In Nabatiyah unterbricht Aoun die Verhandlungen mit Israel

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Auf einer Reise am Samstag, den 12. September 2026 nach Nabatiyah, wenige Tage nach einer Reihe von israelischen Streiks gegen die Stadt, sagte Präsident Joseph Aoun, dass es « im Moment keine neuen Verhandlungen mit Israel » geben werde. In Begleitung von Chefs des wichtigsten Sicherheitsapparates ging er zum Regierungsseral in einem Kontext, in dem öffentliche Institutionen, ein Finanzministerium und das Ghandour Hospital ins Visier genommen wurden. Der Besuch fand auch zu einer Zeit statt, in der das Staatsoberhaupt eine zunehmende Herausforderung für seine Verhandlungsstrategie sah, da seine Kritiker der Meinung waren, dass die von Beirut eingegangenen Verpflichtungen nicht genügend israelische Kollegen erhalten hatten.

Joseph Aoun in Nabatiyeh nach einer Woche Streiks

Joseph Aoun wählte Nabatiyeh, um eine seiner stärksten Botschaften seit der Eröffnung des Verhandlungsprozesses mit Israel anzusprechen. Als er am Samstag bei der Regierung der Stadt mit den Leitern des Sicherheitsapparats ankam, sagte der Präsident, dass « vorerst keine neuen Verhandlungen mit Israel geplant seien ». Gleichzeitig stellte er den israelischen Rückzug, die Rückkehr der Gefangenen, die Rückkehr der Vertriebenen und den Wiederaufbau als « nationale Konstante » dar, zu deren Umsetzung sich der Staat verpflichtet.

Ort und Zeitpunkt der Erklärung sind von besonderer Bedeutung. Am 6. September trafen israelische Angriffe Nabatiyah und seine Umgebung. Das Finanzministerium Gebäude in der Stadt wurde schwer beschädigt und Ghandur Krankenhaus in Nabatiyah al-Fauqa wurde zerstört. Das libanesische Gesundheitsministerium berichtete auch von Todesfällen und Verletzungen bei mehreren Angriffen in der Casa in den ersten Septembertagen.

Die Präsidentschaft verurteilte daraufhin eine Eskalation der staatlichen Institutionen und der zivilen Infrastruktur. Joseph Aoun zitierte das Finanzministerium, aber auch ein früheres Ziel eines staatlichen Sicherheitszentrums, das den Tod verursacht hatte. Seine Anwesenheit in Nabatiyeh, umgeben von Sicherheitsbeamten, interveniert somit in einer Stadt, die zu einem Symbol des militärischen Drucks auf libanesische Institutionen im Süden geworden ist.

Seral, Symbol eines Zustands direkt ausgesetzt

Die Ankunft des Regierungsserals ist nicht nur eine Frage des Protokolls. Im Gebiet von Nabatiyeh waren Verwaltungs-, Sicherheits-, Gemeinde-, Schul- und Gesundheitsgebäude während der israelischen Operationen betroffen. Im August kündigte die libanesische Armee unter anderem die Zerstörung des Stadtgebäudes, der öffentlichen Schule, der Klinik und einer Kindertagesstätte in Zawtar al-Sharqiyah im Distrikt Nabatiyah durch israelische Streitkräfte an.

Diese Serie von Angriffen wirft eine Frage auf, die für die Präsidentschaft von zentraler Bedeutung geworden ist: Wie können wir die Autorität des Staates im Süden bekräftigen, wenn seine eigenen Strukturen und Kräfte sich selbst entlarven? Die Armee erklärte am 9. September öffentlich, dass israelische Angriffe ihre Einsatzbemühungen behinderten und die Stabilität bedrohten. Sie verwies dann auf die Streiks auf Wohngebieten und Institutionen und die Zerstörung im Süden.

In diesem Zusammenhang präsentierte sich Joseph Aoun in Nabatiyah mit den Beamten des Sicherheitsapparats. Drei Tage zuvor hatte er ein Treffen in Baabda im Süden im Allgemeinen und Nabatiyah im Besonderen geleitet. Der Militärkommandant Rodolphe Haykal, die Direktoren der Internen Sicherheitskräfte, der Allgemeinen Sicherheit, der Staatssicherheit und des Zivilschutzes sowie wichtige Geheimdienstbeamte hatten daran teilgenommen.

