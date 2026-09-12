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Iran Derangement Syndrom oder die Geschichte der Finanzierung von Propaganda zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Libanon.

« Die Worte der Bastarde bewaffnen die Arme der Narren »

(Theorien der Theorien, S. 149) Charles Dantzig.

Bankier Antoine Sehnaoui und Jeremy Chaabane, Medienberater von Bahaa Hariri, dem ältesten Sohn des ehemaligen libanesischen Premierministers, zwei der wichtigsten Finanziers der libanesisch-israelischen Normalisierungskampagne.

Saleh Nihad Machnouk, Sohn des ehemaligen Innenministers, singt von der Kapitulation vor dem israelischen Imperium.

Die Hisbollah kämpfte länger und länger als die vier arabischen Länder auf dem Schlachtfeld und verursachte dem hebräischen Staat mehr materielle und menschliche Verluste als alle diese Länder zusammen (Ägypten, Syrien, Jordanien, Libanon, zusätzlich zur PLO) während ihrer zahlreichen Konfrontationen mit dem hebräischen Staat (1982-2000, 2006, 2024-25 und 2026).

Iran Derangement Syndrom

Vor dem Hintergrund des NATO-Militärnetzes Libanon wurde eine Kampagne mit dem Titel « Libanon will keinen Krieg » gestartet, um die libanesische Macht und Meinung unter Druck zu setzen, um die Normalisierung der Beziehungen zwischen Libanon und Israel zu fördern.

Der Libanon ist das einzige arabische Land, das einen Friedensvertrag mit dem hebräischen Staat aufhebt, der 1983 unter dem Mandat des phalangistischen Präsidenten Amine Gemayel nach einem Aufstand der Bevölkerung Beiruts geschlossen wurde.

Der Libanon ist auch das einzige arabische Land, das dank der Hisbollah den israelischen Rückzug aus dem Südlibanon im Jahr 2000 ohne Verhandlungen oder Friedensvertrag erhalten hat.

Zwei Heldentaten, die die Unerbittlichkeit des pro-israelischen Lagers im Libanon erklären – christliche Führung und muslimische Persönlichkeiten, die in Saudi-Arabien gravitieren – um die Hisbollah zu beugen.

Die Kampagne wurde zu Beginn der israelisch-libanesischen Feindseligkeiten gestartet, ausgelöst durch den Überfall der palästinensischen islamistischen Bewegung Hamas gegen Israel am 7. Oktober 2023, enthüllt die libanesische Zeitung Al Akhbar vom 24. März 2026.

Wandtafeln in Form von Werbeschränken erschienen auf den Straßen von Beirut mit dem Slogan « Libanon will keinen Krieg ».

Dieser Slogan, der anscheinend pazifistisch ist, sollte tatsächlich das libanesische Volk ermutigen, sich von der Hisbollah, der führenden Kraft des antiisraelischen Kampfes im Libanon, zu distanzieren, fügt die libanesische Tageszeitung hinzu und erklärt die Substanz dieses Slogans: Einen Krieg gegen die Hisbollah zu führen – die Formation, die die Unabhängigkeit und Souveränität des Libanon verteidigt, als Ersatz für das Versagen der libanesischen Armee – und nicht gegen den offiziellen Feind der arabischen Welt.

In der libanesischen Armee, siehe diese Links:

» Mit welchem Recht » war eines der Hauptthemen dieser Kampagne

Im Jahr 2024 war eines der Werbeplakate heftig kritisiert worden, weil sie ohne ihre Erlaubnis das Foto der Familie von Issam Abdallah, einer Person, die auf dem Schlachtfeld fiel, als Illustration genommen hatte. Die Familie der Verstorbenen forderte die Zerstörung des Plakats und verkündete ihre Unterstützung für den libanesischen Widerstand.

Die Pro-Normalisierungskampagne nahm während der Waffenstillstandszeit (Ende 2024-2025) ab. Eine Periode, die unter der Schirmherrschaft der saudi-amerikanischen Regierung den Machtantritt von Präsident Joseph Aoun und Premierminister Nawaf Salam ermöglichte, ein Tandem für den Abschluss eines Friedensvertrags mit Israel.

Die Enthüllungen von « Beirut Revue »

Jeremy Chaabane ist Medienberater von Bahaa Hariri, dem ältesten Sohn des ehemaligen libanesischen Premierministers und einem der wichtigsten Finanziers der libanesisch-israelischen Normalisierungskampagne.

Die Website « Beirut Revue » enthüllte am 21. März 2026, dass die Kampagne von extern finanzierten Journalisten und Aktivisten gefüttert wurde, um die Abschaffung der Gesetzgebung zur Kriminalisierung der Normalisierung zwischen Libanon und Israel zu erreichen. Diese Kampagne wurde vom Publizisten Tony Boulos finanziert.

