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LibnanewsJournal – 13. November 2026, 18 Uhr Ausgabe
Die Titel der Zeitung Libnanews vom 13. November 2026: Schüsse in Haddatha und Zawtar im Südlibanon; Wohnhilfe für Binnenvertriebene; neue Anhörung bei der Untersuchung des Hafens von Beirut; Nuklearinspektionen im Iran.
Hilfsankündigungen sind für die Zahlungsbestätigung nicht gültig. Eine Anhörung greift der Schuld nicht vor. Der vertrauliche Bericht der IAEO vom November wurde nicht direkt konsultiert.
Fotografien: François el Bacha / Libnanews (Süden, Archiv 2019; Hafen, 13. August 2020), NNA (Wohnung, ausgestrahlt am 13. November 2026), Mostafa Meraji (Qom, 2011, CC0). Die Archivbilder werden im Video identifiziert.
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