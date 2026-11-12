Libanon-Türkei: Bedingungen für Militärhilfe

Am 12. November 2026 verabschiedete das libanesische Parlament den Entwurf zur militärischen finanziellen Zusammenarbeit mit der Türkei. Zwei Texte sehen die Finanzierung von Ausrüstung und Ausbildung für Umschläge in türkischen Pfund vor. Sie organisieren jährliche Meldungen, Verspätungen bei der Nutzung und Beschränkungen der Warenübergabe. Diese Abstimmung muss von der Veröffentlichung im Amtsblatt, den diplomatischen Mitteilungen und den tatsächlichen Lieferungen unterschieden werden. Die Lektüre der in 2022 und 2023 unterzeichneten Instrumente legt ihre Bedingungen fest.

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Am Donnerstag, den 12. November 2026, verabschiedete das libanesische Parlament den Gesetzentwurf zur Genehmigung des Abkommens über militärische finanzielle Zusammenarbeit und des Unterstützungsprotokolls zwischen dem Libanon und der Türkei, das durch das Dekret Nr. 1149 übermittelt wurde. Die Abstimmung im Plenum erfolgt in einem anderen Schritt als die bereits im Ausschuss erhaltenen Zustimmungen. Die Texte sehen einen Hauptrahmen von 100 Millionen türkischen Pfund und ein separates Protokoll von 3,5 Millionen türkischen Pfund vor. Sie erlauben nicht, eine bereits erfolgte Lieferung anzukündigen.

Die Unterschriften stammen vom 24. Mai 2022 in Beirut und vom 4. Januar 2023 in Ankara. Der Ratsbeschluss vom 10. September 2025 entspricht daher nicht einer neuen Vereinbarung, die in diesem Jahr unterzeichnet wurde. Die parlamentarische Adoption wurde am 12. November um 11.24 Uhr Beiruter Zeit gemeldet; Dies ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Informationen, nicht der genaue Zeitpunkt der Abstimmung. Die Verkündung, die Veröffentlichung im Amtsblatt und die Erfüllung der diplomatischen Notifikationen bleiben von der angekündigten Abstimmung zu unterscheiden.

Türkische Militärhilfe für Libanon: zwei Umschläge

Das Hauptabkommen legt einen Rahmen von 100 Millionen türkischen Pfund für Waren und Dienstleistungen für militärische Zwecke fest. Der Beitrag muss schrittweise über mehrere Jahre nach türkischem Recht und jährlichen Haushaltsmitteln bereitgestellt werden. Dies ist keine Zahlung, die vom libanesischen Finanzministerium frei verwendet werden kann.

Der Text räumt türkischen nationalen Unternehmen und Körperschaften, die ausschließlich auf lokaler Produktion basieren, Vorrang ein. Die finanzierten Projekte müssen den zwischen den beiden Regierungen vereinbarten Verfahren folgen. Das libanesische Verteidigungsministerium und das türkische Verteidigungsministerium setzen das Abkommen durch. Botschaften und ihre Militärattachés dienen als Anlaufstellen.

Ein weiterer Aspekt des 3,5-Millionen-Türkei-Pfund-Protokolls sind die Ausgaben für Schulungen, Kurse und Besuche. In der Präambel werden die libanesischen Streitkräfte, die inneren Sicherheitskräfte, die allgemeine Sicherheit und die Staatssicherheit erwähnt. Abhängig von den förderfähigen Tätigkeiten kann die Unterstützung die Kosten für Transport, Unterkunft, Wohnen und Ausbildung decken. Einige Programme, die von türkischer Seite als besonders kostspielig eingestuft werden, sind ausgeschlossen.

Beide Beträge werden in den Texten in türkischer Lira ausgedrückt. Eine Dollar-Umrechnung würde von einem bestimmten Datum und Wechselkurs abhängen. Sie heute als garantierte Dollar darzustellen, wäre daher irreführend. Die Finanzrahmen belegen auch nicht, dass alle Mittel bereits mobilisiert oder ausgegeben wurden.

Notifizierungsanforderungen und Verwendung der Mittel

Nach dem Hauptabkommen muss der Libanon nach seinem Inkrafttreten seine vorrangigen Vorschläge vorlegen. Sie müssen die Bedürfnisse und technischen Merkmale des Projekts beschreiben. Die libanesischen Behörden aktualisieren ihre Vorschläge dann vor Ende Januar. Die türkische Seite teilt jährlich den zugewiesenen Betrag und die Projekte mit, auf die sie sich bezieht.