« Beirut Review » basierte auf Informationen der libanesischen Sicherheitsdienste.

Diese Kampagnen wurden laut der Website direkt von Ahmad Maher Chaabane finanziert, besser bekannt als Jeremy Chaabane, Medienberater von Bahá’i Rafic Hariri, dem ältesten Sohn von Rafic Hariris ehemaligem Premierminister.

Entschlossen pro-israelisch und ewiger Kandidat für Regierungsverantwortung anstelle seines jüngeren Bruders Saad Hariri, Baha.

Laut « Beirut Review » belief sich eine der Überweisungen auf hunderttausend Dollar (100.000). Im Jahr 2024 gelang es den Israelis, Artikel zu veröffentlichen, die von ihrem Dienst an die libanesischen Medien durch eine Gruppe geschrieben wurden, die seitdem aus dem Vereinigten Königreich tätig ist.

Artikel, die in den libanesischen Medien veröffentlicht wurden, werden daher von den israelischen Medien aufgegriffen, um zu zeigen, dass die libanesische Meinung der Hisbollah feindlich gesinnt ist. Dann wiederum nehmen die libanesischen Medien israelische Kommentare zu diesem Thema zurück, um ihre eigenen Analysen zu rechtfertigen.

Schöne Illustration der zirkulären Zirkulation von Informationen, nach der berühmten Formel des französischen Soziologen Pierre Bourdieu.

Mit anderen Worten, Israel verlässt sich auf seine gefälschten Nachrichten, um seine eigenen Thesen zu akkreditieren. Noch ernsthafter lügt Israel und glaubt schließlich an seine eigene Lüge. Selbstvergiftung, kurz gesagt.

META hatte am 27. August 2024 einen Bericht veröffentlicht, in dem sie ihre Beteiligung an der defätistischen Propagandakampagne zum Thema « Der Libanon will keinen Krieg » formell bestritt.

Damals gab META an, dass die Kampagne von einem vietnamesischen Unternehmen LT MEDIA auf der Grundlage eines Budgets von 1,2 Millionen Dollar gestartet wurde, das Libanon, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Katar über 69 Seiten und 112 Facebook-Konten sowie 49 Instagram-Konten anvisierte.

META entfernte diese Konten mit dem Argument, dass sie gegen die Politik des Unternehmens in Bezug auf rechtswidrige Kartelle verstoßen hätten.

Wieder einmal kommt die libanesische Tageszeitung zu dem Schluss, dass der Libanon unter dem Gesetz des Königsdollars operiert, unter dem Vorwand von « Demokratie » und « freiem Unternehmertum ».

Saleh Nihad Machnouk, Sohn des ehemaligen Innenministers, Sänger der Kapitulation vor dem israelischen Imperium

Nach dem Waffenstillstand zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran am 8. April 2026, als der Libanon unter einer Flut von Granaten von israelischen Flugzeugen eingesetzt wurde, startete Salah Nihad Machnouk, Sohn des ehemaligen Innenministers der Regierung Saad Hariri, einen virulenten Angriff auf die libanesische Hisbollah.

Er beschuldigte Beirut, für Teherans Überleben zu brennen.

Ihr seid keine Agenten. Großmächte schützen ihre Agenten. Ihr seid nur Söldner… Israel verteidigt sein Volk. Sie sind Söldner, die das Regime von Khamenei verteidigen, rief Saleh Machnouk, der politische Erbe eines sunnitischen Clans in Beirut.

Saleh Nihad Machnouk ist der kleine Neffe des Gründers des Clans, Mohammad Machnouk, der in den 1960er Jahren der Anführer der pro-naserischen Strömung in Beirut war.

Andere Digitalisten, darunter Nadim Koteich, ehemaliger Direktor der arabischsprachigen Deklination des britischen Senders Sky News, im Besitz der Vereinigten Arabischen Emirate, auch Kolumnist der israelischen Zeitung Jerusalem Post, sowie Hadi Mrad und Makram Rabah, folgten in Saleh Nihad Machnouk, wenn man bedenkt, dass der Libanon unter iranischer Besatzung steht, und rechtfertigten das israelische Blutbad mit der Behauptung, Hisbollah-Kämpfer würden sich in Privathäusern begraben.

Die Worte von Saleh Nihad Machnouk,auf diesem link

Nadim Koteich spricht Hebräisch,siehe diesen link

Das Iran Disorder Syndrom

« Sayyed Hassan Nasrallah wurde ermordet, während Teheran ruhige Nächte verbrachte », rief demagogisch einer der Digitalisten während der Ermordung des mythischen Führers der schiitischen paramilitärischen Formation aus und erinnerte an die sich wiederholenden israelisch-amerikanischen Überfälle vom Juni 2025.