Keine neuen Verhandlungen mit Israel « vorerst »

Nabatiyehs Aussage ist vor allem ein Tonwechsel. Seit mehreren Monaten verteidigt Joseph Aoun Verhandlungen als Mittel, um einen neuen Krieg zu vermeiden und die Wiederherstellung der libanesischen Souveränität zu erreichen. Anfang September hatte er erneut die Notwendigkeit einer vollständigen Umsetzung der eingegangenen Verpflichtungen betont, indem er sich weigerte, diese in einem einheitlichen Sinne umzusetzen.

Am Samstag kündigte der Präsident nicht die endgültige Aufgabe der diplomatischen Route an. Die Worte « vorerst » sind wesentlich. Sie deuten auf eine Suspension oder zumindest auf das Fehlen einer neuen unmittelbaren Sequenz hin. Diese Klarstellung ist umso wichtiger, als die in Rom geplanten Gespräche verschoben wurden, während die diplomatischen Kontakte zur libanesisch-israelischen Frage fortgesetzt werden.

Joseph Aoun hingegen stellte sehr lesbare politische Bedingungen. Der Rückzug der israelischen Streitkräfte, die Häftlingsbilanz, die Rückkehr der vertriebenen Bevölkerung und der Wiederaufbau müssen konkrete Ergebnisse zeitigen. Indem er sie nationale Konstanten nennt, versucht er, diese Dossiers über die Debatte über die Verhandlungsmethode selbst zu stellen.

Eine Präsidentschaftsstrategie unter dem Feuer der Kritiker

Diese Wende kommt, da Joseph Aouns Strategie im Libanon zunehmend in Frage gestellt wird. Seit dem Abschluss des Rahmenabkommens im Juni haben ihn seine politischen Gegner und einige kritische Stimmen im Süden beschuldigt, wichtige Verpflichtungen eingegangen zu sein, ohne bisher den erwarteten israelischen Rückzug oder die dauerhafte Einstellung der Streiks zu erreichen. Diese Kritik wurde verstärkt, da die Angriffe weitergehen und die Zerstörung Gemeinden getroffen hat, in denen der Staat behauptet, seine Autorität wiederherstellen zu wollen.

Die Klage bezieht sich auf ein vermeintliches Ungleichgewicht: Der Libanon ist aufgerufen, die staatliche Kontrolle zu stärken, die Armee einzusetzen und in der Frage der Waffen der Hisbollah voranzukommen, während Israel seine Streitkräfte im Süden unterhält und seinen Rückzug an die Entwaffnung der schiitischen Bewegung knüpft. Im August verband der israelische Verteidigungsminister Israel Katz den Rückzug ausdrücklich mit der vollständigen Entwaffnung der Hisbollah. Washington hatte auch seinen Widerstand gegen eine ständige israelische Präsenz bekräftigt und die Umsetzung des vereinbarten Rahmens gefordert.

Kritiker kommen nicht von einer Seite. Die Hisbollah lehnt einen Teil des Prozesses ab und weigert sich, die Frage ihrer Waffen von einem israelischen Rückzug zu trennen. Auch Nabih Berri äußerte Vorbehalte gegen den Verlauf der Gespräche. In den direkt betroffenen Gebieten nimmt die Herausforderung eine unmittelbarere Form an: Binnenvertriebene und lokale Beamte fragen, was die Vereinbarungen in der Praxis geändert haben, während Streiks, Abrisse und Vertreibungen weitergehen.

Es wäre jedoch falsch, diese Kritik als nationalen Konsens darzustellen. Joseph Aoun unterstützte seine diplomatische Strategie und argumentierte, dass eine militärische Konfrontation dem Libanon nicht erlauben würde, bessere Garantien zu erhalten. Die Debatte konzentriert sich daher weniger auf die Ziele – Rückzug, Souveränität, Rückkehr und Wiederaufbau – als auf den gezahlten Preis, den Zeitpunkt und die tatsächlich erhaltene Entschädigung.

