unbedingt zwei widersprüchliche Ankündigungen: Alles würde vom Rahmen und Inhalt dieser Vereinbarung abhängen.

In einem am selben Tag unterzeichneten Text verteidigt er « eine Föderation von Staaten, dezentralisiert und ökologisch ». Er schlägt vor, das öffentliche Beschaffungswesen zugunsten der europäischen Produktion mit je nach Sektor unterschiedlichen Schwellenwerten zu mobilisieren und den Übergang durch europäische Kreditaufnahme zu finanzieren. Ihre Vision beinhaltet auch eine Neuausrichtung der Agrarpolitik und -maßnahmen der Europäischen Zentralbank. Dies ist ein Projekt der europäischen Transformation, für das eine französische Präsidentschaft nicht allein entscheiden könnte.

Die PCF bekräftigte ihre Linie am 7. November. Der Nationalrat erinnert daran, dass Fabien Roussel am 6. September von 72 % der befragten Mitglieder gewählt wurde. Er ist der Ansicht, dass ein Mitglied, das eine andere Kandidatur unterstützt, außerhalb der Wahl der Partei ist und nicht in seinem Namen sprechen kann. Diese Erklärung unterstreicht das Fortbestehen eines autonomen kommunistischen Angebots; Es ist nicht möglich, eine Liste einzelner Ausschlüsse zu erstellen.

RN bereitet seine Finanzierung vor, Reconquest umreißt seine Prioritäten

Am 10. November kündigte RN-Schatzmeister Kevin Pfeffer eine Vorabvereinbarung mit zwei nicht-französischen europäischen Banken über einen Kredit in Höhe von 10,6 Millionen Euro für die Marine Le Pen-Kampagne an. Er wartet auf eine endgültige Antwort vor Ende des Monats und hat die Institutionen nicht ernannt. Diese Vorvereinbarung bedeutet nicht, dass die Mittel ausgezahlt wurden.

Eric Zemmour bestätigte seine Kandidatur auf seiner Kampagnenseite und kündigte am 21. November ein Starttreffen in Toulon an. Seine Prioritäten verbinden die Einstellung der legalen und illegalen Einwanderung, den Vorbehalt beitragsunabhängiger Leistungen für die Franzosen und die Abschaffung der staatlichen medizinischen Hilfe. Dies sind Vorschläge von Reconquest, nicht Bestimmungen des geltenden Gesetzes.

Insbesondere bietet es zusätzliche 100.000 Gefängnisplätze in 24 Monaten. Auf Einnahmen verspricht es, die CSG abzuschaffen und Kraftstoffsteuern um 40 Cent zu senken. Die mit diesen Veränderungen verbundenen Gewinne sind Kampagnenziele: Ihre Finanzierung und Auswirkungen können nicht als erworben betrachtet werden.

Cluster17: vier Wahlangebote, nicht vier Prognosen

Die von Politico in Auftrag gegebene Cluster17-Umfrage, auf die am 11. November verwiesen wurde, wurde am 9. und 10. November online unter 1.242 Erwachsenen durchgeführt, darunter 1.164 registrierte. Soziodemographische Quoten und politische Anpassungen werden angewandt. Die gewichteten Zahlen der vier Szenarien sind 899, 888, 883 und 899.

In den ersten drei Hypothesen nehmen Philippe, Attal oder Christine Lagarde abwechselnd die zentrale Stellung ein. Marine Le Pen sammelt 30,5 %, 31 % und 30,5 %, Melenchon 20 %, 20,5 %, Philippe 13,5 %, Attal 11 % und Lagarde 14 %. David Lisnard ist 10% in allen drei Fällen. Tester Lagarde ist keine Anwendung wert.

Mit achtzehn Namen gleichzeitig erreichte Le Pen 27%, Mélenchon 19%, Philippe, Lagarde, Glucksmann und Lisnard 8%; Riner und Attal 2%. Die Packungsbeilage zeigt etwa ±3 Punkte um 30% und ±3,3 um 50%. Unterschiede zwischen Szenarien sind keine chronologischen Veränderungen.

