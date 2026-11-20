Die Weltbank hatte am 31. Oktober 4,41 Millionen Dollar für ein Notfalldarlehen von 250 Millionen Dollar an den Libanon ausgezahlt. Der Marktplan vom 15. November unterscheidet mehrere Operationen für Ogero, Schulen und Gesundheit. Weder die Zeichnungen noch die Angebote belegen ihre Lieferung.

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Die Weltbank hatte am 31. Oktober 4,41 Millionen Dollar aus ihrem 250-Millionen-Notfalldarlehen an den Libanon ausgezahlt. Die am 20. November veröffentlichte Erklärung legt die letzte Ziehung des Monats auf den 21. Oktober. Diese Bilanz misst das Geld aus dem Darlehen an diesem Tag, nicht den Wert der Verträge oder den Fortschritt der Werften.

Die Linie für das Darlehen IBRD98410 zeigt eine Auszahlung von 4.410.785,94 $ und einen nicht gezogenen Saldo von 245.589.214,06 $. Der erste Betrag entspricht 1,76 % des genehmigten Betrags. Die Aussage gibt nicht an, für welche Ausgaben jede Ziehung verwendet wurde. Der Restbetrag sollte auch nicht als Geld angesehen werden, das den Unternehmern bereits zur Verfügung steht: Das Darlehen muss gemäß seinen Auszahlungsregeln noch in Anspruch genommen werden.

Das Darlehen wurde acht Monate nach seiner Genehmigung wirksam

Das Weltbankregister datiert drei Phasen. Die Institution genehmigte die Finanzierung am 24. Juni 2025 und das Darlehen wurde am 25. August unterzeichnet. Sie tritt am 26. Februar 2026 in Kraft. Der Zeitplan zeigt, warum das Genehmigungsdatum nicht als automatischer Ausgangspunkt für alle Verträge verwendet werden kann. Es geht der Unterschrift und dann der Zeit voraus, zu der die Finanzierung wirksam wird.

Das als LEAP bekannte Soforthilfeprogramm umfasst die Wiederherstellung der öffentlichen Dienste und die Instandsetzung der Infrastruktur. Der Rat für Entwicklung und Wiederaufbau sorgt für seine Durchführung. Die Weltbank hat entworfen, um zusätzliche Finanzierung aufzunehmen: Der Rahmen kann $ 1 Milliarde erreichen, wenn zusätzliche Ressourcen gefunden werden. Die Erklärung vom 31. Oktober betrifft nur das Darlehen in Höhe von 250 Millionen. Dabei werden weder die Bedürfnisse des Landes noch die Beiträge anderer Programme berücksichtigt.

Internet, Schulen und Krankenhaus: Märkte in verschiedenen Phasen

Der am 15. November überarbeitete Beschaffungsplan enthält eine weitere Lesung der Umsetzung. Für Ogero ist die Bereitstellung von 30.000 festen drahtlosen Zugangsgeräten in einem laufenden Verfahren enthalten. In der geänderten Fassung wurde die Ausschreibung für den 2. November festgelegt. Das konsultierte nationale Blatt enthielt kein Datum der Unterzeichnung oder Lieferung. Die Menge bezieht sich daher auf den Gegenstand der Ausschreibung, nicht auf Geräte, die bei den Teilnehmern angekommen sind.

Das gleiche Dokument listet viele auf, um öffentliche Schulen zu rehabilitieren, die als Unterkünfte dienten. Es sieht auch zwei separate Anschaffungen für das Rafic Hariri University Hospital vor: Magnetresonanztomographiegeräte und Strahlentherapiegeräte. Der Plan stuft diese beiden Verfahren als noch nicht abgeschlossen ein, wobei in der eingesehenen Tabelle kein tatsächlicher Vertragsbetrag angegeben ist. Eine vor der Zuschlagserteilung eingegebene Schätzung ist nicht der zu zahlende Endpreis; Das Fehlen eines unterzeichneten Preises im Plan beweist auch nicht, dass seit seiner Veröffentlichung keine Ausgaben angefallen sind.

Mehrere Operationen betreffen auch Wassersysteme. In einem Pilotgebiet im Süden identifiziert der Plan ein Verfahren zur Wiederherstellung der Wasserversorgung und kombiniert eine Schätzung von 2 Millionen US-Dollar. Dieser Betrag kann nicht zu den ausgezahlten 4,41 Millionen Dollar hinzugefügt werden: Er misst den Wert einer Transaktion, nicht eine Zahlung. Die konsultierten Dokumente erlauben es nicht, eine Zeichnung mit einer bestimmten Schule, einem Krankenhaus oder einem Netzwerk in Verbindung zu bringen.

Oktober-Zahl gleicht die November-Umsetzung nicht aus

Insbesondere der Besuch von Anna Bjerde im Libanon, der am 16. November von der Weltbank angekündigt wurde, sollte dazu beitragen, die bereits finanzierten Projekte zu beschleunigen. Die Darlehenserklärung ist jünger als dieser Besuch durch das Datum der Aktualisierung, aber vor seiner Periode: es endet am 31. Oktober. Es misst daher nicht die Auswirkungen solcher Austausche. Dies erfordert den Abgleich künftiger Erklärungen zu Vergabebekanntmachungen, unterzeichneten Verträgen und erhaltenen Bau- oder Ausrüstungsgegenständen.

Schild des Hauptsitzes der Weltbankgruppe in Washington, DC, Foto vom 16. Mai 2012. Institutionelle Illustration, ohne Darstellung einer Baustelle im Libanon. Foto: Victorgrigas / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Ganzes Foto verkleinert, Libnanews Dressing unter der gleichen Lizenz.

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