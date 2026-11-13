Externe SSD: Wählen Sie gut für Backups

Bei der Auswahl einer externen SSD geht es nicht nur darum, die angekündigten Geschwindigkeiten zu vergleichen. Kapazität, Computer-Ports, Backup-Historie und Lieferbedingungen bestimmen den tatsächlichen Nutzen des Produkts. Aus dem 1TB Crucial X9 erklärt dieser Leitfaden die vor dem Kauf durchzuführenden Prüfungen, die spezifischen Bedürfnisse von Time Machine und den Unterschied zwischen zusätzlicher Aufbewahrung und Sicherheitskopie. Der Amazon.fr-Link wird überprüft, ohne Aktionspreis oder Versprechen der Verfügbarkeit im Libanon.

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Eine externe SSD kann Kopien von Dateien bequemer machen, schützt jedoch keine einzelne Bildbibliothek oder wichtige Dokumente. Vor dem Kauf zählen drei Schecks mehr als die auf der Box aufgedruckte Geschwindigkeitszahl: die Menge der zu speichernden Daten, die Computerverbindungen und wie die Backups organisiert werden. Der 1TB Crucial X9 bietet ein konkretes Beispiel, um diese Entscheidungen zu verstehen, ohne Datenblatt, praktischen Test und Promotion zu verwechseln.

Transparenz:dieser Leitfaden enthält einen Amazon Affiliate Link. Als Amazon-Partner erzielt Libnanews einen Gewinn aus qualifizierten Einkäufen. Das Produkt wurde nicht vom Editor getestet; die Eigenschaften wurden in der Herstellerdokumentation überprüft. Es wird kein Aktionspreis oder « Best SSD »-Ranking beansprucht.

Beginnen Sie mit Dateien, nicht mit Geschwindigkeit

Der erste Reflex besteht darin, zu messen, was gerettet werden muss. Es ist notwendig, die auf dem Computer verstreuten Dateien, Fotos und Videos zu zählen, nicht nur das Verzeichnis der Dokumente. Es ist dann notwendig, eine einmalige Kopie einer Backup-Historie zu unterscheiden: Die Beibehaltung mehrerer Zustände desselben Ordners nimmt mehr Platz ein als die Beibehaltung nur der neuesten Version.

Ein Beispiel ermöglicht es Ihnen, die Frage zu stellen, ohne eine universelle Anzahl von Fotos zu versprechen. Wenn die zu schützenden Dateien bereits 800 GB einnehmen, lässt der Kauf einer angekündigten 1 TB-Unterstützung wenig Raum für deren Wachstum und aufeinanderfolgende Versionen. Umgekehrt benötigt eine Person, die ein paar Dutzend Gigabyte transportiert, nicht unbedingt mehrere Terabyte. Die relevante Kapazität hängt vom tatsächlichen Volumen und der Länge der Zeit ab, in der Sie die Historie behalten möchten.

Der Crucial X9: eine Referenz für aktuelle Kopien

Das untersuchte Modell ist der 1TB Crucial X9, der auf Amazon.fr unter der Referenz CT1000X9SSD902 vorgestellt wird. Die Reichweitendokumentation zeigt eine maximale sequentielle Lesegeschwindigkeit von 1.050 MB/s, eine USB-C-Verbindung und ein USB-C-zu-USB-C-Kabel an. Das Gehäuse hat die Abmessungen 65 × 50 mm. Die Festplatte kommt in exFAT und kann für eine andere Verwendung neu formatiert werden.

Diese Eigenschaften machen es zu einem Kandidaten, der für den Transport von Dateien oder den Bau einer lokalen Kopie untersucht werden soll. Sie beweisen nicht, dass es in jeder Situation der Schnellste ist. Die angekündigte Geschwindigkeit ist ein vom Hersteller gemessenes Maximum, keine Maßnahme von Libnanews. Vor allem darf es nicht in ein gleichwertiges Versprechen der Schreibgeschwindigkeit umgewandelt werden.

Affiliate-Link: konsultieren Sie die Crucial X9 1 TB auf Amazon.frDer Link und die Referenz wurden am 13. November 2026 verifiziert. Überprüfen Sie den Gesamtpreis, den Verkäufer und die Lieferbedingungen entsprechend Ihrer Adresse vor der Bestellung. Dieser Link garantiert keine Lieferung in den Libanon.

