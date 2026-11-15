Golf: Was der Gewinnverlust der Allianz misst

Allianz projiziert 790 Milliarden US-Dollar an verlorener Produktion zwischen 2026 und 2030. Dieser Gewinnverlust wird nicht mit materiellen Schäden oder einem öffentlichen Defizit verwechselt.

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Der Krieg könnte die sechs Volkswirtschaften des Golf-Kooperationsrates von 790 Milliarden Dollar an kumulierter Produktion zwischen 2026 und 2030 berauben, so eine am 9. November veröffentlichte Allianz Research-Studie. Die Schätzung vergleicht die jetzt erwartete wirtschaftliche Entwicklung mit der vor dem Konflikt erwarteten. Es beschreibt daher nicht einen bereits ausgegebenen Betrag oder die einzigen Kosten für zerstörte Gebäude.

Produktionsverluste, keine einzige Rechnung

Allianz unterscheidet diesen Verlust von Sachschäden auf etwas mehr als $ 200 Milliarden geschätzt. Die beiden Maßnahmen betreffen nicht dasselbe Ziel: die eine betrifft die Tätigkeit, die nicht erbracht würde, die andere betrifft beschädigte Vermögenswerte.

Bis 2026 prognostizieren Ökonomen einen Rückgang der GCC-Wirtschaft um 4%. Sie erwarten Rückgänge von 14 Prozent in Katar und 11 Prozent in Kuwait, verglichen mit einem Wachstum von 3,3 Prozent im Oman. Ihr Erholungsszenario impliziert das Ausbleiben einer weiteren größeren Eskalation und die schrittweise Normalisierung des Seeverkehrs.

Ormuz fasst nicht den ganzen Schock zusammen

Die Diagnose schließt sich den Mechanismen an, die der Internationale Währungsfonds am 1. Oktober vor den Finanzministern und Gouverneuren der Golf-Zentralbanken beschrieben hat. Der IWF hatte drei Kanäle: Energieexporte, die durch maritime Störungen behindert wurden, Produktionskapazität, die durch Schäden an Anlagen reduziert wurde, und die Verlangsamung der Nicht-Ölaktivitäten.

Handel, Geschäftsvertrauen und der Preis für lebenswichtige Güter übertragen somit den Schock über Kohlenwasserstoffe hinaus. Nach Angaben des Fonds haben alternative Routen dennoch die Versorgung und begrenzte globale Folgen aufrechterhalten. Die Erholung bleibt von Dauer, Intensität und geografischem Ausmaß des Konflikts abhängig.

Unterschiedliche Antworten nach Ländern

Der IWF empfiehlt vorübergehende, gezielte und transparente Unterstützung für Haushalte und Unternehmen. Es warnt auch vor einer allgemeinen Erholung, wenn die Schwierigkeiten hauptsächlich vom Angebot herrühren: Mehr Nachfrage repariert keinen Hafen und kann den Preisdruck erhöhen.

Längerfristig unterstreicht die Institution die Bedeutung von Beständen, logistischen Kapazitäten und alternativen Straßen. Es unterscheidet die finanziellen Reserven, die benötigt werden, um einen Schock zu absorbieren, von der materiellen Fähigkeit, den Handel aufrechtzuerhalten.

Omanische Konten veranschaulichen diese Vielfalt von Situationen, ohne zukünftige Ergebnisse vorwegzunehmen. Laut dem am 11. November veröffentlichten Bulletin des Finanzministeriums veröffentlichte das Sultanat 90 Millionen Rial über neun Monate, wobei die Gaseinnahmen um 61% stiegen. Ein positiver nationaler Haushaltssaldo kann daher mit einem prognostizierten Verlust der regionalen Produktion über mehrere Jahre koexistieren: Perioden, Länder und Indikatoren sind nicht austauschbar.

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