Nach Ali al-Taher, Angst vor einer Verlängerung von Nabatiyah

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Ali al-Taher, ein Schloss, das Nabatiyahs Front zusammenbringt

Die angekündigte Aufnahme von Ali al-Taher hat Nabatiyah besorgt gemacht. Reuters, 3. September 2026, stellt diese Höhe als einen der Hauptpunkte der Reibung zwischen Israel und der Hisbollah dar. Es liegt etwa 15 Kilometer von der Grenze entfernt und erreicht fast 600 Meter. Es dominiert Routen, die das Grenzgebiet mit Nabatiyah und Iqlim al-Tuffah verbinden. Diese Position gibt Relief einen Wert, der seine einzige Fläche übersteigt. Vom Kamm aus umfasst die Überwachung Straßen, Täler und mehrere Orte im Südlibanon. Reuters berichtete am 3. September 2026 auch, dass die Website unterirdische Einrichtungen der Hisbollah beherbergen würde. Libanesische Sicherheitsquellen beziehen sich auf eine Kommandozentrale und Waffendepots. Diese Behauptungen geben Ali al-Taher einen zentralen Platz in den israelischen Zielen. Sie reichen jedoch nicht aus, um die genaue Art der noch unter der Höhe vorhandenen Infrastruktur zu ermitteln.

Israel gab am 3. September bekannt, dass es „operative Kontrolle über und unter der Erde erhalten habe. Reuters, 4. September 2026, berichtet, dass die israelische Armee behauptete, Hisbollah-Kämpfer aus Tunneln unter dem Bergrücken vertrieben zu haben. Ein von der Agentur zitierter libanesischer Militärbeamter liefert jedoch eine wichtige Nuance. Ihm zufolge kontrollieren israelische Streitkräfte die südlichen Eingänge des Netzwerks. Der Nordzugang würde von Drohnen überwacht werden. Er konnte nicht angeben, wie weit die Soldaten in den Galerien vorgedrungen waren. Associated Press, 5. September 2026, stellt ebenfalls fest, dass das Ausmaß der israelischen Kontrolle ungewiss bleibt. Ein Fotograf der in Kfar Rumman anwesenden Agentur hatte keine israelische Präsenz in der Höhe beobachtet. Die Hisbollah hatte keine offiziellen Erklärungen abgegeben, die ihren Verlust bestätigten. Diese Faktoren erfordern eine Unterscheidung zwischen einer Fähigkeit, den Sektor zu dominieren, und einer vollständigen Besetzung jeder Position. Für Nabatiyeh beseitigt diese Unterscheidung das Risiko nicht. Die Betriebskontrolle kann ausreichen, um Bewegungen zu beobachten, Streiks zu lenken und Druck auf nordwärts gerichtete Gleise auszuüben.

Die Geographie nährt diese Angst direkt. Al Jazeera liegt am 8. September 2026 zwischen Kfar Tebnit und Nabatiyah al-Fawqa, nördlich von Litani. Die Medien weisen darauf hin, dass die Höhe es ermöglicht, Nabatiyah im Westen und die Reliefs von Iqlim al-Tuffah im Osten zu beobachten. Associated Press, 5. September 2026, schätzt, dass seine Gefangennahme Möglichkeiten für Nabatiyah, Iqlim al-Tuffah und Jabal al-Rihan eröffnen könnte. Dies ist eine militärische Möglichkeit, kein Beweis für einen Invasionsplan. Am 8. September gibt es keine öffentlichen Beweise dafür, dass Israel beschlossen hat, Nabatiyah zu betreten. Vielmehr ist die Änderung auf die durch die neue Position geschaffenen Optionen zurückzuführen. Eine Armee auf einer dominanten Höhe kann ihre Beobachtungstiefe erhöhen. Sie kann auch versuchen, Sektoren zu neutralisieren, die ihre neuen Positionen bedrohen. In diesem Fall kann der Druck ohne massive Truppenverschiebung fortschreiten. Bombardements, Drohnen und Artillerie können die eigentliche Front erweitern. Für die Bewohner bleibt dieser Unterschied zwischen Besatzung und Ferndruck militärisch. Ihre täglichen Folgen können jedoch vergleichbar sein, wenn sie sich auf Straßen, Häuser und Dienstleistungen auswirken.

