Im Libanon sinkt die erklärte Wirtschaft durch informellen Handel

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Von 14.000 auf 8.000 Mitglieder, das Signal einer schrumpfenden Wirtschaft

Die libanesische Wirtschaftskrise wird nicht mehr nur am Wert des Pfunds, blockierten Bankeinlagen oder sinkender Kaufkraft gemessen. Es erscheint auch in der Struktur des privaten Sektors. Nach Angaben der libanesischen Presse vom 8. September 2026 ist die Zahl der Mitglieder der Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammer von Beirut und dem Libanon von etwa 14.000 auf 8.000 gestiegen. Dieser Rückgang wird als Zeichen der Kontraktion der organisierten Wirtschaft dargestellt. Es spiegelt auch eine tiefere Transformation wider. Ein wachsender Teil der Tätigkeit würde sich den traditionellen Aufzeichnungs-, Kontroll- und Steuerkanälen entziehen. Der Rückgang bedeutet nicht, dass mehrere tausend Unternehmen verschwunden sind. Einige schlossen während der Krise. Andere haben ihre Aktivität reduziert. Wieder andere können weiterhin außerhalb der Strukturen arbeiten, die normalerweise den Handel regeln. Gerade diese letztere Entwicklung betrifft die Vertreter des formalen Sektors. Registrierte Unternehmen müssen Lasten, Verwaltungsverfahren und steuerliche Verpflichtungen tragen. Sie stehen Schauspielern gegenüber, die niedrigere Preise anbieten können, wenn sie einigen dieser Einschränkungen entkommen. Der Wettbewerb beschränkt sich nicht mehr auf Qualität, Kosten oder Produktivität. Es hängt auch vom Grad der Einhaltung der Regeln ab.

Die Zahl sollte jedoch mit Vorsicht interpretiert werden. Die zugänglichen öffentlichen Daten der Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammer Beirut und Mount Lebanon bestätigen nicht direkt die genaue Entwicklung von 14.000 bis 8.000 Mitgliedern. Im Jahr 2026 schlug das Haus weiterhin Verfahren für die Erneuerung und neue Mitgliedschaft vor. Eine öffentliche Präsentation der Institution zeigt auch mehr als 10.000 Unternehmen vertreten. Der Unterschied kann auf die gewählte Definition, den betrachteten Zeitraum oder den Unterschied zwischen registrierten und aktiven Mitgliedern zurückzuführen sein. Sie nimmt ihren Anwendungsbereich nicht von dem beschriebenen Phänomen ab. Seit 2019 hat der libanesische Privatsektor eine Reihe von Schocks erlitten. Die Bankenkrise hat Unternehmen den normalen Zugang zu Krediten genommen. Der Zusammenbruch des Pfunds brachte die Kosten um. Die Pandemie unterbrach einen Teil der Aktivität. Die Explosion im Hafen von Beirut zerstörte Geschäfte und Infrastruktur. Aufeinanderfolgende Konflikte fügten dann neue Verluste hinzu. In diesem Zusammenhang ist die Verringerung der Zahl der Unternehmen, die vollständig in die offiziellen Strukturen integriert bleiben, ein zusätzlicher Indikator für Fragilität.

Die informelle Wirtschaft wird zum Konkurrenten des deklarierten Sektors

Das Problem übersteigt die Anzahl der Mitglieder einer Berufskammer. Es geht um die Grenze zwischen formeller und informeller Wirtschaft. Ein deklariertes Unternehmen hat eine identifizierbare rechtliche Existenz. Es unterhält Konten, zahlt Gebühren und kann kontrolliert werden. Sie muss auch die Vorschriften für Importe, Produktsicherheit und Arbeit einhalten. Informelle Tätigkeit reduziert oder umgeht einige dieser Verpflichtungen. Es kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Einige sind mit kleinen Überlebensaktivitäten verbunden. Andere betreffen strukturierte Handelskreisläufe, die große Mengen bewegen können. All diese Situationen in die gleiche Kategorie zu bringen, wäre irreführend. Der kleine Verkäufer, der versucht, Einkommen zu generieren, und ein organisiertes Netz nicht angemeldeter Einfuhren haben weder die gleichen Mittel noch die gleichen wirtschaftlichen Auswirkungen. Ihre Entwicklung steht jedoch teilweise im Einklang mit dem gleichen Kontext: Wenn der Staat schlecht funktioniert, steigen die Kosten für Formalitäten im Vergleich zu ihren Vorteilen.

