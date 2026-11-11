Inflation im Libanon: Drei zu unterscheidende Maßnahmen

Die Inflation im Libanon ist in mehrere Maßnahmen unterteilt, die nicht die gleiche Frage beantworten. Die jährliche Folie vergleicht zwei Monate bis auf ein Jahr. Der Jahresdurchschnitt vergleicht die Durchschnittswerte von zwei Jahren. Die Kumulierung hängt von den gewählten Daten ab. Basierend auf den CAS-Daten erklärt diese Entschlüsselung die Unterschiede, die zu vermeidenden Berechnungsfehler und warum eine niedrigere Inflation die Preise nicht wieder auf ihr früheres Niveau bringt.

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Die Inflation im Libanon ist nicht nur ein Prozentsatz. Eine 12-monatige Änderung, ein Jahresdurchschnitt und ein kumulativer Anstieg beantworten drei verschiedene Fragen. Sie zu verwirren verändert die Diagnose von Preisen und Kaufkraft. Die Zahlen des Statistischen Zentralamtes erlauben es uns, diese Unterschiede zu verstehen, sofern wir ihre Daten behalten.

Im September 2026 stieg der Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vorjahr um 17,53 % und gegenüber dem Vorjahr um 1,35 %. Diese beiden Ergebnisse erscheinen auf der Anzeigetafel des Zentralen Statistischen Amtes (CAS). Der erste vergleicht den September 2026 mit dem September 2025. Der zweite vergleicht September mit August 2026. Keiner von ihnen allein gibt die durchschnittliche Inflation für das gesamte Jahr 2026 an.

Diese Unterscheidung wird wesentlich, wenn eine ähnliche monatliche Zahl mit einer jährlichen Wirtschaftsprognose. Eine Jahresdurchschnittsprognose umfasst 12 Monate, von denen einige noch nicht eingehalten werden. Eine jährliche Folie beschreibt zwei bereits bekannte Daten. Ihre digitale Nähe bedeutet nicht, dass sie dasselbe messen.

Inflation im Libanon: Fragen Sie immer « in Bezug auf wann? »

Der Jahresvergleichsindex entspricht dem Vorjahr. Es beantwortet eine spezifische Frage: Wie stark sind die Preise des statistischen Korbs in zwölf Monaten gestiegen? Der CAS stellt diese Maßnahme als offizielle Inflationsrate in seiner Note « Inflation in Zahlen » vor.

Die Dezember 2025 Tabelle bietet ein vollständiges Beispiel. Der allgemeine Index erreichte 7.924,3 gegenüber 7.061.1 im Dezember 2024. Das Verhältnis zwischen diesen beiden Ebenen, reduziert um eins, ergibt etwa 12,2%. Dieses Ergebnis beschreibt Dezember versus Dezember. Es sollte nicht in « durchschnittliche Preiserhöhung im Jahr 2025 » umbenannt werden.

Der monatliche Vergleich verwendet die gleiche Logik, aber mit dem vorherigen Monat. Die 1,35% vom September 2026 beschreiben somit das jüngste Werk der Serie. Sie sind weder eine Prognose für Oktober noch ein garantiertes Tempo für 12 Monate. Multipliziert man diese Rate mit zwölf würde Extrapolation produzieren, nicht Beobachtung.

Maßnahme Vergleichszeiträume Beispiel: Monatliche Änderung Ein Monat und der vorherige September 2026: +1,35% Jahreswachstum Ein Monat und derselbe Monat ein Jahr früher September 2026: +17,53% Dezember im Dezember Ende und Ende des Vorjahres Dezember 2025: +12,2% Kumulative Erhöhung Zwei Daten explizit gewählt Dezember 2018 bis Oktober 2021: +562 %

Das letzte Beispiel ist historisch. Es stammt aus einem CAS-Dokument, das im Oktober 2021 verhaftet wurde. Es beschreibt nicht die November 2026 Preise.

Der Jahresdurchschnitt beträgt 12 Monate

Um die Inflation im Jahresdurchschnitt zu berechnen, muss zunächst der Durchschnitt der zwölf Monatsindizes für ein Jahr ermittelt werden. Dieser Durchschnitt wird dann mit den 12 Monaten des Vorjahres verglichen. Das Ergebnis berücksichtigt den Preispfad während des ganzen Jahres.