Kfar Rumman, das Signal eines bereits ausgedehnten Drucks

Die Angriffe auf Kfar Rumman machten diese Bedrohung konkreter. Reuters berichtet am 7. September 2026, dass mindestens 12 Menschen, darunter zwei Kinder, bei israelischen Streiks in diesem Gebiet in der Nähe von Nabatiyah getötet wurden. Die Agentur beschreibt die Episode als einen der tödlichsten Bombardierungstage der letzten Wochen. Associated Press, 8. September 2026, berichtet, dass bei einem Erstschlag auf ein Gebäude elf Menschen getötet wurden, darunter zwei Kinder und vier Frauen. Acht Menschen wurden verletzt. Ein zweiter Angriff auf ein Fahrzeug tötete einen Retter und verletzte zwei weitere Hilfskräfte. Die israelische Armee behauptete, ein Hisbollah-Mitglied angegriffen zu haben, das Waffen zu Kfar Rumman trug. Es verband auch seine Operationen mit Drohnenangriffen gegen seine Soldaten. Die Hisbollah hatte zum Zeitpunkt des Associated Press-Berichts keine Verantwortung für diese Angriffe übernommen. Der zivile Rekord und die Nähe von Nabatiyah verstärkten jedoch die Angst vor der Erweiterung.

Kfar Rumman ist keine isolierte Episode in der aktuellen Geographie der Streiks. Israelische Operationen haben Nabatiyah und mehrere Bereiche seiner Umwelt bereits seit Beginn des Krieges betroffen. Reuters berichtete am 10. April 2026 über den Tod von dreizehn Mitgliedern der Staatssicherheit bei einem Streik gegen ein Regierungsgebäude in Nabatiyah. Präsident Joseph Aoun verurteilte daraufhin den Angriff auf eine staatliche Institution. Reuters berichtete am 28. Juni 2026, dass die israelische Armee behauptete, Hisbollah-Kämpfer getötet und einen Träger im Gebiet von Nabatiyah getroffen zu haben. Diese Präzedenzfälle zeigen, dass die Stadt bereits vor Ali al-Taher in der Tiefe der israelischen Operationen war. Der gegenwärtige Unterschied liegt in der Nähe einer von Israel beanspruchten irdischen Position. Die Kombination aus einer Präsenz auf dem Kamm und wiederholten Streiks in der Nähe kann den Druck auf den Zugang zur Stadt erhöhen. Es kann es auch schwieriger machen, in Gebieten, die bereits von Zerstörung gekennzeichnet sind, zur normalen Aktivität zurückzukehren.

Associated Press beschrieb im Juni 2026 die begrenzte Rückkehr der Einwohner nach Nabatiyah nach einem Waffenstillstand. Familien fanden Häuser zerstört oder schwer beschädigt. Diese Fragilität belastet die gegenwärtige Situation. Eine neue Streiksequenz beeinflusst keinen intakten Raum. Es erreicht eine Region, in der Vertreibung, Reparaturen und wirtschaftliche Erholung unvollständig bleiben. Nabatiyeh spielt auch ein Verwaltungs- und Handelszentrum für einen großen Teil des Südens. Die konvergierenden Straßen dienen den Bewohnern vieler Orte. Daher hätte ein anhaltender Druck auf diese Achsen Auswirkungen über die Stadt hinaus. Es könnte die Reise zu öffentlichen Diensten, Geschäften und Gesundheitseinrichtungen stören. Es könnte auch zu neuen Abfahrten führen. Das Szenario einer Verlängerung sollte daher nicht auf die mögliche Präsenz israelischer Soldaten in Nabatiyah reduziert werden. Eine luft- und terrestrische Erweiterung um den Zugang könnte ausreichen, um die Stadt in einen Frontlinienraum zu verwandeln.

