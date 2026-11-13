Regionale Inflation: Was Lücken sagen

Regionale Preisindizes stiegen im September 2026, jedoch zu unterschiedlichen Preisen. Die CAS-Veröffentlichung vom 21. Oktober vergleicht sechs monatliche Variationen. Es erlaubt nicht, Preisniveaus zu klassifizieren, noch erlaubt es, Unterschiede auf bestimmte Ausgabenposten zurückzuführen. In Nabatiyah musste ein Großteil des Preises wegen mangelnder effektiver Sammlung berechnet werden. Diese Reserve muss beibehalten werden, um die Ergebnisse zu interpretieren, ohne dass sie mehr sagen.

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Im September 2026 stieg der Verbraucherpreisindex in den sechs vom Statistischen Zentralamt vorgelegten Regionen an. Monatliche Zuwächse reichen von 1,10% im Norden bis 2,30% in Bekaa. Diese Unterschiede ordnen Regionen nicht nach ihren Lebenshaltungskosten ein. In Nabatiyé erfordert der Vergleich zusätzliche Vorsicht: Ein Großteil des Preises musste wegen fehlender tatsächlicher Aufzeichnungen berechnet werden.

Regionale Inflation liefert Informationen über Preisbewegungen, nicht die Menge, die benötigt wird, um in jedem Gebiet zu leben. Die CAS-Veröffentlichung vom 21. Oktober 2026 vergleicht die Indizes von September und August. Dieser Bezugszeitraum sollte vor der Interpretation beibehalten werden.

Auf nationaler Ebene beträgt der Anstieg 1,35 % über einen Monat und 17,53 % über zwölf Monate. Die erste Rate beschreibt den Übergang von August bis September 2026. Der zweite vergleicht den September 2026 mit dem September 2025. Die regionalen Schwankungen im Kommuniqué sind monatlich und können nicht direkt mit der jährlichen Rate von 17,53 Prozent verglichen werden.

Sechs Variationen, gleicher Zeitraum

Der CAS präsentiert die folgenden Ergebnisse für September 2026 im Vergleich zum August 2026:

Region gemäß CAS-Pressemitteilung Monatliche Veränderung des CPI Beirut +1,45% Berg Libanon +1,24% Nordlibanon +1,10 % Bekaa +2.30 % Südlibanon +1,17 % Nabatiyah +1,65%

Der Bekaa zeigt den höchsten Anstieg unter diesen sechs Ergebnissen. Der Abstand zum Norden beträgt 1,20 Prozentpunkte. Dies ist ein Unterschied zwischen zwei Änderungsraten, nicht ein Unterschied von 1, 20 % zwischen den Preisen in diesen Regionen.

Ein schnellerer Anstieg beweist nicht, dass das Startniveau höher war. Zur Veranschaulichung erhöht sich ein Korb von 100 auf 102 Einheiten um 2%. Ein Korb von 200 bis 202 erhöht sich um 1%, während er teurer bleibt. Dieses arithmetische Beispiel beschreibt keine libanesische Region; es zeigt, warum die Steigerungsrate und das Preisniveau zwei verschiedene Themen sind.

In Nabatiyah, die Grenze der Sammlung

Der der Pressemitteilung beigefügte Vermerk sollte die Tabellenlesung begleiten. Das CAS weist darauf hin, dass Sammelschwierigkeiten bestehen bleiben, insbesondere in Nabatiyah. Da die meisten tatsächlichen Preise nicht erhoben werden konnten, stützt sich die Berechnung auf eine Vielzahl unterstellter Preise.

Imputation besteht darin, eine fehlende Beobachtung durch einen geschätzten Wert unter Verwendung einer statistischen Methode zu ersetzen. Der veröffentlichte Kurs bleibt der des CAS, aber nicht alle seine Daten sollten als direkt vor Ort aufgezeichnete Preise dargestellt werden.

Die Pressemitteilung enthält nicht die genaue Anzahl der ersetzten Umfragen oder eine Unsicherheitsmarge, um das Ausmaß der regionalen Unterschiede zu testen. Das Ergebnis von Nabatiyé darf daher keine zu durchsetzungsfähige Klassifizierung liefern. Der Umfang der Zurechnungen ist eine wesentliche Information über die Maßnahme selbst.

Was die Tabelle nicht erklärt

Die sechs Gesamttarife reichen nicht aus, um Differenzen auf Mieten, Transport, Lebensmittel oder andere Gegenstände zurückzuführen. Um die Beiträge zu ermitteln, wären detaillierte Entwicklungen und relevante Gewichtungen erforderlich. Das regionale Kommuniqué stellt sie nicht vor.

Sie führt auch nicht zu dem Schluss, dass ein Haushalt in der Bekaa genau 2,30 % der Mehrkosten getragen hätte. Das tatsächlich gezahlte Budget hängt von den gekauften Produkten, den Mengen, der Unterkunft und den in Anspruch genommenen Dienstleistungen ab. Ein regionaler Index bleibt ein aggregiertes Maß, nicht eine Abrechnung für jede Familie.

Schließlich reicht ein Monat nicht aus, um einen nachhaltigen territorialen Trend zu etablieren. Eine Reihe von Monaten würde es uns ermöglichen zu sehen, ob die Unterschiede bestehen bleiben, schmal oder umgekehrt. Es sollten Informationen über die Sammelbedingungen beigefügt werden, um beobachtete Bewegungen von Messgrenzwerten zu unterscheiden.

Die September-Zahlen liefern daher einen genauen Maßstab: Die Indizes sind in den sechs Regionen unterschiedlich stark gestiegen. Um von diesem zu einem Lebenshaltungskostenvergleich oder einer Erklärung von Varianzen überzugehen, wären weitere Daten erforderlich. Die Veröffentlichung regionaler Details und der Anteil der unterstellten Preise würden diese Lesung robuster machen.

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