Irak-Libanon-Pipeline: die Herausforderung eines Mittelmeerkorridors

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Die Idee ist spektakulär: Bringen Sie täglich bis zu zwei Millionen Barrel irakisches Öl mit einem neuen Landkorridor durch die Türkei, Syrien und den Libanon ins Mittelmeer. Es kommt vor allem zu einer Zeit, in der die Krise in der Straße von Ormuz die strategische Verwundbarkeit des Irak gezeigt hat, von der die meisten historisch vom Golf abhängig sind. Zu diesem Zeitpunkt müssen jedoch die von Bagdad formell geprüften Projekte von der Aussicht auf eine Erweiterung des libanesischen Territoriums unterschieden werden. Am 25. August,Al-Akhbarhassan Choucair, General Security Director, sprach mit libanesischen Beamten über ein neues Pipeline-Projekt mit dem amerikanischen Unternehmen Chevron. Mehrere Elemente dieser Energiearchitektur sind gut dokumentiert. Der gesamte Korridor zum Libanon hat immer noch kein veröffentlichtes zwischenstaatliches Abkommen, keine angekündigte Finanzierung, keinen Zeitplan für die Umsetzung.

Ein Projekt von Hassan Choucair nach seinem Besuch im Irak

GemäßAl-AkhbarHassan Choucair informierte libanesische Politiker, Beamte und Medienvertreter über die Gespräche, die ihm Berichten zufolge bei einem kürzlichen Besuch im Irak bekannt waren. Der Generaldirektor für allgemeine Sicherheit traf sich mit dem irakischen Premierminister Ali Faleh al-Zaidi und mehreren Beamten.

Die Tageszeitung beschreibt ein irakisches Projekt zur Errichtung einer neuen Ölachse, um Rohöl an die Mittelmeerküste zu transportieren. Die gemeldete Route würde durch den Irak, die Türkei, Syrien und den Libanon führen, bevor sie die Schiffsladeanlagen erreicht. Die gemeldete Kapazität würde etwa zwei Millionen Barrel pro Tag erreichen.

Im Vergleich dazu würde ein solches Volumen eine wichtige Infrastruktur im Nahen Osten darstellen. Zwei Millionen Barrel pro Tag entsprechen einem sehr großen Anteil der aktuellen Exporte des Irak. Die Pipeline wäre daher keine bloße technische Erweiterung des libanesischen Marktes. Seine Hauptfunktion wäre der internationale Export von irakischem Rohöl durch das Mittelmeer.

Al-Akhbarauch Chevron mit dem Projekt verbindet. Diese Beteiligung muss jedoch präzise formuliert werden. Die Beteiligung der amerikanischen Gruppe an mehreren irakischen Ölpipelinestudien und -projekten wird von den Behörden Bagdads bestätigt. Auf der anderen Seite stellen die verfügbaren öffentlichen Dokumente noch nicht fest, dass Chevron einen endgültigen Auftrag zum Bau eines integrierten Korridors erhalten hätte, der sukzessive durch die Türkei, Syrien und den Libanon verläuft.

Diese Nuance ist wesentlich. Das Projekt baut auf echten Energiediskussionen auf, aber mehrere verschiedene Projekte scheinen immer noch zu koexistieren.

Was der Irak tatsächlich zugesagt hat

Bagdad arbeitet seit mehreren Monaten an einer beschleunigten Diversifizierung seiner Exportrouten. Die Schließung oder Störung der Straße von Ormuz während des Regionalkrieges verwandelte ein altes strategisches Anliegen in einen wirtschaftlichen Notfall.

Das irakische Ölministerium bestätigte im Juli, dass es eine neue Pipeline-Architektur studiert. Eine der Achsen besteht darin, Bassora im südlichen Erdöl des Landes mit Fishkhabur im Norden zu verbinden. Es könnte dann dem Netzwerk beitreten, das zum türkischen Hafen von Ceyhan führt. Eine andere Achse würde Haditha im westlichen Irak mit dem syrischen Hafen von Banias am Mittelmeer verbinden.

Ein Konsortium aus Chevron, dem amerikanischen Unternehmen TI Capital und der katarischen Gruppe UCC ist an den technischen und finanziellen Studien einiger dieser Projekte beteiligt. Die irakischen Behörden kündigten auch Gespräche mit Chevron über die Steigerung der Produktion und die Entwicklung neuer Logistikkapazitäten an.

Die Unterscheidung zwischen Studium und Bau bleibt jedoch entscheidend. Das irakische Ölministerium hat selbst angegeben, dass bestimmte im Juli unterzeichnete Abkommen sich auf technische Studien, anfängliches Design und Machbarkeit konzentrierten. Diese Dokumente schaffen zum jetzigen Zeitpunkt nicht unbedingt eine endgültige finanzielle Verpflichtung für den irakischen Staat.