Iqlim al-Tuffah und Jabal al-Rihan in der Tiefe des Geräts

Die Frage nach Iqlim al-Tuffah fügt eine weitere Dimension hinzu. Reuters, 3. September 2026, beschreibt diese Region als eine wichtige Tiefe für die Hisbollah. Ali al-Taher bietet eine geografische Verbindung zwischen den südlicheren Positionen und diesen Höhen. Der Verlust des Kamms kann daher einige Bewegungen behindern und mehr Logistikwege freilegen. Associated Press, 5. September 2026, erinnert daran, dass die Hisbollah ihre Präsenz in dieser Region seit mehreren Jahrzehnten verstärkt hat. Die Bewegung versucht jedoch, die Wirkung eines lokalen Verlustes zu relativieren. Mahmoud Qamati, der von Associated Press am 5. September 2026 zitierte Hisbollah-Führer, hatte die Bedeutung von Ali al-Taher erkannt. Er behauptete jedoch, dass sein Verlust nicht das Ende der Hisbollah bedeuten würde. Diese Position spiegelt eine Logik der Tiefe wider. Die Bewegung betrachtet ihr Gerät als eine Reihe von Positionen und Netzwerken. Für Israel kann diese Tiefe zum Argument für weitere Operationen werden. Wenn die Fähigkeiten der Hisbollah weiter nördlich als unberührt gelten, kann die Einnahme von Ali al-Taher eher als Schritt als als Begriff erscheinen.

Fortschritte in Richtung Iqlim al-Tuffah oder Jabal al-Rihan würden jedoch andere Herausforderungen darstellen. Das Gelände ist gebirgig und die Straßen sind eingeschränkter. Eine Bodentruppe sollte ihren Zugang sichern und ihre Positionen vor Angriffen aus der Höhe schützen. Diese Kosten können eine Strategie unterstützen, die auf Überwachung und Streiks basiert. Reuters zitierte am 3. September 2026 den ehemaligen libanesischen General Hassan Jouni, der glaubte, dass Israel gezögert habe, einen direkten Angriff auf Ali al-Taher wegen des Risikos von Opfern zu starten. Diese Vorsicht kann in tieferen Bereichen noch wichtiger sein. Es schließt begrenzte Operationen nicht aus. Vor allem kann es Israel dazu bringen, die Kontrolle über dominante Punkte, Drohnen und Bombardierungen zu kombinieren. In diesem Schema würde Nabatiyah ausgesetzt bleiben, ohne notwendigerweise das Ziel einer Eroberung zu werden. Lokalitäten zwischen Stadt und Reliefs könnten jedoch zunehmend unter Druck geraten. Das Risiko liegt daher in einer allmählichen Erweiterung, bei der jede neue Position die Sicherheit der nächsten verändert.

Militärische Machtquote belastet Verhandlungen

Die militärische Lage bleibt mit dem politischen Prozess verbunden. Associated Press, 8. September 2026, erinnert daran, dass ein unter amerikanischer Vermittlung ausgehandeltes Rahmenabkommen einen schrittweisen Rückzug Israels im Austausch für die Abrüstung der Hisbollah vorsieht. Seine Umsetzung bleibt blockiert. Die Hisbollah weigert sich, ihre Waffen nördlich des Litani-Flusses abzugeben, während Israel ihren Rückzug mit einer breiteren Abrüstung verbindet. Ali al-Taher liegt nördlich des Flusses. Der Kampf betrifft somit direkt einen der heikelsten Punkte dieser Meinungsverschiedenheit. Associated Press, 5. September 2026, berichtet, dass der stellvertretende Premierminister Tarek Mitri behauptet hatte, dass die libanesische Armee bereit sei, die Kontrolle über die Höhe zu übernehmen. Ihm zufolge kam das Hindernis aus der israelischen Position. Dieser Vorschlag bietet theoretisch eine Alternative zur Fortsetzung der Kämpfe. Sie geht jedoch davon aus, dass die Parteien einer effektiven Übertragung des Landes an den libanesischen Staat zustimmen. Israels angekündigter Fang verstärkt jedoch sein Gewicht in jeder Diskussion darüber, wie man sich zurückziehen kann.

