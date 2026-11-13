13. November Märkte: Inflation und KI-Finanzierung

Die US-Inflation verlangsamt sich über einen Monat, bleibt aber über ein Jahr hoch. Die Konten von Nebius veranschaulichen den Finanzierungsbedarf von AI, während Nvidia sich auf den Übergang vorbereitet. Öl, Wechselkurs und Wechselkurs ergänzen diesen wirtschaftlichen Punkt vom 13. November, basierend auf offiziellen datierten Daten, ohne falsche sofortige Zitate.

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Die Verlangsamung der US-Herstellerpreise reicht nicht aus, um den Inflationsdruck zu überwinden. Veröffentlicht Freitag, 13. November 2026, die Oktober-Statistiken zeigen einen monatlichen Anstieg von 0,3%, nach 1,4% im September. Aber der jährliche Anstieg beträgt 6,5%. Das andere Problem sind Konten für künstliche Intelligenz: Das Umsatzwachstum befreit nicht sehr teure Geräte von der Finanzierung.

Artikel wurde am 13. November eingerichtet. Die Beobachtungen sind nicht gleichzeitig und stellen keine globale Schlussbilanz dar. Die amerikanischen Märkte sind noch offen. Innertagesnotierungen, von denen die No-Zone festgelegt werden konnte, sind ausgeschlossen; die Schließungen des Vortages und die offiziellen Referenzen sind ausdrücklich datiert.

Weltmärkte des Tages: ausgehend von etablierten Schließungen

Die vorherige Sitzung gibt einen eindeutigen Meilenstein. Am Donnerstag, dem 12. November, war der S & P 500 bei 7.592.40, der Dow Jones bei 52.297,09 und der Nasdaq bei 25.366,09 fertig. Alle drei hatten etwa 0,4 Prozent verloren. Russell 2000, repräsentativer für die kleinen US-Kapitalisierungen, hatte etwa 1,7% veräußert. Es geht um Donnerstagsschluss, nicht um Freitagsendstufen.

Niedrigere Inflation über einen Monat, höher über ein Jahr

Das US Bureau of Labour Statistics misst im Oktober einen Anstieg der Erzeugerpreise um 0,3% für die Endnachfrage. Die Zahl ist saisonbereinigt. Über 12 Monate erreichte der unbereinigte Anstieg 6,5%, seine höchste Rate seit November 2022. Der Indikator ohne Lebensmittel, Energie und gewerbliche Dienstleistungen stieg im Monatsvergleich um 0,5% und im Jahresvergleich um 4,9%.

Das Detail verbietet, die Inflation allein auf Öl zu reduzieren. Waren steigen um 0,5%, Dienstleistungen um 0,2% und Lebensmittel um 1,3%. Die Energie ging leicht um 0,1% zurück. Der Straßengüterverkehr ist um 3,9 % gestiegen, der Diesel um 7,9 %. Die Veröffentlichung wurde am 13. November um 8.30 Uhr Eastern United States Time, um 13.30 Uhr UTC und 15.30 Uhr in Beirut herausgegeben.

Die monatliche Verlangsamung bedeutet nicht einen allgemeinen Rückgang der Preise. Ein Index, der weniger schnell steigt, steigt weiter. Die jährliche Änderung vergleicht zwei Ebenen im Abstand von 12 Monaten. Es kann sich daher beschleunigen, wenn sich die letzte monatliche Bewegung verlangsamt, insbesondere weil sich der Vergleichszeitraum ändert.

Es muss auch zwischen Erzeugerpreisen und von den Haushalten gezahlten Preisen unterschieden werden. Unternehmen können einen Teil der Kosten in ihren Margen absorbieren, ihre Produkte ändern oder ihre Verträge neu verhandeln. Andererseits wird ein Rückgang des Inputs nicht unbedingt sofort auf den Endpreis übertragen. Verteuerter erworbene Bestände und Handelsverpflichtungen können diese Übermittlung verzögern.

Die Entscheidung der Fed änderte sich am Freitag nicht

Das letzte Federal Reserve Decision Communiqué vom 28. Oktober hält die Fed-Fonds im Bereich von 3,75% bis 4%. Die Abstimmung war zehn zu zwei. Lisa Cook und Beth Hammack wollten einen Viertelpunkt mehr. Diese Erinnerung ist keine neue monetäre Ankündigung vom 13. November.