Das Projekt ist daher fortschrittlicher als eine einfache politische Idee, aber weniger fortschrittlich als ein vollständig finanziertes Projekt.

Zwei Millionen Barrel: eine glaubwürdige Zahl, aber noch nicht libanesisch

Das Volumen von zwei Millionen Barrel pro Tag stammt nicht nur aus der am 25. August veröffentlichten Geschichte. Sie taucht bereits in den offiziell zwischen dem Irak und seinen Partnern diskutierten Projekten auf.

Irakische Beamte erwähnten eine neue Kapazität dieser Art für das System, das die südlichen Felder mit den Mittelmeerausgängen verbindet. Projekte auf der Haditha-Banias-Achse wurden ebenfalls mit einer potenziellen Kapazität von 2 Millionen Barrel pro Tag vorgestellt.

Diese Übereinstimmung stärkt die Glaubwürdigkeit der Figur. Es bestätigt nicht automatisch die vollständige Route nach Libanon.

Irakische öffentliche Ankündigungen identifizieren heute zwei große Mittelmeermärkte: Ceyhan in der Türkei und Banias in Syrien. Libanon erscheint in einer anderen Reihe von Gesprächen mit Bagdad, einschließlich um Tripolis und die Möglichkeit der Wiederaufnahme einer Transit- und Lagerfunktion.

Mit anderen Worten, es gibt mehrere Zimmer. Es bleibt nachzuweisen, dass sie bereits Teil eines einzigen Industrieprojekts sind.

Warum Ormuz irakische Berechnungen völlig verändert

Die Ormuz-Straßenkrise ist die wichtigste wirtschaftliche Rechtfertigung für diese Beschleunigung. Vor dem Regionalkrieg exportierte der Irak den größten Teil seines Rohöls über seine Golf-Terminals. Diese Geographie bietet eine beträchtliche Kapazität, konzentriert sich aber auch auf eine einzelne Meerespassage.

Als der Verkehr in der Straße stark gestört wurde, gingen die irakischen Exporte stark zurück. Bagdad hat sich mit einem strukturellen Problem konfrontiert: Große Reserven und Produktionskapazitäten werden nur teilweise genutzt, wenn das Öl die internationalen Märkte nicht mehr erreichen kann.

Die Abhängigkeit ist umso größer, als die Öleinnahmen den Großteil der Haushaltsmittel des Irak ausmachen. Eine längere Unterbrechung der Ausfuhren betrifft daher nicht nur die Ölgesellschaften. Sie bedroht unmittelbar die öffentlichen Finanzen, die Staatsausgaben und die wirtschaftliche Stabilität.

Ein Landnetz zum Mittelmeer würde strategische Sicherheit bieten. Es würde wahrscheinlich den Golf nicht ersetzen, aber dem Irak erlauben, mehrere unabhängige Ausgänge zu haben. Das Rohöl könnte Ceyhan, Banias oder im libanesischen Fall Einrichtungen an der libanesischen Küste erreichen.

Die irakische Strategie hat sich somit von der kommerziellen Optimierung hin zur Resilienz bewegt.

Ceyhan existiert bereits, Banias muss weitgehend wieder aufgebaut werden

Der Korridor in die Türkei hat einen klaren Vorteil: Einige Infrastrukturen existieren bereits. Die irakisch-türkische Pipeline verbindet den Nordirak mit dem Mittelmeerhafen Ceyhan. Bagdad und Ankara unterzeichneten Anfang August ein Einjahresabkommen, das jetzt in Kraft ist, bis eine breitere Vereinbarung vorliegt.

Die Vereinbarung umfasst eine Transportkapazität von bis zu 750.000 Barrel pro Tag in der aktuellen Phase. Das historische System hat theoretisch überlegene Fähigkeiten, aber seine realen Ströme bleiben von technischen Problemen, Konflikten um kurdische Exporte und den Folgen des Krieges betroffen.

Der syrische Weg stellt ein anderes Problem dar. Die ehemalige Kirkuk-Banias-Pipeline ist seit langem ein westlicher Absatzmarkt für irakisches Öl. Aber die Infrastruktur ist alt, beschädigt und für die derzeit geplanten Mengen weitgehend unzureichend.

Schätzungen vom August schätzen die Kosten für ein neues Irak-Syrien-System auf mindestens 15 Milliarden Dollar und die notwendige Bauzeit auf etwa vier Jahre. Diese Zahlen geben eine Vorstellung vom finanziellen Umfang des Projekts.