Beging die Hisbollah im Libanon Selbstmord im Namen des Iran, wie im Orient-Le Jour, dem täglichen Leben der großen libanesischen Bourgeoisie – einer französischen Leserschaft mit einer extremen Minderheit – bei der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten im Februar 2026 inkonsequent behauptet wurde?

Oder ersetzte die Hisbollah die Passivität der libanesischen Armee, um die Integrität des nationalen Territoriums, die Souveränität des Libanon und seine Unabhängigkeit zu verteidigen? Oder, noch besser, ist die Wiederholung eines Teils der libanesischen Bevölkerung, insbesondere des Exekutivtandems, vor dem israelisch-amerikanisch-saudischen Oukases, sicherlich der Fall, dass der Libanon zugunsten einer Handelskaste zugeschlagen wird, die den Libanon seit seiner Unabhängigkeit zerschlagen hat?

Die Eröffnung der direkten libanesisch-israelischen Gespräche in Washington, D.C., an dem höchst symbolischen Datum des 14. April 2026, das den Ausbruch des libanesischen Bürgerkriegs vom 13. April 1975 markiert, belebt das Gespenst des Bürgerkriegs, der den Libanon 15 Jahre lang verwüstet hat (1975-2000), während Samir Geagea, der Chef der libanesischen Streitkräfte, der Fosseur der christlichen Führung, ein ehemaliger Verbündeter Israels, jetzt von Saudi-Arabien, die glühende Glut interreligiöser Meinungsverschiedenheiten atmet.

Auf Samir Geagea, siehe diesen Link

Ein klares Zeichen der totalen Blindheit eines großen Teils der traditionellen libanesischen Führung, die Palästinenser, nie so verachtet, öffneten ihre verfallenen Flüchtlingslager, um die Libanesen willkommen zu heißen, die durch die unaufhörlichen israelischen Luftangriffe aus ihren Häusern vertrieben wurden.

Zu diesem Punkt, siehe diesen Link

https://orientxxi.info/Au-Libanon-les-refugees-Palestines-accept-les-deplaces

Ah das Vichy-Syndrom, die Kollaboration des petanischen Frankreichs mit Nazi-Deutschland, die einen guten Bruchteil der libanesischen Führung verwüsten und die zarte Mutter der Libanesen mit unauslöschlichem Stigma beschmutzen.

Das am 19. Juni 2026 geschlossene iranisch-amerikanische Abkommen, einschließlich des Libanon, stellte eine durchschlagende Tarnung der libanesischen Führung dar und stürzte in ein politisches Koma des Duos, das von Präsident Joseph Aoun und Premierminister Nawaf Salam gebildet wurde, was er die offensichtliche geistige Aberration des Tandems an der Macht offenbart, das seine Beziehungen zum Iran bricht – was ihn in seinem Widerstand gegen wiederholte israelische Aggressionen unterstützt – und verhandelt mit dem hebräischen Staat trotz wiederholter israelischer Aggressionen.

Besser: Israels Weigerung, sich aus dem Libanon zurückzuziehen, wird wahrscheinlich die Hisbollah stärken, anstatt sie zu schwächen, indem die israelische Präsenz im Südlibanon es problematisch macht, die Hisbollah zu entwaffnen, bis zum großen Damm der libanesischen Herrscher.

Epilog

Unter der Vichy-Regierung waren sie Meister in einer Kunst, der der Verhandlung. Sie verhandelten, als die deutschen Panzer hinter und vor ihnen vorbeikamen und mit der Zusicherung des Siegers die Champs Elysées bestiegen.

Sie saßen um den Tisch, passten ihre Krawattenknoten gut an, besprühten mit einem leichten Pariser Duft und signierten Papier nach Papier, schauten dann leicht auf und blinzelten den Insassen an. Auf der anderen Seite gab es diesen Fluch, den sie damals Terror oder Banditentum nannten, genau den, der später Widerstand genannt wird.

Es war der französische Widerstand, der zu keinem Abendessen und natürlich zu keiner Verhandlung eingeladen wurde, derjenige, der für sein Blut bezahlte, deportiert, auf öffentlichen Plätzen hingerichtet, verurteilt und der die berüchtigtsten Etiketten bekam ..

Um weiter zum gleichen Thema zu gehen, siehe diese Links

Über die Zusammenarbeit zwischen Israel und libanesischen christlichen Milizen während des Bürgerkriegs (1975-2000)