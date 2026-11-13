Furies eröffnet Cinemamed am 26. November in Brüssel

Furies, von Rami Kodeih, wird Cinemamed in Brüssel am 26. November 2026 um 20 Uhr im Kinopalast eröffnen. Projiziert auf Arabisch mit französischen Untertiteln, begleitet diese Geschichte des Raubes vor dem Hintergrund der Bankenkrise einen libanesischen Fokus. Die Sondersitzung kostet 12 Euro, ohne Zugang zu den üblichen Pässen.

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FurcheRami Kodeihs erster Spielfilm wird Cinemamed am Donnerstag, den 26. November 2026 in Brüssel eröffnen. Die Vorführung beginnt um 20:00 Uhr im Palace Cinema, Anspach Boulevard. Die Veranstaltung startet eine Sonderausgabe im Libanon mit dem Programm « News from Lebanon ».

Die Veranstaltung ist besonders für das libanesische Publikum in Belgien interessant: Der Film wird auf Arabisch mit französischen Untertiteln gezeigt. Das Festival kündigt eine Vorschau an, der die Eröffnungszeremonie vorausgeht. Die Einladung an die Presse am 13. November sieht auch die Anwesenheit von Filmemachern vor. Die öffentliche Programmierung bestätigt den Ort und den Zeitplan der Sitzung.

Furies bei Cinemamed: Zwei Schwestern mit Blick auf Bankblockade

Die Geschichte spielt in Beirut während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Eine junge Frau kann die für die Operation ihrer Schwester notwendigen Ersparnisse nicht zurückziehen, weil sie an Krebs leidet. Die beiden Frauen versuchen dann, ihr Geld durch einen Raubüberfall zurückzunehmen. Ein Lastwagenfahrer und ein ehemaliger Milizionär begleiten sie.

Es ist eine Fiktion, keine Dokumentation über eine bestimmte Geiselnahme. Die Bankenkrise bildet den Rahmen für das Szenario. Der Film verbindet diese soziale Situation mit einer Handlungsgeschichte, die sich auf die Verbindungen zwischen den beiden Schwestern konzentriert.

Rym Mroue und Maria Nakouzi treten beim Casting neben Hasan Akil und d-Issam Bou Khaled auf. Rami Kodeih unterschreibt die Verwirklichung und Versammlung. Er teilt das Drehbuch mit Nora Mariana Salim. Tony Kopec bietet Fotografie und Arthur Joly bietet Musik. RT Features und Nausika Films tragen die Produktion; Vedette Film erscheint als Vertriebspartner für diese Präsentation.

Der Spielfilm, dessen OriginaltitelGhadabdauert 133 Minuten. Seine internationale Verbreitung hat bereits begonnen: Es wurde in der Sektion Venice Spotlight der Mostra präsentiert. Die Brüsseler Bühne ist daher eine neue Präsentation für die Öffentlichkeit, keine Weltpremiere.

Ein libanesischer Fokus jenseits der Eröffnungsnacht

Die 26. Ausgabe von Cinemamed findet vom 26. November bis 4. Dezember 2026 statt. Das Festival kündigt ein gemeinsames Programm mit dem BAFF, Brussels Art Film Festival, unter dem Titel « News from Lebanon » an. Dieser Fokus bringt verschiedene Formen des Kinos zusammen, von Dokumentarfilmen bis hin zu Kurzfilmen und Fiktion.

Die Auswahl umfasstDie Katzen, das Meer und alles dazwischen, von Karel Malkoun, im ReVolution Wettbewerb.Heute hat das Auge, von Rakan Mayasi, ist im offiziellen Wettbewerb.Nur Rebellen, von Danielle Arbid, wird in Panorama angekündigt.

Das Programm beinhaltet auch die DokumentationUhrzeit der Freigabevon Heiny Srour und dem KurzfilmFalscher Schmuckvon Jessy Moussallem. Diese Auswahl ist daher nicht auf die Öffnungsfolie beschränkt. Zeitpläne und Räume müssen für jede Arbeit überprüft werden: Die Sitzung am 26. November im Palast gilt nicht für andere Vorführungen.

Praktische Informationen für die 26. November-Sitzung

Ort: kino Palast, Boulevard Anspach 85, 1000 Brüssel.

kino Palast, Boulevard Anspach 85, 1000 Brüssel. Datum und Uhrzeit: donnerstag, 26. November 2026 um 20.00 Uhr Ortszeit Brüssel.

donnerstag, 26. November 2026 um 20.00 Uhr Ortszeit Brüssel. Film: Furche, Rami Kodeih, 2:13 Uhr, arabische Originalfassung mit französischen Untertiteln.

Furche, Rami Kodeih, 2:13 Uhr, arabische Originalfassung mit französischen Untertiteln. Tarif angekündigt: 12 euro für den eröffnungsabend.

12 euro für den eröffnungsabend. Tickets:am Palastschalter oder am Online-Ticketschalter.

Pässe Cineville, Cinemamed und Palace sowie Artikel 27 werden für diese Sondersitzung nicht akzeptiert. Das Festival bietet einen Drink im Palast Atrium nach der Vorführung. Sitzplätze bleiben abhängig von der Verfügbarkeit des Ticketschalters.

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