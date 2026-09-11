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Eine Kirche und ihre mittelalterlichen Fresken

« Vorsicht, dieser Charbel ist nicht der libanesische Mönch des 19. Jahrhunderts: Es ist Charbel der Edessianer, ein Priester, der mit seiner Schwester Bebaia unter Kaiser Trajan gemartert wurde. » Der Ort überlagerte die Epochen – ein byzantinischer Schrein auf einem römischen Tempel, der selbst auf einem phönizischen Kultort erbaut wurde – vor der gegenwärtigen Kreuzzügekirche. Sein dreischiffiger basilischer Plan bewahrt immer noch alte Säulen und Gehwege. Ausgrabungen, die 1947 und in den frühen 1970er Jahren durchgeführt wurden, zeigten in der Apsis Fresken, die die Dormition der Jungfrau und die heiligen Fürsprecher darstellten. Eine Reihe von sieben Heiligen umrahmt einen Bischof in der Tiara, umgeben von Petrus, Paulus, den vier Evangelisten und dem Erzengel Michael. Diese orientalischen und starren Gesichter stammen aus dem gesamten 13. Jahrhundert – vier Spender erscheinen dort, und draußen erinnert das Grab einer edlen Dame an die ritterliche Vergangenheit des Ortes.

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