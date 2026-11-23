In Naame, ein Molar von Nilpferd. In Ras al-Kelb, ein Prämolar von Nashorn. Diese Fossilien ermöglichen es, die Landschaften der libanesischen Küste bis zur Vorgeschichte zu rekonstruieren. Zwei Studien zeigen, wie Zahnabnutzung über Mahlzeiten erzählt, während die Zusammensetzung des Zahnschmelzes über die Jahreszeiten hinweg Variationen zeigt.

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In Naame, südlich von Beirut, fanden die Prähistoriker einen Molaren Nilpferd. In Ras al-Kelb identifizierten sie ein Prämolar von Nashorn. Die fossilen Zähne des Libanon erzählen auch die Landschaft dieser Arten: Ihre Abnutzung und die Chemie ihrer Emails helfen, die Wälder, Bürsten und Lichtungen zu rekonstruieren, in denen sich diese Tiere ernähren.

Libanons fossile Zähne, zwei Möglichkeiten, eine Mahlzeit zu lesen

Wenn ein Tier kaut, verändert die Nahrung und der Staub, den es schluckt, die Oberfläche seiner Zähne. Auf der gesamten Zahnskala zeigt das Relief der Spitzen den im Laufe der Zeit erfahrenen Abrieb an. Unter dem Mikroskop geben die letzten Streifen und kleinen Hohlräume einen weiteren Einblick: Sie verfolgen, was das Tier am Ende seines Lebens gegessen hat. Beide Lesungen widersprechen sich nicht unbedingt. Ein Tier kann einen Teil des Jahres abrasive Pflanzen konsumieren und dann auf Blätter oder Äste zurückgreifen.

Der Emaill behält eine zweite Art von Hinweis. Durch die Analyse mehrerer Bänder desselben Zahns vergleichen die Forscher aufeinanderfolgende Trainingsmomente. Kohlenstoffvariationen liefern Informationen über die verbrauchten Pflanzen; Sauerstoff hilft, Trinkwasser und saisonale Schwankungen zu verstehen. Keiner dieser Hinweise allein sagt, wie die ganze Küste aussah. Aber in mehreren Hirschartigen sind die Ergebnisse konsistent mit der Fütterung in schattigen Unterholz. Im Gegenteil, Auerochs, die wilden Vorfahren der Hausrinder, häufig eine breitere Palette von Umgebungen.

Drei Sammlungen, kein Wald, der in der Zeit eingefroren ist

Die Forscher überprüften 721 konservierte Knochen und Zähne im Museum für libanesische Vorgeschichte an der Saint Joseph University in Beirut. Naame allein stellt mehr als drei Viertel der Überreste. Die Sets von Nahr Ibrahim und Ras al-Kelb sind weniger versorgt. Alte Sammlungen mögen die größten oder am besten erhaltenen Knochen bevorzugt haben: Die Häufigkeit eines Tieres in einem Fenster oder einem Reservat gibt seine Häufigkeit in der Landschaft der Zeit nicht an.

Das Team datierte direkt fünf Zähne, die aus diesen Sets ausgewählt wurden. Der von Ras al-Kelb stammt aus etwa 402.000 Jahren, mit einer Unsicherheit von 46.000 Jahren. Einer der Zähne von Nahr Ibrahim wird auf 245.000 Jahre geschätzt, auf 23.000 Jahre. In Naame wird eine höhere Zahnablagerung auf 107 000 Jahre geschätzt, mit einer Unsicherheit von 13.000 Jahren; Ein anderer Zahn der gleichen Ablagerung gab ein viel jüngeres Alter. Diese Ergebnisse stammen aus den Proben, nicht alle Knochen von jedem Ort, und beweisen nicht, dass alle zitierten Tiere zur gleichen Zeit lebten.

Die beiden Studien, die im September 2026 veröffentlicht wurden, fanden mehrere Male in der Vergangenheit der libanesischen Küste bewaldete Umgebungen. Sie beschreiben keinen einheitlichen Wald oder eine kontinuierliche Abdeckung, die Jahr für Jahr beobachtet wird. Genau das ist es, was verschiedene Zähne sehen können: Hirschartige, die sich im Schatten ernähren, Auerochsen, die mehr Diät ändern, und bei einigen Exemplaren sind die Jahreszeiten noch in Emaille lesbar.

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