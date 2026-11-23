In den Irak zurückzukehren bedeutet nicht, seine Heimat zu finden. Die Internationale Organisation für Migration verzeichnete bis Ende 2025 fast fünf Millionen Menschen, die in ihre Heimatgemeinden zurückkehrten. Seine Zählung gibt nicht an, ob sie in ihrer früheren Wohnung leben, grundlegende Dienstleistungen haben oder eine Entschädigung erhalten haben.

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In den Irak zurückzukehren bedeutet nicht, seine Heimat zu finden. Die Internationale Organisation für Migration verzeichnete bis Ende 2025 fast fünf Millionen Menschen, die in ihre Heimatgemeinden zurückkehrten. Seine Zählung gibt nicht an, ob sie in ihrer früheren Wohnung leben, grundlegende Dienstleistungen haben oder eine Entschädigung erhalten haben.

Eine Rückkehr wird auf einer Lokalitätsskala gezählt

Der im März 2026 veröffentlichte IOM-Überwachungsbericht Nr. 135 umfasste 4.954.518 Personen, die in ihre Heimatgemeinden zurückkehrten, und 9.97.334 Personen, die zum 31. Dezember 2025 noch intern vertrieben wurden. Diese Daten aus einem Netzwerk lokaler Informanten decken seit Januar 2014 Reisen ab. Dies ist weder die Anzahl der Renditen ab 2025 allein noch eine Schätzung der Situation zum 23. November 2026.

Eine Person wird als Einkommen gezählt, auch wenn sie bei einem Verwandten, in einer anderen Wohnung oder in einem vorübergehenden Unterschlupf und nicht in ihrer früheren Wohnung lebt. Umgekehrt kann eine Reise in eine andere Gemeinde einen Aufenthalt in einem Lager beenden, ohne als Rückkehr zu dieser Umfrage zu zählen. Diese Unterscheidungen erklären, warum die Anzahl der Rückkehrer nicht ausreicht, um die Lebensbedingungen zu beurteilen.

Öffentliche Dienste lesen nicht in Startzahlen

Um die Bedingungen in Rückkehrgebieten zu beurteilen, verwenden IOM und ihre Partner ein anderes Tool. Der Index identifiziert 16 Indikatoren, die in zwei Gruppen unterteilt sind: Lebensunterhalt und Grundversorgung sowie sozialer Zusammenhalt und die Wahrnehmung von Sicherheit. Die folgenden Punkte betreffen den Marktzugang, die Funktionsweise der Verwaltungsdienste und die Verfügbarkeit von Strom. Es klassifiziert Ortschaften, nicht Haushalte, und gewährt keine individuellen Rechte.

IOM Response Plan 2026 identifiziert unter anderem beschädigte Wohnungen, Landstreitigkeiten und das Fehlen von Eigentumsrechten als Hindernisse für eine nachhaltige Neuansiedlung. Schwierigkeiten beim Zugriff auf Zivilregistrierungsdokumente können auch die Nutzung von Diensten einschränken. Zwei Familien, die im gleichen Gebiet als Einkommen gezählt werden, können daher unter sehr unterschiedlichen Bedingungen leben.

Ein Anspruch auf Entschädigung folgt einer separaten Datei

Das irakische Gesetz Nr. 20 von 2009 sieht einen Reparationsmechanismus für bestimmte Schäden vor, die durch Kriegsoperationen, militärische Fehler oder terroristische Handlungen verursacht wurden. Der Text wurde insbesondere im Jahr 2020 geändert. Die Entschädigungsregelung deckt Schäden ab, die in einem Fall erkannt wurden: Es reicht nicht aus, ein Zahlungsrecht auf ein Rückgabekonto festzulegen. Umgekehrt zeigt eine individuelle Entscheidung nicht, dass die für die Rückkehr erforderlichen Leistungen funktionieren.

In Jurf al-Sakhar betraf die am 20. November angekündigte Eröffnung eines gemeinsamen Kommandos die Organisation der Streitkräfte. In den eingesehenen Dokumenten werden keine kollektiven Rückgaben, der Status von Dienstleistungen für vertriebene Einwohner oder lokale Entschädigungen festgelegt. Informationen zu jedem dieser Probleme werden benötigt, um die zivilen Folgen der Reorganisation zu messen.

Archiv: Tiger in Baghdad, 31. Juli 2016. Das Foto zeigt nicht Jurf al-Sakhar. Dominique A. Pineiro / US-Verteidigungsministerium, US Federal Public Domain. Boxen und Zusammensetzung Libnanews.

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