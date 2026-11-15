Mikrobiota und Krebs: Blei, noch kein Test

Eine Kohorte beschreibt bakterielle Assoziationen mit mehreren Krebsarten. Eine kleine Studie des Melanoms erinnert an die Grenzen der prädiktiven Ergebnisse.

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Kann Darm-Mikrobiota helfen, Krebs und ihre Reaktion auf Behandlungen zu verstehen? Zwei Papiere, die im September und Oktober 2026 veröffentlicht wurden, bringen sehr unterschiedliche Elemente: Eine große Kohorte beschreibt Assoziationen mit mehreren Krebsarten, während eine kleine Studie über Melanom die Grenzen einer Punktzahl zeigt, die dieses Ökosystem charakterisieren soll.

Unterschiede bei 1.364 Patienten beobachtet

Präsentiert von Mayo Clinic am 29. September, eine Studie veröffentlicht in einer wissenschaftlichen Zeitschrift analysiert Stuhlproben von 1.364 Krebspatienten, im Vergleich zu denen von 287 Krebs-freien Menschen. Die Proben gingen einer neuen Behandlung voraus.

Nach Berücksichtigung anderer Gesundheitsprobleme identifizieren die Forscher Assoziationen zwischen 341 Bakterienarten und fünf Krebsgruppen. Bei Patienten ab 50 Jahren ist Darmkrebs mit mehr Laktat und Veillonella parvula verbunden, einem Bakterium, das diese Substanz verwendet.

Diese Beobachtungen beweisen nicht, dass die Bakterien die Krankheit verursachen. Forscher wollen auch in größeren Gruppen die Verbindungen zwischen Vorbehandlung Mikrobiota und bestimmte Nebenwirkungen der Chemotherapie zu überprüfen.

Eine nachgewiesene Punktzahl in einer kleinen Gruppe

Die am 30. Oktober auf TOPOSCORE veröffentlichte Arbeit beantwortet eine weitere Frage. Es umfasst 24 Patienten mit metastasierendem Melanom, die zunächst resistent gegen Immuntherapie waren. Sie erhielten zwei Chemotherapiezyklen vor der Wiederaufnahme der immunologischen Behandlung.

Die Partitur fasst Beziehungen zwischen Gruppen von Bakterien zusammen, anstatt die bloße Anwesenheit einer Spezies. Aber sein Anfangswert machte es nicht möglich, Patienten signifikant nach ihrer späteren Reaktion zu unterscheiden. Die Autoren präsentieren es daher nicht als autonomes prädiktives Werkzeug, das in dieser Population validiert wurde.

Nur neun Patienten hatten vollständige Proben in den drei untersuchten Stadien. Sechs behielten die gleiche Punktzahl Kategorie und drei geändert. Diese Trajektorien zeigen keine einheitliche und günstige Transformation der Mikrobiota bei Chemotherapie.

Suchsignale, keine Behandlungswahl

Die beiden Studien sind nicht widersprüchlich: Die Identifizierung einer Assoziation in einer Population reicht nicht aus, um die Reaktion eines Patienten vorherzusagen. Zahlen, Krebs und Behandlungen unterscheiden sich. Die Autoren von TOPOSCORE benötigen größere Kohorten und unabhängige Validierung, bevor sie klinische Schlussfolgerungen aus diesen bakteriellen Variationen ziehen.

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