Die Zentralbank beschreibt dann starke Aktivität und immer noch hohe Inflation. Die Daten vom Freitag fließen in die bevorstehende Bewertung ein, bestimmen jedoch nicht mechanisch die nächste Entscheidung. Eine Markterwartung, die Meinung eines Analysten und eine tatsächlich gewählte Rate sind drei verschiedene Informationen. Es besteht hier keine Wahrscheinlichkeit für einen Anstieg aufgrund des Fehlens einer überprüfbaren und zeitkritischen Marktaussage.

Verständnis: Warum Raten für KI wichtig sind Der Wert einer Investition hängt davon ab, was sie verdienen kann, aber auch davon, wie lange sie braucht, um sie zu erhalten. Das Update spiegelt den zukünftigen Umsatz im heutigen Wert wider. Je höher die Rate, desto niedriger der Wert eines entfernten Rezepts. Dieser Mechanismus richtet sich nicht nur an Unternehmen mit einem Defizit: er betrifft jedes Projekt, dessen Ausgaben den Einnahmen vorausgehen. In einer rein pädagogischen Illustration ist der Erhalt von 100 US-Dollar in fünf Jahren heute etwa 78,35 US-Dollar mit einem jährlichen Diskontsatz von 5% wert. Bei 7% sinkt der Wert auf 71,30 $. Die Berechnung ist 100 geteilt durch 1,05 oder 1,07 bei Potenz fünf. Dies ist weder eine Marktprognose noch eine Bewertung eines börsennotierten Unternehmens. Die Risiken, das Wachstum und die vielfältigen Abläufe eines realen Projekts machen die Übung viel komplexer. Ein Unternehmen kann dieses Risiko reduzieren, indem es früher einlöst, Ausgaben verteilt oder eine kostengünstigere Finanzierung erhält. Aber diese Möglichkeiten hängen von echten Verträgen ab. Eine Preiserhöhung beweist nicht, dass sich die Finanzierungsbedingungen bereits verbessert haben.

Nvidia: ein bestätigter Übergang, Ergebnisse noch erwartet

Nvidia kündigte am 12. November den sofortigen Rücktritt von Jensen Huang aus seinem Amt als Präsident, CEO und Direktor an. Colette Kress handelt unter Beibehaltung des Finanzmanagements. Harvey C. Jones wurde Vorstandsvorsitzender. Die Suche nach einem ständigen Führer muss interne und externe Kandidaten untersuchen.

Der Vorstand sagt, dass er darauf wartet, dass Operationen, Kundenverpflichtungen und der Produktplan ohne Unterbrechung fortgesetzt werden. Dies ist die Position des Unternehmens, keine unabhängige Garantie für die zukünftige Leistung. Die Pressemitteilung behält die Ergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2027 bis Dienstag, den 17. November, um etwa 13:20 Uhr in Kalifornien, gefolgt von einer Konferenz um 14:00 Uhr.

Die Unterscheidung ist wichtig, um die Sitzung zu analysieren. Der Übergang der Führung ist eine etablierte Tatsache. Die für die nächste Woche angekündigten Quartalsergebnisse sind noch nicht verfügbar. Es wäre verfrüht, eine Überprüfung der Nachfrage, Margen oder Lieferungen abzuziehen. Diese Datei enthält keine persönlichen Gebühren, um die Kurse zu erklären.

Nebius: Wachstum misst den Finanzierungsbedarf nicht

Die ungeprüften Konten von Nebius, die am 12. November für das Quartal zum 30. September veröffentlicht wurden, bieten einen konkreten Fall. Dieses Cloud-Unternehmen für die KI hat einen Umsatz von 980,8 Millionen Dollar, verglichen mit 141,1 Millionen im Vorjahr. Sein bereinigtes EBITDA beläuft sich auf 465,8 Millionen, aber die fortgeführten Aktivitäten haben immer noch einen Nettoverlust von 37,5 Millionen.

Der Erwerb von materiellen und immateriellen Kapitalanlagen belief sich über das Quartal auf 7.300,4 Millionen US-Dollar. Der operative Cashflow der fortgeführten Aktivitäten ist mit 273 Mio. negativ. Diese Posten beantworten verschiedene Fragen: Anerkannte Verkäufe, bereinigte Performance, buchhalterische Erträge und Investitionsauszahlungen sind nicht austauschbar.

Adjusted EBITDA ist ein nicht buchhalterischer Indikator im Sinne von US-Standards, der vom Unternehmen definiert und mit den buchhalterischen Maßnahmen in Einklang gebracht wird. Es stellt nicht das verbleibende Geld nach allen Investitionen dar. Auch sollte der vierteljährliche Capex nicht als Abgabe behandelt werden, die vollständig vom Ergebnis desselben Quartals abgezogen würde.