Die libanesische Krise hat diesen Mechanismus akzentuiert. Unternehmen mussten ihre Lieferanten weiterhin in Fremdwährung bezahlen, während ihre Kunden viel von ihrer Kaufkraft verloren. Sie mussten mehrere Wechselkurse vor der schrittweisen Stabilisierung des Marktes verwalten. Sie arbeiteten auch in einem Umfeld, in dem die Bankfinanzierung weitgehend gelähmt blieb. Eine eingetragene Gesellschaft könnte somit die Förmlichkeitskosten tragen, ohne in den Genuss der Dienstleistungen zu kommen, die normalerweise mit einem funktionierenden Staats- und Finanzsystem verbunden sind. Gleichzeitig könnten Aktivitäten außerhalb bestimmter Kreisläufe ihre Kosten senken. Diese Asymmetrie nährt das Gefühl des unlauteren Wettbewerbs, das von der Presse am 8. September 2026 berichtet wurde. Der Händler, der Zölle und Steuern zahlt, vergleicht nicht mehr nur seinen Preis mit dem eines effizienteren Konkurrenten. Es muss sich möglicherweise mit einem Produkt befassen, dessen Steuerkosten vermieden wurden.

Diese Situation schafft einen schwer zu durchbrechenden Kreis. Je mehr die informelle Wirtschaft voranschreitet, desto mehr Staatseinnahmen sinken. Je weniger der Staat Einnahmen einnimmt, desto weniger Mittel hat er zur Erfüllung seiner Aufgaben. Die Schwäche der Kontrollen begünstigt somit die Information weiter. Formale Unternehmen können ihren Status als Nachteil betrachten. Einige reduzieren ihre gemeldeten Aktivitäten. Andere hören auf, bestimmte Einträge zu erneuern. Das Risiko ist also nicht nur fiskalisch. Es beeinflusst die Struktur der wirtschaftlichen Anreize. Ein System wird dauerhaft fragil, wenn die Einhaltung der Regeln mehr kostet als ihre Umgehung und die Wahrscheinlichkeit einer Kontrolle gering bleibt.

Massive Importabhängigkeit verstärkt Verluste

Die Handelsstruktur des Libanon macht dieses Thema besonders heikel. Die libanesische Presse vom 8. September 2026 besteht auf der beherrschenden Stellung der Importe im Wirtschaftszyklus und legt für den genannten Teil der Tätigkeit ein Gewicht von über 90% fest. Auch hier muss dieser Prozentsatz an die vorausgehende Quelle gemeldet werden und kann nicht unterschiedslos auf das gesamte Bruttoinlandsprodukt angewendet werden. Die allgemeine Beobachtung ist jedoch unbestreitbar: Der Libanon ist stark auf importierte Waren angewiesen, um den inländischen Verbrauch zu decken. Lebensmittel, Kraftstoffe, Medikamente, Fahrzeuge, Ausrüstung, Maschinen und viele Konsumgüter kommen größtenteils aus dem Ausland. Darüber hinaus folgen die im September 2026 veröffentlichten Zollstatistiken weiterhin dem Außenhandel, der strukturell von Waren dominiert wird.

Diese Abhängigkeit verleiht dem Zoll eine wichtige wirtschaftliche und steuerliche Rolle. Wenn ein großer Teil der konsumierten Produkte die Grenze überquert, ist ihre Durchfahrt eine wichtige Zeit, um die entsprechenden Zölle zu identifizieren, zu bewerten und zu erheben. Eine Ware, die durch einen nicht deklarierten Kreislauf gelangt, verursacht mehrere Verluste. Der Staat kann Zölle verlieren. Es kann auch die Mehrwertsteuer und einen Teil der Steuereinnahmen verlieren, die in den nächsten Verkaufsphasen generiert werden. Die Rückverfolgbarkeit der Produkte wird schwächer. Auch die Handelsstatistiken werden immer ungenauer. Langfristig hat die Verwaltung eine unvollständige Sicht auf die Wirtschaft, die sie regulieren muss.

Die Frage ist also nicht nur, wie viel der Staat unmittelbar an der Grenze verliert. Eine nicht registrierte Einfuhr kann weiterhin Auswirkungen auf ihren gesamten Handelsweg haben. Wenn das Produkt ohne Rechnung verkauft wird, verschwindet ein neuer Teil der Aktivität aus den Konten. Wenn der Händler, der es vertreibt, nicht ordnungsgemäß gemeldet wird, können die erzielten Einnahmen auch von der Steuer befreit sein. Ein einziger Bruch in der Rückverfolgbarkeitskette kann zu mehreren aufeinanderfolgenden Verlusten führen. In einer Wirtschaft, die stark von Importen abhängig ist, kann die Zunahme dieser Pausen beträchtlich werden.

