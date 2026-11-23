Das armenische Justizministerium eröffnete die Konsultation zum Verfassungsentwurf. Die vorgeschlagene Präambel bezieht sich nicht mehr auf die Unabhängigkeitserklärung von 1990. Nikol Pachinian fordert die Opposition auf, die Organisation eines Referendums zu unterstützen, das von zwei Dritteln der Abgeordneten genehmigt werden muss und kein Datum hat.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Das armenische Justizministerium veröffentlichte am Montag, den 23. November, eine erste Version des Verfassungsentwurfs und forderte die Bürger auf, Änderungen vorzuschlagen. Die neue Präambel, von der Premierminister Nikol Pachinian einen Auszug gelesen hat, stellt die Zukunft des Staates innerhalb seiner international anerkannten Grenzen, ohne den Verweis auf den aktuellen Text auf die Unabhängigkeitserklärung von 1990 zu wiederholen. Die aktuelle Verfassung hat sich nicht geändert und es wurde kein Datum für ein Referendum angekündigt.

Welche Änderungen in der vorgeschlagenen Präambel

Die derzeitige Verfassung bezieht sich auf die Grundsätze des armenischen Staates und die nationalen Ziele, die in der Unabhängigkeitserklärung vom 23. August 1990 festgelegt wurden. Die am Montag vorgestellte Präambel ist Teil einer anderen Formulierung: Sie legt das Ziel eines unabhängigen und friedlichen Staates auf seinem international anerkannten Territorium fest. Das Justizministerium weist darauf hin, dass der Text während der Konsultation noch geändert werden kann.

Das Thema geht über die institutionelle Debatte in Eriwan hinaus. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev stellte die Rücknahme dieses Verweises als Bedingung für die Unterzeichnung eines Friedensabkommens dar: Seiner Ansicht nach ist der Verweis auf die Erklärung von 1990 ein Anspruch auf Berg-Karabach. Eriwan bestreitet diese Interpretation. Am Montag sagte Pachinian, dass die Annahme einer neuen Verfassung ein Weg sei, um die Unterzeichnung und Ratifizierung eines Friedensabkommens mit Aserbaidschan zu erreichen. Dies ist das vom Premierminister angekündigte Ziel, keine Einigung, die durch die Veröffentlichung des Projekts erzielt wurde.

Das Referendum wird noch nicht aufgerufen

Artikel 202 der aktuellen Verfassung verlangt ein Referendum zur Annahme einer neuen Verfassung. Um den Entwurf den Wählern vorzulegen, muss die Nationalversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit aller ihrer Abgeordneten abstimmen. Laut Pachinian ist seine Gruppe, Civil Contract, sechs Stimmen von dieser Schwelle. Er forderte die Opposition erneut auf, für ein Referendum zu stimmen, was nicht darauf hinauslaufen würde, den Text selbst zu billigen.

Der Premierminister bekräftigte seine am 19. November eingegangene Verpflichtung: Er würde zurücktreten, wenn die Wähler den Text ablehnen würden, und würde, wenn er angenommen würde, nach der nächsten Wahl kein neues Mandat als Premierminister anstreben. In dieser Phase ist die neue Phase die Veröffentlichung des Entwurfs durch die Justiz, der die öffentliche Debatte vor jeder parlamentarischen Entscheidung eröffnet.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews