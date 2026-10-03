Libanon: Baugenehmigungen fallen um 32,47 Prozent

Die Baugenehmigungen im Libanon fielen Ende Juli 2026 um 32,47 Prozent, während die genehmigten Gebiete um 15,33% zurückgingen.

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Dieanzahl der Baugenehmigungen im Libanonist in den ersten sieben Monaten des Jahres 2026 um 32,47 Prozent auf 3.315 Genehmigungen gesunken, so die Daten aus den am Freitag, den 2. Oktober veröffentlichten Ingenieuraufträgen von Beirut und Tripolis. Die Verlangsamung betrifft insbesondere Nordlibanon, Südlibanon und Nabatiyah. Beirut und Mount Libanon entkommen diesem Trend jedoch und erleben eine Erholung. Die erlaubte Gesamtfläche verringerte sich ebenfalls, aber moderater, von 15,33% auf 3,71 Millionen Quadratmeter.

Nur 3.315 Baugenehmigungen im Libanon

Die Bautätigkeit hat sich im Libanon seit Anfang des Jahres stark verlangsamt.

Zwischen Januar und Juli 2026,3.315 baugenehmigungenausgestellt wurden. Ihre Zahl sank um 32,47 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum von 2025, als sie 4.909 erreichte.

Der Rückgang erfolgte nach einem ersten Rückgang von 24,03 % im Vorjahr. Ende Juli 2024 hatte der Libanon noch 6.766 Genehmigungen.

Das derzeitige Niveau scheint auch viel niedriger zu sein als vor einigen Jahren. Bis Ende Juli 2022 wurden 7.766 Genehmigungen identifiziert. Sie waren im Juli 2023 auf 6.531 gefallen, bevor sie im folgenden Jahr leicht zunahmen.

Die verfügbare Serie zeigt daher eine besonders deutliche Verschlechterung seit 2024.

Zeitraum, Kumulierung bis Juli Anzahl der Genehmigungen Jährliche Änderung 2022 7 7 7 6 — 2023 6,531 -15,90 %* 2024 6,766 +3,60 % 2025 4,909 -24,03 % 2026 3,315 -32,47 %

* Berechnet aus veröffentlichten Daten.

Zwischen Juli 2022 und Juli 2026 verringerte sich die Gesamtzahl der Genehmigungen um mehr als die Hälfte. Der Vergleich sollte jedoch konservativ sein: Die Genehmigung ist ein Indikator für Bauabsichten und -genehmigungen, nicht ein direktes Maß für tatsächlich begonnene oder fertiggestellte Gebäude.

Februar-Konflikt verlangsamt neue Projekte

Der Rückgang im Jahr 2026 spiegelt vor allem die Verschiebungen neuer Projekte nach dem Februarkonflikt wider.

Sicherheitsunsicherheit hat die Entscheidungen von Promotoren und Investoren beeinflusst. Die Fortsetzung der israelischen Angriffe behielt diese Vorsicht bis Juli bei, insbesondere in den direkt ausgesetzten Gebieten.

Zu diesem Faktor addieren sich die Baukosten.

Höhere Materialpreise erhöhen den Projektfinanzierungsbedarf. Auch die Transport- und Versicherungskosten sind hoch. Ihre Kombination erhöhte die Kosten für die Inbetriebnahme neuer Baustellen und könnte dazu führen, dass die Promoter ihre Investitionen verschieben.

Dies erklärt den Rückgang der erteilten Genehmigungen um 32,47 %.

Es betrifft jedoch nicht alle Regionen mit der gleichen Intensität. Die Zahlen zeigen eine deutliche geografische Kluft zwischen Beirut und dem Libanon-Gebirge einerseits und mehreren anderen Gouvernements andererseits.

Beirut und Mount Libanon widersetzen sich

Beirut ist eine der beiden Ausnahmen.

Das eingetragene Kapital75 genehmigungenzwischen Januar und Juli. Ihre Zahl steigt um 44,23 Prozent innerhalb eines Jahres. Beirut macht jedoch nur 2,26 % aller im Libanon ausgestellten Genehmigungen aus.

Der Berg Libanon zeigt auch eine Progression. mit1.780 genehmigungendie aktivität stieg gegenüber dem gleichen zeitraum von 2025 um 24,82 %.

Diese Entwicklung ist von größerer nationaler Bedeutung. Der Libanon allein53,70 % der genehmigungenausgestellt in den ersten sieben monaten des jahres.

Mehr als jede zweite Genehmigung ist daher in diesem Gouvernement.

Die Zunahme in diesen beiden Regionen reichte nicht aus, um den Zusammenbruch anderswo auszugleichen.

Regierung Genehmigung Ende Juli Gesamtanteil Jährliche Änderung Beirut 75 % 2,26 % +44,23 % Berg Libanon 1 780 53,70 % +24,82 % Nordlibanon 407 12,28 % -69,31 % Bekaa 315 9,50 % -19,64 % Südlibanon 502 15,14 % -52,55 % Nabatiyah 236 7,12 % -63,97 % Insgesamt 3,315 100 % -32,47 %

Nordlibanon verzeichnete die stärkste Kontraktion

Der größte Rückgang ist im Nordlibanon.

Nur407 genehmigungenende Juli 2026 kam es in einem Jahr zu einem Rückgang von 69,31%. Auf die Region entfallen mittlerweile 12,28 Prozent der nationalen Zulassungen.

