Die Sturzoperationen gegen die illegale Jagd im Libanon zielen auf Vogelfang und Attraktionsausrüstung ab. In Akkar kündigten die internen Sicherheitskräfte im Oktober die Beschlagnahme von 165 Netzen an. In Naameh betraf eine Anfang November gemeldete Intervention die Nachtjagd. Diese Dossiers beleuchten die Zusammenarbeit zwischen Polizeibeamten und spezialisierten Organisationen sowie die Verbote, die im Gesetz über Netze, Projektoren und Apparate zur Reproduktion von Vogelgrippe vorgesehen sind.

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Netze auf landwirtschaftlichen Flächen, Aufnahmen von Vogelliedern, Projektoren für nächtliche Ausflüge: Operationen gegen die illegale Jagd im Libanon zielen diesen Herbst sowohl auf Ausrüstung als auch auf Schützen. Zwei im Oktober und Anfang November 2026 dokumentierte Interventionen zeigen, wie die Internen Sicherheitskräfte (ISF) mit spezialisierten Organisationen zusammenarbeiten, um diese Einrichtungen zu finden.

In Akkar, fast 25.000 Quadratmeter Netze

In einer Pressemitteilung vom 20. Oktober kündigten ISPs die Beschlagnahme von rund 165 Netzen in mehreren landwirtschaftlichen Grundstücken der Akkar-Ebene an. Ihre Gesamtfläche betrug fast 25.000 Quadratmeter. Die der Northern Investigation Detachment übermittelten Informationen betrafen Fänge zum Verkauf.

Die Beamten beschlagnahmten auch vier Erfassungsgeräte, eine Batterie, drei Lautsprecher und elektrische Kabel. Die Intervention mobilisierte die Zusammenarbeit der APU-Anti-Verzweigungseinheit, des MECSHAP-Zentrums und der internationalen Organisation CABS. ISPs erhöhten dann die Gesamtmenge der während der Operationen im Norden und Bekaa entfernten Netze auf etwa 63.000 Quadratmeter.

Diese Bereiche beschreiben beschlagnahmtes Material, nicht eine Anzahl von geretteten Vögeln. Die ISPs geben an, dass sie die Gegenstände auf gerichtliche Anweisung an die zuständige Stelle übergeben haben.

In Naameh löst die dokumentierte Beschwerde eine Intervention aus

MECSHAP meldete am 5. November in einer Veröffentlichung eine weitere Operation. In der Region Naameh zielte die Mount Lebanon Investigation Unit auf Nachtjagdaktivitäten ab. Langlebige Jäger hatten eine dokumentierte Beschwerde bei der APU eingereicht.

Nach Angaben des Zentrums wurden mehrere Personen festgenommen und Fahrzeuge angehalten. Zu den Anfällen gehörten Gewehre, Projektoren, elektrische Generatoren und Vogelzuchtgeräte, um sie anzuziehen. Die Zahl der befragten Personen ist nicht angegeben.

Diese Intervention verband die ISPs mit dem APU-CABS-Team. MECSHAP beschreibt die Koordination mit dem Gendarmerie Command Operations Room und der ISP Public Relations Division. Die Ermittlung der Praktiken vor Ort geht somit der polizeilichen Intervention voraus.

Illegale Jagd: Genehmigung erlaubt nicht alle Mittel

Das Gesetz 580 vom 25. Februar 2004 verbietet unter anderem Netze, Fallen, Projektoren und elektrische Geräte zur Jagd. Es verbietet auch Aufnahmen, die die Schreie von Vögeln oder Tieren imitieren. Das Verbot betrifft ihre Verwendung, aber auch ihren Verkauf und ihre Exposition.

Diese Einschränkungen der Ausrüstung ergänzen die Kalender- und Artenregeln. Der Umweltminister legt die Saison und die genehmigten Zeiträume fest. Vögel und Wildtiere, die nicht als zugelassene Wildtiere ausgewiesen sind, bleiben das ganze Jahr über geschützt. Der Besitz einer Lizenz erlaubt daher nicht die Verwendung eines verbotenen Geräts.

Der Text sieht neben den geltenden Sanktionen die Einziehung der eingesetzten Waffen und gegebenenfalls die Vernichtung verbotener Mittel vor. Beschlagnahmen, die diesen Herbst angekündigt haben, sind ein Schritt in diesem Prozess: Sie allein gelten nicht für endgültige Gerichtsentscheidungen gegen die Inhaftierten.

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