Das Phänomen beeinflusst auch die Statistik. Um eine Wirtschaftspolitik zu betreiben, muss eine Regierung wissen, was in das Land kommt, was verkauft wird und in welchen Sektoren die Aktivität konzentriert ist. Unvollständige Daten erschweren Entscheidungen zu Steuern, Verbraucherschutz oder Industriepolitik. Sie machen es auch schwieriger, die reale Nachfrage in Fremdwährungen zu beurteilen. Die informelle Wirtschaft beraubt daher nicht nur das Finanzministerium der Einnahmen. Es reduziert die Fähigkeit des Staates, seinen eigenen Markt zu kennen.

Der deklarierte Händler trägt Kosten, die sein Konkurrent vermeiden kann

Für den formalen Sektor bedeutet dies einen direkten Preisunterschied. Ein Importeur, der alle Verfahren einhält, integriert Zölle, Steuern und Verwaltungskosten in seinen Endpreis. Es muss auch die Buchhaltung und Compliance seines Unternehmens finanzieren. Ein Wettbewerber, der einen Teil dieser Ausgaben vermeidet, hat eine zusätzliche Marge. Es kann billiger verkaufen und gleichzeitig eine vergleichbare oder höhere Rentabilität beibehalten. In einem Land, in dem die Kaufkraft nach wie vor schwach ist, können einige wenige Differenzen ausreichen, um die Nachfrage zu verschieben. Verbraucher bevorzugen oft sofortige Preise. Es hat nicht unbedingt die Mittel, um mehr für ein Produkt aus einer perfekt deklarierten Schaltung zu bezahlen.

Die Konsequenz mag paradox erscheinen. Das Unternehmen, das die Regeln respektiert, wird weniger wettbewerbsfähig, gerade weil es sie respektiert. Während diese Situation anhält, kann sie dazu gedrängt werden, ihre eigenen Aussagen zu reduzieren, um zu überleben. Informalität ist dann kein Parallelsektor mehr. Es beginnt, das Funktionieren des formellen Sektors selbst zu kontaminieren. Unternehmen können eine rechtliche Struktur beibehalten, während sie einen Teil ihrer Transaktionen auf weniger nachvollziehbare Zahlungen oder Schaltkreise verlagern. Die Grenze zwischen den beiden Volkswirtschaften wird schwieriger zu identifizieren.

Dies ist auch ein Problem für Unternehmen, die ausländische Partner exportieren oder erhalten möchten. Ein Unternehmen, das mit externen Märkten arbeitet, muss in der Regel Dokumente, Rechnungen und Zertifikate zur Verfügung stellen. Sie braucht eine stärkere Rückverfolgbarkeit. Handelskammern spielen in diesem Bereich eine besondere Rolle, insbesondere bei den Ursprungszeugnissen. Ein anhaltender Rückgang der registrierten Wirtschaft kann daher die Fähigkeit des Landes verringern, Unternehmen zu entwickeln, die in der Lage sind, nach den von den internationalen Märkten geforderten Standards zu arbeiten.

Der Rückgang der Formalität schwächt die öffentlichen Finanzen direkt

Libanon versucht auch, seine öffentlichen Finanzen wieder aufzubauen. Dieses Ziel wird schwierig, wenn ein großer Teil der Tätigkeit von der Abgabe ausgeschlossen wird. Der Staat kann die Steuersätze für identifizierte Steuerzahler erhöhen. Diese Lösung hat jedoch eine Grenze. Je mehr Druck auf weniger formelle Unternehmen konzentriert wird, desto mehr erhöht sich ihre Benachteiligung gegenüber dem informellen Sektor. Eine wirksame Steuerpolitik muss daher darauf abzielen, die Basis zu erweitern, anstatt die gleichen Akteure dazu zu bringen, den größten Teil der Anstrengungen zu tragen.

Einer der möglichen Hebel ist die Zollmodernisierung. Die vom libanesischen Zoll am 3. September 2026 veröffentlichten Statistiken umfassen monatliche Import- und Exportbewegungen bis zum 31. Juli. Das Vorhandensein dieser Daten ermöglicht eine regelmäßige Überwachung des angemeldeten Handels. Es misst offensichtlich nicht die Waren, die dem System entkommen. Genau hier geht es darum. Die Verbesserung der Kontrollen sollte den Unterschied zwischen realem und administrativem Handel verringern.

