Von Häusern bis zu Werkstätten in Sharjah wird der Talli durch Tressing übertragen. Die UNESCO-Akte beleuchtet, was Handwerker bewahren und entwickeln.

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In den Vereinigten Arabischen Emiraten erkennt sich der Tali am Kragen oder am Ärmel, lernt aber vom Kleidungsstück: Vor einem Kissen beobachtet er, wie ein Handwerker die Fäden am Ende seiner Spulen kreuzt. Im Jahr 2022 wurde dieses Know-how in das immaterielle Kulturerbe der Menschheit integriert und an das Haus, die Werkstätten und die Designschulen in Sharjah weitergegeben.

Eine Band gemacht, bevor sie genäht wird

Der Tali ist kein Muster, das direkt auf ein Kleid gestickt wird. Ein schmales Band wird zuerst gewebt und dann auf das Kleidungsstück aufgenäht. Das emiratische Kulturministerium ist besonders besorgt über diethobund diekanduraund entlang der Beine der Hose. Der kulturelle Dienst von Abu Dhabi weist auch auf Bands hin, die Seite an Seite genäht wurden, um eine breitere Grenze zu bilden. Die Gallone schmückt sowohl alltägliche Kleidung als auch zeremonielle Kleider.

Das Kissen, auf dem sich das Geflecht bildet, ruht auf einer Metallstütze, derkajoujaDie Drähte sind auf Spulen gewickelt. Der kulturelle Dienst von Abu Dhabi zeigt von acht bis fünfzig an, abhängig von der Komplexität des Motivs. Bei den beschriebenen Modellen ist ein zweiadriges metallisiertes Mittelband breiter als das mit einem einzigen Draht. Synthetische Metallgarne haben echtes Gold und Silber in der heute von der Institution beschriebenen Praxis ersetzt.

Eine Bewegung lernen, einer Geschichte zuhören

In der UNESCO-Fallakte geht die Familienübertragung hauptsächlich von Mutter zu Tochter. Aber Lernen ist nicht auf zwei Menschen beschränkt. Frauen versammeln sich in Häusern oder in ihrer Nachbarschaft, um zu flechten. Es gibt Wege, Dinge zu tun, aber auch Geschichten und Sprichwörter. Diese Treffen sind einer der Aspekte des Know-hows, das 2022 in der nationalen Akte 01712 anerkannt wurde; die Registrierung belohnt kein einzelnes Motiv oder eine bestimmte Stadt.

Die gleiche Datei beschreibt eine formellere Übermittlung an Schulen, Universitäten und Kulturerbezentren. In Sharjah stellt das Zentrum des Traditionellen Handels des Heritage Institute die Tali unter das Know-how, das sie begleitet, und stellt die Praxis in der Werkstatt als Mittel zur Weitergabe vor. Ein Workshop und ein Nachbarschaftstreffen erfüllen nicht die gleiche Funktion: Der erste öffnet das Lernen für ein neues Publikum, der zweite zirkuliert die Gesten und die Geschichten, die sie begleiten.

In Sharjah halten Sie auch die Herstellungszeit

In seinem Bericht 2024 an das UNESCO Creative Cities Network überprüft Sharjah die Arbeit des Irthi Council zwischen 2018 und 2023. Zwei zweisprachige Publikationen sind Talli gewidmet. Der Bericht identifiziert mehr als 100 dokumentierte traditionelle oder experimentelle Modelle mit ihren Materialien, Methoden und der Anzahl der erforderlichen Stunden. Dieses letzte Detail informiert über die Arbeit, die ein einfaches fotografiertes Motiv nicht zu schätzen weiß.

Die Stadt besagt, dass mehr als 300 emiratische Handwerker mit Sitz in Sharjah im Handwerk und Design als Teil des Programms ausgebildet wurden. Diese Zahl deckt mehrere Berufe ab: Sie misst nicht die Anzahl der Talli-Zöpfe oder ihre aktuelle Anzahl in den Emiraten. Der Bericht zeichnet auch eine andere Erfahrung aus: Im Jahr 2022 nahmen fünf Studenten der American University of Sharjah an der dreidimensionalen Dokumentation von Modellen aus vier Berufen teil. Auch hier geht das Archiv über das einzige Tali hinaus.

Die Band kennt auch Anwendungen außerhalb des Kleidungsstücks. Für die Zenobia-Kollektion hat Irthi die Tali und Markett mit dem Designer Nada Debs in Verbindung gebracht, basierend auf Containerformen, die mit Beduinentraditionen in Verbindung gebracht werden. Das Objekt ändert sich, aber der Zopf bleibt ein voller Job. Dies ist der Unterschied zwischen der Wiederaufnahme des Aussehens eines Motivs und der Fortsetzung der Geste, die es ermöglicht, es zu machen.

Archiv: Ein Handwerker arbeitet mit Drähten und einem Kissen in Abu Dhabi, Dezember 2019. Illustrationsfotografie über die Textilhandwerks-Emirati außerhalb von Sharjahs Programm. Kaiser Firdhous / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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