Deshalb wäre es irreführend, über das « Wiedereröffnen » einer alten Pfeife zu sprechen. Um bis zu zwei Millionen Barrel pro Tag zu transportieren, müsste ein Großteil des Systems umgebaut oder neue Rohre, Pumpstationen, Lagerkapazitäten und Terminals installiert werden.

Im Libanon eine neue Leitung statt einer Restaurierung

Die gleiche Logik erscheint in den Informationen, die Hassan Choucair zugeschrieben werden. GemäßAl-AkhbarDer libanesische Beamte hätte von seinen irakischen Gesprächspartnern verstanden, dass das libanesische Projekt eine neue Pipeline erfordern würde.

Das alte Netz hätte weder die technischen Merkmale noch die Kapazitäten, um die genannten Mengen zu transportieren. Ein Korridor von zwei Millionen Barrel pro Tag würde eine ganz andere Infrastruktur erfordern als die historischen Einrichtungen, die einst syrische Netzwerke mit Tripolis verbanden.

Diese Klarstellung verändert den Umfang des Projekts erheblich. Die Wiederherstellung einer alten Pipeline kann ein wichtiges, aber relativ begrenztes Projekt sein. Der Bau einer neuen grenzüberschreitenden Pipeline erfordert Kartierungsstudien, Enteignungen, Pumpstationen, Sicherheitsvorrichtungen, Lagerkapazitäten und Hafenanlagen mit einer Größe für internationale Flüsse.

Der Libanon sollte auch entscheiden, wohin das Öl geleitet wird. Tripolis hat ein Erdöl-Erbe und Lagerstätten, aber sie würden auch große Investitionen erfordern, um das Terminal für einen Korridor zu werden, der Volumen dieser Größe trägt.

Libanon hatte bereits eine Straße nach Tripolis vorgeschlagen

Die Hypothese entsteht nicht vollständig am 25. August. Ende Juli besuchte Premierminister Nawaf Salam Bagdad mit einer Delegation, zu der auch der Energieminister Joe Saddi gehörte. Die Gespräche hatten sich auf Energie und Möglichkeiten zur Stärkung des Handels zwischen den beiden Ländern konzentriert.

Libanon schlug dann vor, eine Rolle im Transit des irakischen Öls zum Mittelmeer wieder herzustellen. Die genannten Szenarien umfassten den Transport von Rohöl auf dem Landweg, die Nutzung von Anlagen in Tripolis und langfristig die Sanierung oder den Bau fester Infrastrukturen.

Ein gemeinsames technisches Team sollte die verfügbaren Optionen prüfen. Dies ist ein wichtiger Schritt, da er die Existenz eines bilateralen politischen Interesses bestätigt. Es ist jedoch keine Entscheidung, eine Ölpipeline zu bauen.

Die ersten Gespräche des Libanon konzentrierten sich sogar auf unmittelbarere Lösungen, einschließlich des Tankertransports durch Syrien. Eine solche Formel würde bereits die Sanierung von Straßen, Grenzübergängen, Lagerkapazitäten und Auffangeinrichtungen in Tripolis erfordern.

Die Pipeline würde daher einer viel ehrgeizigeren Phase der Zusammenarbeit entsprechen.

Eine Geographie, die noch Erklärungen erfordert

Die vonAl-Akhbares verdient auch eine sorgfältige technische Lektüre. Ein Korridor, der sukzessive durch den Irak, die Türkei, Syrien und den Libanon verläuft, wäre besonders komplex. Es würde vier Gerichtsbarkeiten, mehrere bestehende Netzwerke und Verbindungen umfassen, die noch nicht öffentlich aufgeführt sind.

Die von Bagdad offiziell beschriebenen Pläne sind jetzt lesbarer: eine Achse in Richtung Türkei und Ceyhan und eine andere in Richtung Syrien und Banias. Die Ausweitung auf den Libanon könnte theoretisch Teil eines syrischen Netzwerks werden oder einen unabhängigen Zweig bilden. Die verfügbaren Informationen ermöglichen es noch nicht, die gewählte Architektur zu bestimmen.

Dieser Mangel an Details macht das Projekt nicht unmöglich. Es bedeutet nur, dass das politische Konzept noch vor dem endgültigen Engineering steht.

Ein echtes Pipelineprojekt muss Herkunft, Durchmesser, Durchflussrate, Pumpstationen, genaue Route, bediente Terminals und kommerzielle Bedingungen für den Netzzugang angeben. Für einen Irak-Libanon-Korridor wurde noch kein vollständiger Datensatz veröffentlicht.

Vier Staaten sollten dasselbe Rohr garantieren

Das offensichtlichste Hindernis wäre diplomatisch. Eine grenzüberschreitende Pipeline ist nur möglich, wenn alle Staaten Transitbedingungen für mehrere Jahrzehnte akzeptieren.