Grenzkontrollen reichen nicht aus. Eine Ware kann legal eintreten und dann in Kreisläufen verteilt werden, in denen die Abrechnung teilweise wird. Die Bekämpfung der Informalität erfordert daher Kontinuität zwischen Zoll, Steuerverwaltung und kommerzieller Kontrolle. Es erfordert auch Verfahren, die einfach genug sind, um Unternehmen nicht zu ermutigen, außerhalb des Systems zu bleiben. Eine zu schwere Verabreichung kann den gegenteiligen Effekt des gewünschten bewirken. Kleinere Unternehmen haben selten die Mittel, Teams einzustellen, die allein für regulatorische Ansätze verantwortlich sind.

Formalisieren, ohne kleine Unternehmen zu ersticken

Die Behörden haben begonnen, einige Instrumente für kleine und mittlere Unternehmen zu entwickeln. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen kündigte am 16. Februar 2026 mit dem Ministerium für Wirtschaft und Handel die Einrichtung des ersten nationalen Handelshilfezentrums an. Die Regelung zielt darauf ab, Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen Informationen und Konsultationen zu ermöglichen. Handelskammern sind an ihrem Betrieb beteiligt. Ziel ist es, Unternehmen zu helfen, die Verfahren zu verstehen, die für die Arbeit im Libanon und im Ausland erforderlich sind.

Dieser Ansatz geht einen Teil des Problems an. Formalisierung kann nicht nur auf Sanktionen beruhen. Ein Unternehmen muss auch ein Interesse daran haben, dem offiziellen System beizutreten. Der Zugang zu Dienstleistungen, Geschäftsinformationen, Zertifikaten, externen Märkten und möglicherweise Finanzierungen kann ein Anreiz sein. Die libanesische Herausforderung besteht darin, diesen Austausch wieder aufzubauen. Das Unternehmen akzeptiert steuerliche und regulatorische Verpflichtungen, wenn der Staat ihm einen stabilen Rahmen, vorhersehbare Regeln und nützliche Dienstleistungen zur Verfügung stellt.

Hier kommt dem gemeldeten Rückgang der Mitgliederzahl besondere Bedeutung zu. Es bezieht sich nicht nur auf die Ergebnisse der durch die Krise verursachten Schließungen. Es kann auch als Indikator für den Wert gelesen werden, den Unternehmen noch formalen Strukturen zuschreiben. Wenn Mitgliedschaft, Registrierung und Erklärung keine ausreichenden Vorteile mehr bieten, werden die Wirtschaftsakteure nach alternativen Lösungen suchen. Daher muss das Vertrauen in die Institutionen, die die organisierte Wirtschaft regieren, wiederhergestellt werden.

Zwei Volkswirtschaften, die nicht die gleichen Regeln unterstützen

Die langfristige Koexistenz des deklarierten Sektors und eines weitgehend informellen Sektors kann schließlich zwei Volkswirtschaften schaffen. Der erste bleibt sichtbar. Es zahlt, erklärt und erscheint in der Statistik. Es unterstützt direkt Steuerentscheidungen der Regierung. Die zweite ist schwieriger zu messen. Sie reagiert oft schneller auf Preisänderungen und Krisen, trägt aber weniger zu kollektiven Ressourcen bei. Wenn letzteres auf Kosten des ersteren wächst, werden offizielle Indikatoren weniger repräsentativ für die Realität.

Der gemeldete Rückgang der Mitgliedschaft in der Handelskammer von Beirut und dem Libanon muss in diesem Zusammenhang gesehen werden. Die Vorwärtsverschiebung von rund 14.000 auf 8.000 Mitglieder bedeutet eine Schrumpfung von fast 43%, wenn beide Zahlen auf vergleichbarer Basis ermittelt werden. Eine Variation dieser Größenordnung übersteigt eine einfache administrative Fluktuation. Es übersetzt entweder Schließungen oder Ausgänge aus dem System oder eine Kombination aus beiden. Jede dieser Möglichkeiten stellt ein anderes Problem für die libanesische Wirtschaft dar.

Schließungen bedeuten die Zerstörung von Produktions- und kommerziellen Kapazitäten. Ausgänge aus dem System deuten auf eine Zunahme der Informalität hin. Die Kombination der beiden wäre noch besorgniserregender: Es würde bedeuten, dass die organisierte Wirtschaft zusammenbricht, während ein Teil der überlebenden Aktivität weniger sichtbar wird. In einer Wirtschaft, die von Importen abhängig ist und sich am steuerlichen Wiederaufbau beteiligt, verringert diese Transformation die Grundlage, auf der der Staat seine Dienstleistungen finanzieren und die tatsächliche Aktivität messen kann.