Die Fünf-Jahres-Frist bedeutet nicht, dass alle Finanzierung sofort kommt. Der Text sieht fünf Jahre vor, um ab dem Datum der Notifizierung eine Vergütung zu verwenden. Am Ende dieses Zeitraums stehen dem Libanon nicht mehr verwendete Beträge zur Verfügung und stehen der Türkei weiterhin zur Verfügung.

Der Mechanismus unterscheidet auch Empfang und Zahlung. Die libanesischen Behörden müssen auf diplomatischem Weg eine vollständige und konsequente Lieferung gemäß den Vertragsbedingungen und den vorgesehenen Überprüfungen bestätigen. Wenn ein Kauf die genehmigte Zulage übersteigt, verlangt die Vereinbarung nicht, dass Ankara den Zuschlag deckt. Der Exzess liegt in der Verantwortung der libanesischen Seite.

Das Schulungsprotokoll organisiert auch eine schrittweise Zuweisung und eine jährliche Mitteilung der Verwendungen. Es sieht die Verwendung von Unterstützung durch ein Konto unter dem türkischen Militärattaché im Libanon vor. Dieser Rahmen unterscheidet sich daher von einer allgemeinen Haushaltshilfe oder einem Darlehen, das Beirut ohne Zuweisung hätte.

Ausrüstung kann nicht frei übertragen werden

Der Haupttext unterliegt der Rücknahme von Vermögenswerten aus dem Inventar der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Türkei. Es verbietet auch ihre Übertragung oder die Übertragung ihres Nutzungsrechts auf einen anderen Staat oder auf einen Dritten ohne schriftliche Vereinbarung. Diese Bestimmungen regeln die Bestimmung der nach Erhalt finanzierten Mittel.

In dem Abkommen wird daran erinnert, dass seine Bestimmungen die internationalen Verpflichtungen der Parteien nicht berühren sollten. Sie schließt ihre Verwendung gegen die Interessen, die Sicherheit oder die territoriale Integrität anderer Staaten aus. Eine Klausel schützt Verschlusssachen, die in diesem Zusammenhang ausgetauscht werden, auch nach dem Ende der Vereinbarung.

Der anfänglich vorgesehene Zeitraum beträgt fünf Jahre ab dem Tag des Inkrafttretens, mit jährlichen Verlängerungen, sofern die Kündigung nicht angekündigt wird. Die vollständige Erschöpfung des Umschlags beendet auch die Vorrichtung. Beide Texte sehen die Beilegung von Streitigkeiten durch diplomatische Verhandlungen vor, ohne dass ein Dritter oder eine internationale Gerichtsbarkeit in ihrem eigenen Mechanismus herangezogen wird.

Abstimmung der Ausschüsse am 12. November

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten hat den Entwurf am 25. September 2025 gebilligt. Das Verteidigungsgesetz wurde am 16. Oktober 2025 verabschiedet. Der von seinem Vorsitzenden Jihad Samad unterzeichnete Bericht bestätigt dieses Datum. Dies ist keine Entscheidung, die im Oktober 2026 getroffen wurde.

Der Finanz- und Haushaltsausschuss fand am 14. September 2026 unter dem Vorsitz von Ibrahim Kanaan statt. Finanzminister Yassine Jaber und Verteidigungsminister Michel Menassa nahmen an der Sitzung teil. Sein Bericht zeigt die einstimmige Zustimmung der anwesenden Mitglieder ohne Änderung des vorgelegten Entwurfs.

Michel Menassa präsentierte das Programm als Unterstützung für Ausrüstung und Ausbildung. Diese politische Darstellung ersetzt jedoch nicht die in den Instrumenten festgelegten Bedingungen. Diese sehen vor, dass das Inkrafttreten der letzten diplomatischen Notifikation erfolgt, mit der der Abschluss der internen Verfahren jeder Vertragspartei bestätigt wird. Die Annahme vom 12. November an sich beweist daher nicht, dass diese Mitteilungen abgeschlossen sind. Die Veröffentlichung im Amtsblatt und die finanzielle Abwicklung werden nicht durch die Verlautbarung der Abstimmung festgestellt.

Libanesisches Militär und gepanzertes Personal, Archivfoto veröffentlicht im Februar 2025. Es stellt keine türkische Lieferung oder Ausrüstung dar, die durch dieses Abkommen finanziert wird. Foto: Libanesische Armee, Orientierungsrichtung / Image Bank Libnanews. Libnanews redaktionelles Kleid, ganzes Foto erhalten.

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