USB-C reicht nicht aus, um den Fluss zu kennen

Die Form des Steckers und die Kapazität der Verbindung sind zwei verschiedene Informationen. Ein USB-C-Anschluss ermöglicht es Ihnen, einen Sockel zu erkennen und nicht automatisch die Geschwindigkeit abzuleiten, mit der die Dateien zirkulieren. Für den X9 gibt der Hersteller an, dass die besten Geschwindigkeiten einen USB 3.2 Gen 2-Anschluss und das entsprechende Kabel erfordern. Ein älterer Computer kann daher das Interesse daran einschränken, für eine hohe theoretische Geschwindigkeit mehr zu bezahlen.

Wir müssen auch den gesamten Pfad der Daten betrachten. Das Kopieren eines Ordners aus einer langsamen Quelle, die Verwendung eines Adapters oder das Durchlaufen einer Dockingstation können das Ergebnis ändern. Um zu wählen, ist es besser, das Computermodell und die Eigenschaften seiner Ports zu identifizieren, als sich auf ein Foto des Sockels zu verlassen. Wenn ein USB-A-Adapter benötigt wird, kann die Kompatibilität beim Öffnen des Pakets eine schlechte Überraschung vermeiden.

Mac: Vorhersage des Ortes der Geschichte

Die Anforderungen sind besonders, wenn die Festplatte für Time Machine verwendet werden soll. Apple empfiehlt Unterstützung mit einer Kapazität von mindestens dem Doppelten des Mac. Für einen Mac mit 1 TB Speicher empfiehlt es sich, idealerweise 2 TB für Backups anzuvisieren. Das hier zitierte 1TB-Modell ist für diesen Zweck nicht automatisch geeignet.

Apple empfiehlt auch, dass das Time Machine-Laufwerk für Backups reserviert ist, anstatt andere Dateien zu mischen. Die Konfiguration kann erfordern, dass die Medien gelöscht werden; Daher müssen alle bereits vorhandenen Inhalte an anderer Stelle wiederhergestellt werden, bevor dieser Vorgang validiert wird. Ein verschlüsseltes Backup bietet Zugangsschutz, aber sein Passwort muss beibehalten werden, da es für die Wiederherstellung erforderlich ist.

Zusätzliche Speicherung und Backup sind nicht synonym

Verschieben Sie Fotos auf eine SSD und entfernen Sie sie dann vom Computer, frei von Platz. Dadurch entstehen nicht zwei Kopien: SSD wird der einzige Ort, an dem diese Fotos existieren. Ein Zusammenbruch, Verlust oder Diebstahl kann ausreichen, um sie verschwinden zu lassen. Diese Unterscheidung sollte die Organisation von Dateien von Anfang an leiten.

Cybermalveillance.gouv.fr empfiehlt, Kopien auf separaten Medien zu multiplizieren und an einem anderen Ort aufzubewahren. Der Körper empfiehlt auch, das Backup-Medium zu trennen, wenn es nicht verwendet wird, um seine Exposition gegenüber einem bösartigen Programm zu begrenzen. Schließlich muss ein Backup getestet werden: Finden Sie eine Datei und können Sie sie öffnen, was eine nützlichere Prüfung darstellt als nur das Vorhandensein eines Ordners namens « Backup ».

Überprüfen Sie das Angebot, ohne Frankreich und Libanon zu verwechseln

Eine Amazon.fr-Karte bietet nicht die gleiche Verfügbarkeit für alle Leser. Während der Überprüfung vom 13. November zeigte die Ansicht mit einem Ziel im Libanon den X9 als nicht verfügbar an. Ein separater Scheck mit der Referenzpostleitzahl 75001 in Paris ergab ein von Amazon verkauftes und versendetes Angebot. Diese Feststellung erlaubt es uns nicht, eine allgemeine Verfügbarkeit anzukündigen oder die gleichen Kosten für eine internationale Lieferung zu versprechen.

In diesem Leitfaden ist kein Preis enthalten: Das Angebot kann sich weiterentwickeln, ebenso wie Gebühren, Steuern oder Lieferberechtigung. Vor dem Kauf müssen Sie die ausgewählte Kapazität, den neuen oder verwendeten Zustand, die Identität des Verkäufers, die Gesamtkosten und die Rückgabebedingungen überprüfen. Ein Rabatt befreit nicht vom Vergleich von Produkten, die den gleichen Bedarf erfüllen.

Angemessene Wahl ist daher eine ausreichend große Unterstützung, kompatibel mit dem Computer und integriert in eine echte Backup-Methode. Für unersetzliche Dateien zählt eine zweite unabhängige Kopie beim Übertragen mehr als nur ein paar Sekunden.

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