Der Irak würde Öl liefern. Die Türkei, Syrien und der Libanon sollten den Durchgang des Netzes entsprechend der letztendlich gewählten Route garantieren. Jeder möchte seine Transitrechte, technische Verantwortlichkeiten, mögliche Steuern und Streitbeilegungsmechanismen aushandeln.

Sicherheit wäre ebenso wichtig. Eine Pipeline dieser Dimension stellt eine strategische Infrastruktur dar, die Sabotage, Militärschlägen, bewaffneten Gruppen und politischen Spannungen ausgesetzt ist. Eine Pause über ein paar Kilometer könnte die gesamte Kette immobilisieren.

Syrien ist in dieser Hinsicht eine zentrale Herausforderung. Trotz der neuen politischen Konfiguration bleiben einige Regionen fragil und die syrische Energieinfrastruktur hat jahrelang unter Krieg und Unterinvestitionen gelitten.

Finanzierung wäre enorm

Das zweite Hindernis betrifft das Geld. Die einzigen Schätzungen für die irakisch-syrische Achse belaufen sich bereits auf mindestens 15 Milliarden Dollar. Das Hinzufügen einer libanesischen Niederlassung, die Modernisierung von Terminals und der Aufbau von Lagerkapazitäten würden zwangsläufig die Investitionen erhöhen.

Ein Unternehmen wie Chevron kann seine technische Expertise einbringen und die Mobilisierung von Kapital erleichtern, aber seine Beteiligung beseitigt nicht die Notwendigkeit eines klaren Wirtschaftsmodells.

Investoren möchten die garantierten Volumina, die Dauer der Transitverträge, die Tarife, die staatlichen Risiken und die Schutzmechanismen im Falle eines Krieges oder eines politischen Wandels kennen.

Um täglich zwei Millionen Barrel zu transportieren, müssten auch ausreichende kommerzielle Verpflichtungen bestehen, um die Pipeline-Nutzung über einen langen Zeitraum sicherzustellen.

Was der Libanon gewinnen könnte

Für den Libanon würde das Interesse nicht in erster Linie am Zugang zu Rohöl selbst liegen. Es wäre in der Rückkehr des Landes auf der regionalen Energieinfrastrukturkarte.

Ein Mittelmeerterminal könnte Transitrechte, Lagereinnahmen, Hafeninvestitionen und eine neue Logistiktätigkeit generieren. Tripolis könnte eine Energiefunktion zurückgewinnen, die es mit dem Abschalten der alten Anlagen verloren hat.

Das Projekt könnte auch die Modernisierung von Ölanlagen, Straßen und Hafenanlagen rechtfertigen. In einem Land, das produktive Investitionen und Deviseneinnahmen sucht, hat diese Perspektive eine offensichtliche wirtschaftliche Dimension.

Aber diese Vorteile bleiben für den Moment hypothetisch. Es wurde kein Transittarif festgelegt. Es wurde kein für den Libanon reserviertes Volumen angekündigt. Es werden keine direkt mit dieser Pipeline verbundenen Hafeninvestitionen bestätigt.

Ein glaubwürdiges Projekt seiner Komponenten, unsicher als Ganzes

Es ist letztlich diese Unterscheidung, die es ermöglicht, die Informationen vom 25. August richtig zu beurteilen. Der Irak versucht, seine Abhängigkeit von der Straße von Ormuz zu verringern. Sie investiert in mehrere Landkorridore. Er verhandelt mit der Türkei, studiert eine neue Verbindung zu Syrien und arbeitet mit einem Konsortium einschließlich Chevron zusammen. Die Zahl von 2 Millionen Barrel pro Tag erscheint in den derzeit untersuchten Projekten gut.

Der Libanon seinerseits sucht einen Platz im Transport irakischen Öls zum Mittelmeer. Gespräche zwischen Beirut und Bagdad werden ebenfalls geführt.

Was jedoch noch nicht feststeht, ist die Existenz eines endgültigen Beschlusses, der diese Elemente in eine einzige irakische-türkische-syrische-libanesische Pipeline umwandelt. Detaillierte Studien, Transitverträge, Finanzierung, endgültige Route und Zeitplan fehlen noch.

Die Ormuz-Krise hat die Idee viel relevanter gemacht, als es ein paar Jahre zuvor gewesen wäre. Es hat keine Hindernisse beseitigt. Für den Libanon wird die Rückkehr zu einer regionalen Energietransitfunktion daher zu einer glaubwürdigen Perspektive, die untersucht werden muss, aber noch keine Infrastruktur, die als erworben angesehen werden kann.