Das Umsatzwachstum kann daher mit einem hohen Verbrauch an finanziellen Ressourcen koexistieren. Dies beweist nicht, dass die Investitionen unproduktiv sein werden. Dies erfordert die Überprüfung ihrer Zeitpläne, Kundenverpflichtungen und verfügbaren Ressourcen. Ein heute gebautes Rechenzentrum muss morgen genutzt und in Rechnung gestellt werden; zwischen diesen beiden Phasen finanziert das Unternehmen die Geräte und trägt das Risiko der Ausführung.

Öl: Nicht zu verwechseln Prognose und Zitat

Der November-Bericht der Internationalen Energieagentur, der diesen Freitag veröffentlicht wurde, beschreibt eine Erholung des Angebots schneller als die Nachfrage. Die Weltproduktion erreichte im Oktober 105,4 Millionen Barrel pro Tag. Die durchschnittliche Verbrauchsprognose für 2026 beträgt 102,3 Millionen, ein Rückgang von 2,7 Millionen über ein Jahr. Diese beiden Zahlen decken nicht den gleichen Zeitraum ab und sollten daher nicht zur Berechnung eines monatlichen Überschusses abgezogen werden.

Die Agentur beobachtete im Oktober einen Anstieg der weltweiten Bestände um 52 Millionen Barrel, aber das Meeresvolumen stieg um 86 Millionen. Die Landbestände gehen weiter zurück. Ein Vorratstransport garantiert keine sofortige Verfügbarkeit für eine Raffinerie oder einen Händler.

Der im Bericht zitierte Preis von rund 93 US-Dollar aus der Nordsee Dated entspricht seinem Wortlaut. Dies ist nicht der Brent in der Sitzung am Freitag. Zugängliche Angebote verschiedener Produkte zu unterschiedlichen Zeiten werden nicht künstlich in einem einzigen Kurs zusammengestellt. Maritime Risiken und Raffinationsbeschränkungen unterscheiden sich weiterhin von der einzigen weltweit produzierten Rohölmenge.

Die Börse fügt eine zweite Rechnung hinzu

Die Referenz der Europäischen Zentralbank für den 13. November beträgt 1.1052 USD pro Euro. Es zeigt auch 176,83 Yen, 0,83559 Pfund Sterling und 0,9266 Schweizer Franken pro Euro. Diese Werte sind informativ und die EZB empfiehlt ihre Verwendung als Transaktionspreis nicht.

Die Beratung findet in der Regel um 14:10 Uhr in Mitteleuropa statt, d.h. 13:10 UTC. Die Veröffentlichung erfolgt in der Regel um ca. 16.00 Uhr oder um 15.00 Uhr UTC. Diese zeitpläne beschreiben das übliche verfahren, keine zertifizierung der zweiten erklärung des tages.

Eine fiktive Rechnung von 100.000 € entspricht 110,520 $ an dieser Stelle, ohne Kosten und Wechselkursmarge. Für ein Unternehmen, das in Dollar einzahlt, hängt der zu prognostizierende Betrag auch vom Zahlungsdatum ab. Die Rate, die schließlich von einem Vermittler erhalten wird, kann unterschiedlich sein.

Dieser Mechanismus betrifft unmittelbar die Einführer: Der Preis des Lieferanten und der Austausch können sich in entgegengesetzte Richtungen entwickeln. Eine Preissenkung in Euro kann durch eine Aufwertung des Euro teilweise aufgehoben werden. Umgekehrt kann eine günstige Währungsbewegung einen Kauf erleichtern, dessen Katalogpreis sich nicht geändert hat. Es ist notwendig, die Rechnungswährung zu kennen, bevor man zu dem Schluss kommt, dass Einfuhren billiger werden.

Nächste Tests sind datiert

Das Gemälde vom Freitag bringt mehrere Horizonte zusammen. Die US-Inflation deckt den Oktober ab, die Konten von Nebius für das Quartal endeten im September und die US-Indizes für die Schließungen des Vortages. Die Ölprognosen reichen bis 2027. Sie zusammenzubringen beleuchtet wirtschaftliche Spannungen, macht sie aber nicht für dieselbe Minute zu zeitgemäßen Daten.

Nvidias nächster bestätigter Termin ist der 17. November. Die Konten und Managementkommentare ermöglichen es uns dann, den Geschäftspfad über den einzigen Governance-Übergang hinaus zu untersuchen. Für die US-Indizes vom 13. November müssen die Schlusswerte nach dem Ende der Sitzung noch ermittelt werden.

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