Diese Methode erklärt, warum der Jahresdurchschnitt und der Dezemberrutsch ohne Widerspruch auseinandergehen können. Wenn ein signifikanter Anstieg zu Beginn des Jahres auftritt, wiegt er viele Monate des Durchschnitts. Wenn es im Dezember eintrifft, ist seine Wirkung auf den Jahresdurchschnitt viel begrenzter. Die Dezemberfolie wurde jedoch sofort aufgezeichnet.

Es ist auch notwendig, eine Abkürzung zu vermeiden: Der Durchschnitt der zwölf monatlichen Jahressätze ist im Allgemeinen nicht die gleiche Berechnung. Ihre Vergleichsgrundlage variiert von Monat zu Monat. Die durchschnittliche jährliche Messung basiert auf Indexniveaus und dann deren Verhältnis.

In einer Wirtschaft, die starke Preisänderungen erlebt hat, hat dieser Unterschied nichts damit zu tun. Ein Jahr kann mit Preisen beginnen, die bereits viel höher sind als der Durchschnitt des Vorjahres. Obwohl sich die monatlichen Erhöhungen dann verlangsamen, behält der Jahresdurchschnitt einen Teil dieses Erbes.

Kumulation verfolgt alte Anstiege

Die Kumulation beantwortet eine weitere Frage: Wie sehr hat sich das Preisniveau seit einem Startdatum verändert? Der CAS veranschaulicht diese Berechnung mit einem Anstieg von 562% zwischen Dezember 2018 und Oktober 2021. Ein Anstieg von 562% bedeutet, dass das Endniveau das 6,62-fache des ursprünglichen Niveaus beträgt. Es bedeutet nicht, dass es 5,62 mal so hoch ist.

Das Ändern des Startpunkts verändert das Ergebnis. Das gleiche Dokument zeigt 519% zwischen Dezember 2019 und Oktober 2021. Diese Zahlen stehen nicht im Gegensatz: Sie decken nicht die gleiche Dauer ab. Es wäre irreführend, sie einander gegenüberzustellen, ohne ihre Grenzen festzulegen.

Die aufeinanderfolgenden Raten werden zusammengesetzt. Sie addieren sich nicht einfach, da sich jede Variation auf eine bereits modifizierte Ebene bezieht. Um eine zuverlässige Kumulation zu berechnen, muss der Leser Indizes verwenden, die mit beiden Daten vergleichbar sind. Eine Reihe gerundeter Prozentsätze kann zusätzliche Varianzen einführen.

Die Kumulation beschreibt einen statistischen Korb. Es bedeutet nicht, dass jedes Essen, jede Miete und jeder Service den gleichen Anstieg erfahren hat. Lebensmittel und alkoholfreie Getränke zeigten zwischen Dezember 2018 und Oktober 2021 im historischen Beispiel des CAS einen Anstieg von 2,067%. Der Unterschied zum allgemeinen Index zeigt die Bedeutung des Jobs.

Niedrigere Inflation lässt Preise höher liegen

Disinflation bezieht sich auf eine Verlangsamung der Preiserhöhungen. Solange die Rate positiv bleibt, steigt das Gesamtniveau weiter an. Ein Rückgang der Inflation senkt die Preise nicht automatisch auf ihr früheres Niveau. Um einen Rückgang des Gesamtniveaus zu sehen, ist eine negative Veränderung im Laufe des Zeitraums erforderlich.

Die Kaufkraft hängt vom Vergleich zwischen Einkommen und Preisen ab. Eine Inflationsrate reicht nicht aus, um zu bestimmen, was ein Mitarbeiter kaufen kann. Es ist notwendig, die Entwicklung seiner Vergütung, seine Zahlungswährung und die Zusammensetzung seiner Ausgaben zu kennen. Ein Haushalt, der stark dem Wohnen ausgesetzt ist, erfährt nicht genau die gleiche Variation wie ein anderer.

Für die nächste libanesische Erhebung werden vier Informationen eine korrekte Lesbarkeit ermöglichen: der beobachtete Monat, die monatliche Variation, die jährliche Schicht und die betreffenden Punkte. Der Jahresdurchschnitt von 2026 erfordert Indizes von Januar bis Dezember. Bis zu diesen zwölf Beobachtungen muss eine jährliche Projektion als solche klar dargestellt bleiben.

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