Toluna: eine Umfrage vor der Kandidatur Ringer

Die Toluna Harris Interactive-Umfrage für M6 und RTL, die am 9. November veröffentlicht wurde, wurde vom 3. bis 5. November online durchgeführt: 2.436 Erwachsene, darunter 2.101 registrierte, mit Quoten und soziodemografischen und Wahlanpassungen. Das Gelände geht Riners Ankündigung voraus.

Im Szenario von Philippe, Villepin und Lisnard erreichte Le Pen 34%, Mélenchon 19%, Philippe 12%, Glucksmann 11% und Lisnard 9%. Die Basis ist 1.370 registriert einige zu stimmen und eine Wahl zum Ausdruck bringen. Die anderen vier Annahmen haben Basen von 1.336 bis 1.367; Pen sammelt 35% oder 36%.

Die drei getesteten Duelle ergaben bei Le Pen 68 % gegen Mélenchon, 60 % gegen Glucksmann und 58 % gegen Philippe auf Basis von 1.171, 1.237 bzw. 1.211 Befragten. Enthaltung, Weiß und Null sind ausgeschlossen. Die gemeldeten Margen betrugen in der ersten Runde ±2,9 Punkte und in der zweiten Runde ±3,1 Punkte. Diese Simulationen präjudizieren weder die Finalisten noch das Ergebnis.

Odoxa: 21% Potenzial bedeutet nicht 21% der Stimmen

Am 12. November veröffentlichte Odoxa eine Umfrage unter 1.005 Erwachsenen für Backbone und Le Figaro. Laut der eingereichten Mitteilung fand das Land am 9. und 10. November statt, mit Quoten und Anpassungen der Stimmen von 2022. Die Methode der Sammlung ist in der konsultierten Broschüre nicht angegeben. Die gemeldeten Margen liegen zwischen ±1,4 und ±3,1 Punkten.

Ringer hat 21% Potenzial, davon 4% « sicher » und 17% « wahrscheinlich ». Diese Frage ermöglicht es, mehrere Persönlichkeiten zu berücksichtigen: Sie verpflichtet nicht, einen einzigen Newsletter zu wählen. Die 4 % sind daher auch keine Absicht, wettbewerbsfähig abzustimmen.

Eine weitere offene Frage zur Persönlichkeit, die der Ratsvorsitz wünscht, stellt insbesondere Le Pen 16 %, Mélenchon 10 % und Riner 4 %. Laut der Synthese nennen 46% keine Namen. Spontaner Wunsch, Potenzial und Absicht zu wählen müssen getrennt bleiben, auch wenn eine identische Zahl in zwei Antworten erscheint.

Was die Unterschiede wirklich bedeuten

Der erste Fehler wäre, die 34% von Le Pen in Toluna und die 30,5% in Cluster17 in einen Rückgang innerhalb weniger Tage umzuwandeln. Die Institute, Termine, vorgeschlagenen Listen und Behandlung der Teilnahme unterscheiden sich. Um eine Evolution zu untersuchen, muss eine Serie, die unter vergleichbaren Bedingungen gebaut wurde, Vorrang haben und ihre Unsicherheit muss berücksichtigt werden.

Schließlich deckt eine indikative Marge nicht alle Umfrageverzerrungen ab. Auch die Rekrutierung der Befragten, die Formulierung und Erinnerung an frühere Abstimmungen zählen. Die kleinen Diskrepanzen erlauben nicht die Sicherheit von nahen Kandidaten, geschweige denn die Vorhersage von Überträgen nach dem Rückzug.

Die nächsten angekündigten Fristen

Teams, die eine Diskussion über Grundschulbildung unterstützen, sollen sich am 17. November treffen, während an diesem Tag auch ein öffentliches Engagement angekündigt wird. Die Regeln für eine mögliche gemeinsame Auswahl und die Antworten auf Lohnforderungen werden daher zwei getrennte Sitzungen bilden, eine Wahl und die andere soziale.

Riners angekündigter Umzug in die Show Made in France am 14. November und Zemmours Treffen am 21. November müssen auf der Grundlage ihrer tatsächlichen Fortschritte und Vorschläge gewürdigt werden.

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