Der Kontrast zwischen den libanesischen Verpflichtungen und der Realität vor Ort

Der Besuch von Nabatiyeh macht diese Debatte besonders sichtbar. Der libanesische Staat bekräftigt seine Verpflichtungen und stärkt seine Sicherheitsvorkehrungen, während die Armee sagt, dass israelische Operationen die Durchführung ihrer Missionen erschweren. Am 9. September verurteilte sein Kommando eine neue Welle von Angriffen auf Wohngebiete und Institutionen und glaubte, dass sie seine Bemühungen um Stabilität behinderten.

Zahlen aus den ersten Tagen des Septembers veranschaulichen das Ausmaß des Drucks auf die Nabatiyah caza. Das Gesundheitsministerium meldete 28 Todesfälle und 69 Verletzungen in drei Tagen von Angriffen in mehreren Orten im Bezirk. In Kfar Rummane töteten Streiks am 7. September Kinder, Frauen und einen Retter. Andere Angriffe betrafen Nabatiyah al-Tahta, Nabatiyah al-Faukah, arabische Salim und die Umgebung.

Israel behauptet, auf die Hisbollah, ihre Kämpfer und ihre militärische Infrastruktur zu zielen, und präsentiert mehrere seiner Operationen als Antworten auf Angriffe der Bewegung gegen seine Streitkräfte. Die libanesischen Behörden bestreiten die Verhältnismäßigkeit dieser Operationen und verurteilen Angriffe auf Zivilisten, öffentliche Dienste und staatliche Institutionen.

Diese Verschiebung speist den Druck auf Baabda. Das Versprechen des Präsidenten war, dass der diplomatische Weg mehr Sicherheit bringen und die Rückkehr des Staates fördern könnte. In einem Teil des Südens sieht die Bevölkerung jedoch immer noch zerstörte Dörfer, vertriebene Einwohner und betroffene Verwaltungen. Es ist dieser Widerspruch, den Joseph Aoun jetzt politisch bewältigen muss.

Nabatiyah, Demonstration der Präsenz und Botschaft an Israel

Die Reise am Samstag reagiert teilweise auf diese Herausforderung. Indem er selbst mit dem Militär- und Sicherheitskommando nach Nabatiyah kommt, versucht Joseph Aoun zu zeigen, dass sich der Staat nicht vom Boden zurückzieht, wenn seine Institutionen ins Visier genommen werden. Die Botschaft richtet sich an die Menschen im Süden, aber auch an Israel und internationale Vermittler.

Die Anwesenheit von Sicherheitsführern verleiht dem Besuch einen operativen und institutionellen Charakter. Sie verlängerte die Baabda-Tagung am 9. September, bei der die Präsidentschaft über Möglichkeiten zur Stärkung der Präsenz der Rechtskräfte diskutierte. Es zielt auch darauf ab, zu verhindern, dass ein Sicherheitsvakuum geltend gemacht wird, um eine Ausweitung der israelischen Operationen oder die Aufrechterhaltung der Streitkräfte im Libanon zu rechtfertigen.

Die Erklärung zu den Verhandlungen fügt dieser Demonstration nun eine diplomatische Dimension hinzu. Joseph Aoun schließt nicht dauerhaft die Tür, aber es bedeutet, dass die Fortsetzung des Dialogs nicht als Selbstzweck dargestellt werden kann. Der Präsident ist daher gezwungen zu zeigen, dass die Verhandlungen sichtbare Gegenstücke hervorbringen müssen, wenn sie die politische Legitimität im Libanon aufrechterhalten wollen.

Die Fortsetzung des Besuchs in Nabatiyeh wird daher durch zwei konkrete Fragen beobachtet werden: die Maßnahmen, die der Staat für die betroffenen Einwohner und Institutionen ankündigen wird, und die Bedingungen, die Baabda vor einer Wiederaufnahme der Gespräche mit Israel stellen wird. Nach den Streiks gegen Nabatiyeh und der wachsenden Herausforderung der seit Juni verfolgten Strategie werden diese Reaktionen die Glaubwürdigkeit der Präsidentschaftslinie direkt belasten.