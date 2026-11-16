Libanon U17 hat neun Punkte nach drei Siegen, darunter ein 4-1 Sieg über Kuwait. Sein letztes Spiel fand am 20. November gegen Bahrain in Salalah statt. Nur die Gruppensieger werden sich der letzten asiatischen Phase in Usbekistan im Mai 2027 anschließen. Bahrain steht vor dem Libanon vor dem Oman.

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Der Libanon geht mit neun Punkten in drei Spielen in sein letztes Qualifikationsspiel U17 Asian Cup. Gewinner von Kuwait 4-1 am Samstag 14 November in Salalah, wird er Bahrain am Freitag 20 November begegnen. Der offizielle AFC-Kalender legt den Auftakt um 17 Uhr im Oman oder um 15 Uhr in Beirut im Sportkomplex Al Saadah fest.

Ein Double von Mouarkeck gegen Kuwait

Der dritte libanesische Sieg wurde um Malek Mouarkeck gebaut. Laut dem Bericht der Asiatischen Konföderation eröffnete er die Partitur in der 32. Minute mit einem hinterhältigen Freistoß. Mohamad Hamie verdoppelte die Führung auf Platz 54, von einem Lob, nachdem sich ein Ballon nach einem weiteren Freistoß erholt hatte.

Mouarkeck erzielte sein zweites Tor in 69. Minute auf einem Dienst von Sari Hannon. Kuwait reduzierte die Lücke von Abdulrahman Alsulah auf 81. In der zusätzlichen Zeit schloss Hussein Kirdi eine von Ibrahim Farchoukh gestartete Aktion ab, um die Punktzahl auf 4-1 zu setzen.

Drei Erfolge, aber einer steht noch auf dem Spiel

Die Libanesen hatten ihre Kampagne mit einem 7-0 Erfolg gegen Brunei am 8. November begonnen. Sie besiegten dann Oman 2-1 am 11. November. Ihr kumulativer Rekord erreichte somit dreizehn Tore und zwei wurden vor dem Treffen gegen Bahrain eingelöst.

Bahrain hat vier Punkte in zwei Spielen, nach einem 1: 1-Unentschieden gegen Kuwait und einem 6: 1-Sieg gegen Brunei. Sein Kalender enthält zwei weitere Spiele, gegen Oman und dann Libanon.

Gruppe G vereint fünf Auswahlen: Oman, das Gastgeberland dieser Henne, Kuwait, Bahrain, Libanon und Brunei. Jedes Team steht den anderen vier einmal gegenüber. Die Treffen werden in Salalah gruppiert und nicht in einem Round-Trip-Format bestritten.

Der Libanon spielt am 17. November nicht. Bahrain trifft um 17 Uhr Ortszeit auf den Oman; Kuwait trifft um 20 Uhr auf Brunei. Das Duell Libanon-Bahrain wird dann das vierte und letzte Spiel Libanons am 20. November sein. Oman und Kuwait werden ihre Reise am selben Tag um 20:00 Uhr Ortszeit abschließen.

Libanon U17 plant seine erste Endphase

Der einsatz geht über das ranking dieser reihe von treffen hinaus. AFC platziert Libanon unter den Auswahlen, die zum ersten Mal die letzte Phase dieses Wettbewerbs erreichen wollen. Die Ausgabe 2027 findet im Mai in Usbekistan statt.

Nur die Gewinner der sieben Qualifikationsgruppen gehen in diese letzte Phase. Sie werden sich neun asiatischen Auswahlen anschließen, die dank ihrer Teilnahme an der World U17 von 2026 bereits qualifiziert sind. Ein zweiter Platz stellt daher kein qualifizierendes Ticket in diesem System dar.

Das Treffen Bahrain-Oman am 17. November wird die Situation der Gruppe vor der letzten libanesischen Ernennung klären, die drei Tage später auf dem gleichen Boden stattfinden wird.

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