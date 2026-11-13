Touch stärkt sein 4G, ohne 5G überall zu versprechen

Touch kündigt zusätzliche Funktionen über 3.300 4G-Sektoren an und bereitet einen 5G-Treiber von 75 Standorten vor. Was diese Zahlen sagen, und nicht sagen, über den Dienst zur Verfügung.

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Touch kündigt eine Erhöhung seiner 4G-Netzkapazität in mehr als 3.300 Sektoren an, von denen bereits mehr als 70% in Betrieb wären. In seiner Pressemitteilung vom 12. November 2026 unterscheidet der Betreiber diese Arbeit von der Vorbereitung eines 5G-Pilots an 75 Standorten. Zwei Zahlen, die verschiedene Operationen beschreiben, nicht die nationale Abdeckung in der fünften Generation.

Die Priorität ist es, die 4G zu reduzieren

Von Akkar bis nach Süden ersetzt Touch alternde Geräte und erhöht die verfügbare Kapazität zu Spitzenzeiten. Das Unternehmen plant, die Geschwindigkeiten an überlasteten Standorten zu verdoppeln und die Zahl derer, die von 3G auf 4G umsteigen, um das Vier- bis Fünffache zu erhöhen. Dies sind erwartete Gewinne des Betreibers, nicht die Ergebnisse einer unabhängigen Messkampagne.

70 Prozent sind in Programmgebieten, nicht die libanesische Bevölkerung. Touch verspricht auch eine stabilere Verbindung und einen besseren Empfang innerhalb der Gebäude in den behandelten Bereichen. Die Pressemitteilung enthält jedoch keine detaillierte Karte der abgeschlossenen Gebiete oder gemessenen Ströme pro Gemeinde.

5G-Kalender vor November angekündigt

Die Website beginnt nicht mit diesem Release. Ende Juli kündigte der Vorsitzende von Touch, Karim Salam, die Ankunft einer ersten Charge von Geräten an und beschrieb einen mehrstufigen Einsatz. Die ausgewählten Lösungen kamen von Huawei und Nokia.

Der damals vorgelegte Zeitplan umfasste 15 Standorte in Beirut bis Ende August und weitere sechzig zwischen September und November. Beirut, seine Peripherie und die Umgebung des Flughafens wurden in dieses Programm aufgenommen, ebenso wie Batrun, Jbeil, Jounieh, Tripoli und Zahlé. Diese Fristen waren angekündigte Ziele: Sie allein beweisen nicht, dass alle diese Standorte heute funktionieren.

Der Punkt am 12. November spricht immer noch von einem experimentellen Start an 75 Standorten in Abstimmung mit der Regulierungsbehörde für Telekommunikation. Die installierte Ausrüstung ist so konzipiert, dass sie beiden Generationen dient. Diese Kompatibilität bedeutet nicht, dass 5G bereits aktiviert ist, wo immer 4G verbessert wurde.

Frequenzen zu organisieren, jenseits von Antennen

Ein weiterer Aspekt des Projekts ist die Regulierung. In ihrem Konsultationspapier zur Reorganisation der Frequenzen unterscheidet die TRA zwischen technischen Einführungs-, Frequenzzuweisungs- und Abdeckungsverpflichtungen. Insbesondere sieht sie den Übergang bestehender Betreiber zu 5G-Frequenzen unter ihrer Aufsicht vor.

Dieser Text, der sich auf den festen drahtlosen Zugang konzentriert, stellt indikative Optionen und Mechanismen vor. Die TRA gibt an, dass sie für endgültige regulatorische Entscheidungen nicht gültig sind. Sie kann daher nicht als Beweis für eine allgemeine kommerzielle Genehmigung von Touch dienen.

Für Abonnenten bleibt die nützliche Unterscheidung zwischen lokaler Verbesserung der 4G-Kapazität und effektivem Zugang zu einem neuen 5G-Dienst. Die Ankündigung vom November dokumentiert den behaupteten Fortschritt der Arbeit. Es garantiert nicht den gleichen Tarif für alle Adressen oder die sofortige Verfügbarkeit der fünften Generation im ganzen Land.

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