Nasser Khdour, ein von Associated Press am 5. September 2026 zitierter Forscher, glaubt, dass die Kontrolle über Ali al-Taher einen operativen Rückschlag für die Hisbollah darstellt. Sie ist auch der Ansicht, dass diese Position das israelische Machtgleichgewicht in den Verhandlungen verbessert. Diese Lesart ermöglicht es, sich ein Szenario vorzustellen, in dem Israel nicht sofort auf Nabatiyah zu drängen braucht. Die Androhung einer Verlängerung kann selbst zu einem Druckmittel werden. Wartung auf dem Kamm, gepaart mit der Fähigkeit, weiter nach Norden zu schlagen, kann verwendet werden, um Konzessionen zu erhalten. Umgekehrt kann ein Mangel an politischem Fortschritt eine weitere Eskalation fördern. Präsident Joseph Aoun und die Regierung von Nawaf Salam müssen daher gleichzeitig das Land und die Verhandlungen verwalten. Sie müssen den Einsatz der libanesischen Armee verteidigen, die israelischen Angriffe begrenzen und sich mit der Waffenakte der Hisbollah befassen. Diese Ziele werden durch gegensätzliche Positionen erreicht, die weit entfernt sind. Die Nähe von Nabatiyeh erhöht die Kosten des Scheiterns.

Eine immer noch instabile Linie um Nabatiyeh

Kämpfe in der Nähe von Beaufort Castle zeigen auch, dass das Gebiet nach der Ankündigung auf Ali al-Taher aktiv bleibt. Associated Press, 8. September 2026, berichtet, dass zwei israelische Soldaten bei einem Schusswechsel in der Region leicht verletzt wurden. Die israelische Armee behauptet, den beteiligten Hisbollah-Kämpfer getötet zu haben. Diese Episode erinnert daran, dass die Stirn nicht einer perfekt stabilisierten Linie folgt. Einmalige Zusammenstöße können neue Reaktionszyklen erzeugen. Sie können laut Israel auch tiefere Streiks rechtfertigen. In diesem Zusammenhang ist Nabatiyeh einer Dynamik ausgesetzt, die sowohl von lokalen Vorfällen als auch von strategischen Entscheidungen abhängt. Ein Drohnenangriff, ein Schusswechsel oder ein tödlicher Schlag können das Spannungsniveau schnell verändern. Der Waffenstillstand im Juni reduzierte die Kämpfe, ohne diese Mechanismen zu beseitigen. Reuters wies am 7. September 2026 auch darauf hin, dass die Angst vor einer neuen israelischen Kampagne nach mehreren Tagen der Eskalation trotz des Waffenstillstands zunahm.

Der genaue Status von Ali al-Taher bleibt entscheidend für die Risikomessung. Wenn Israel eine dauerhafte Präsenz festigt, kann die Höhe ein neuer Stützpunkt nördlich seiner früheren Positionen werden. Wenn seine Kontrolle auf Zugang und Überwachung beschränkt bleibt, wird der Effekt anders sein. Reuters, 4. September 2026, besteht auf dieser Unsicherheit durch das Zeugnis des libanesischen Militärführers. Associated Press, 5. September 2026, bemerkte auch den Mangel an vollständiger Sichtbarkeit vor Ort. Diese Vorbehalte verhindern eine neue definitive Frontlinie. Sie löschen die für mehrere Tage beobachtete Evolution nicht aus. Die Streiks näherten sich Nabatiyah und trafen bewohnte Gebiete. Kfar Rumman hatte einen besonders schweren Rekord. Die Reliefs von Iqlim al-Tuffah erscheinen jetzt in den von den Quellen erwähnten militärischen Szenarien. Nabatiyah liegt somit zwischen einer umstrittenen Höhe im Südosten und einer strategischen Tiefe im Osten. Diese geographische Lage reicht aus, um die Besorgnis zu erklären, ohne eine mögliche Bedrohung in eine bestimmte Offensive zu verwandeln. Die Überwachung der Achsen wird dann ebenso wichtig wie ihre Besetzung. Jede dauerhafte Veränderung kann sich auf zivile und militärische Bewegungen zwischen Nabatiyah und benachbarten Dörfern auswirken.