Nabatiyah verzeichnete den zweithäufigsten Rückgang. Die 236 registrierten Genehmigungen stellen einen Rückgang von 63,97% dar.

Auch der Südlibanon erlebt eine starke Kontraktion. Die Zahl der Zulassungen sank auf 502, um 52,55 Prozent.

Der Bekaa ist widerstandsfähiger. Es beläuft sich auf 315 Genehmigungen, zeigt aber immer noch einen Rückgang von 19,64 Prozent.

Diese Entwicklungen erklären, wie die nationale Gesamtzahl trotz der Zunahmen in Beirut und dem Libanon erheblich sinken kann.

Das Gewicht dieser Kontraktionen ist im Nord- und Südlibanon besonders wichtig. Zusammen stellen diese beiden Gouvernements nur 909 Genehmigungen im Berichtszeitraum dar.

Zulässige Oberflächen sinken um 15,33%

Ein zweiter Indikator ist jedoch das Ausmaß der Kontraktion.

Diekumulierte fläche, die durch baugenehmigungen zulässig istende Juli 2026 auf 3.711.690 Quadratmeter erhöht. Es sinkt um 15,33% über ein Jahr.

Dieser Rückgang bleibt signifikant, ist aber doppelt so viel wie die Anzahl der Genehmigungen, die 32,47 Prozent beträgt.

Der Unterschied zwischen den beiden Indikatoren bedeutet, dass die Verringerung der Zahl der Genehmigungen nicht zu einer proportionalen Verringerung der genehmigten Flächen geführt hat.

Mit anderen Worten, die im Jahr 2026 ausgestellten Genehmigungen decken im Durchschnitt größere Gebiete ab als im gleichen Zeitraum von 2025. Diese Schlussfolgerung wird mathematisch aus den beiden aggregierten Reihen gezogen, ohne dass die Art der betreffenden Projekte von selbst bestimmt werden kann.

Regionale Daten zeigen wiederum sehr unterschiedliche Trends.

Mount Libanon konzentriert 56% der Fläche

Der Libanon dominiert den Markt.

Die in diesem Gouvernement erteilten Genehmigungen stellen2,084,536 quadratmeter56,16 Prozent der im Libanon genehmigten Gesamtfläche Ende Juli.

Der jährliche Anstieg beträgt 38,26%.

Beirut erlebt eine noch stärkere Entwicklung. Die genehmigte Fläche beträgt 294.721 Quadratmeter, ein Plus von 84,17%. Das Kapital macht 7,94 Prozent der nationalen Gesamtsumme aus.

Diese beiden Erhöhungen kontrastieren mit der Kontraktion in den anderen vier vorgestellten Bereichen.

Der Norden hat 388.979 Quadratmeter genehmigte Fläche, ein Rückgang von 63,50 Prozent. Es macht jetzt 10,48% der Gesamtsumme aus.

In Nabatiyah fiel die Fläche um 65,24% auf 140.176 Quadratmeter.

Der Südlibanon verzeichnete 475.067 Quadratmeter, ein Rückgang von 42,87 Prozent, während Bekaa 328.211 Quadratmeter erreichte, ein Rückgang von 21,04 Prozent.

Regierung Zugelassene Fläche Gesamtanteil Jährliche Änderung Beirut 294,721 m2 7,94 % +84,17 % Berg Libanon 2,084,536 m2 56,16 % +38,26 % Nordlibanon 388 979 m2 10,48 % -63,50 % Bekaa 328 211 m2 8,84 % -21,04 % Südlibanon 475 067 m2 12,80 % -42,87 % Nabatiyah 140 176 m2 3,78 % -65,24 % Insgesamt 3 711 690 m2 100 % -15,33 %

Eine zunehmend geografisch konzentrierte Aktivität

Die im Juli angenommenen Zahlen zeichnen somit einen Baumarkt mit zwei Geschwindigkeiten.

Gleichzeitig verzeichneten Beirut und Mount Lebanon eine Zunahme der Anzahl der Genehmigungen und genehmigten Oberflächen. Die anderen vier identifizierten Regionen zeigen bei beiden Indikatoren einen Rückgang.

Diese Divergenz zeigt sich insbesondere in der Verteilung der Oberflächen.

Beirut und Mount Libanon konzentrieren sich64,10 % der zulässigen flächenseit Januar. Für die Anzahl der Genehmigungen beträgt ihr kumulierter Anteil 55,96 Prozent.

Der Libanon ist die treibende Kraft hinter dieser Konzentration. Es umfasst mehr als die Hälfte der auf nationaler Ebene genehmigten Genehmigungen und Quadratmeter.

Umgekehrt haben der Nordlibanon, Nabatiyah und der Südlibanon besonders ausgeprägte Kontraktionen. In jeder dieser Regionen ging die Zahl der Genehmigungen über ein Jahr um mehr als 50% zurück.

Die nächsten Daten werden dazu beitragen, festzustellen, ob sich die Erholung von Beirut und dem Libanon in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen kann und ob die anderen Gouvernements beginnen, aufzuholen. Ende Juli bleibt die nationale Bewertung die einer Nettokontraktion:3.315 genehmigungen wurden erteilt, fast ein drittel weniger als ein jahr zuvor.

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