Öffentliche Schulen: Hinter den Gruppen zeichnet die Schulkarte schweigend libanesisches Territorium neu

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Schlafende Betriebe statt dauerhaft geschlossen

Die Reorganisation der öffentlichen Bildung beschränkt sich nicht auf eine Liste von Schulen, die ihre Türen öffnen oder schließen. Sie beeinflusst, wie der Staat ein Schulnetz aufrechterhalten will, das teuer geworden ist, in verschiedenen Regionen sehr ungleichmäßig ist und durch aufeinanderfolgende Krisen geschwächt wurde. Die für das Schuljahr 2026-2027 geprüften Maßnahmen sehen die Konsolidierung bestimmter Betriebe vor, deren Zahl zu gering geworden ist, um ihren Betrieb unter den gegenwärtigen Bedingungen zu rechtfertigen. Das Bildungsministerium besteht jedoch auf einer wichtigen Unterscheidung. Die betroffenen Schulen würden nicht unbedingt dauerhaft abgeschafft. Ihre Aktivität würde ausgesetzt oder neu gruppiert werden, was theoretisch die Möglichkeit einer Wiedereröffnung belassen würde, wenn die Zahl der Schüler wieder zunahm. Diese administrative Nuance ist wesentlich. Es zeigt, dass die Behörden versuchen, den Schulplan zu rationalisieren, ohne ein irreversibles Verschwinden von Einrichtungen anzunehmen, von denen einige einen wichtigen Platz in ihrem Dorf oder ihrer Nachbarschaft einnehmen. Für Familien kann der Unterschied zwischen Suspendierung und Schließung jedoch ziemlich theoretisch werden, wenn die nächste Schule mehrere Jahre lang mehr Schüler erhält. Kinder müssen dann einer anderen Institution beitreten. Lehrer können neu eingesetzt werden. Der Verkehr wird zu einem neuen Zwang. Das Gebäude funktioniert nicht mehr täglich. Eine als vorübergehend präsentierte Entscheidung kann daher nachhaltige Auswirkungen auf das lokale Leben haben.

Die wirtschaftliche Logik des Clustering ist leicht zu verstehen. Die Aufrechterhaltung einer Schule für eine sehr kleine Anzahl von Schülern verursacht Fixkosten. Es erfordert ein Gebäude, Management, Lehrer, Personal und Betriebskosten. Wenn es mehrere nahe gelegene Betriebe mit jeweils kleinen Mitarbeitern gibt, kann ihre Umgruppierung dazu beitragen, Ressourcen zu konzentrieren und eine kohärentere Orientierung zu bieten. Aber die buchhalterische Rationalität reicht nicht aus, um die Folgen einer solchen Entscheidung zu messen. Eine öffentliche Schule ist keine einfache Produktionseinheit, deren Effizienz durch Division der Ausgaben durch die Anzahl der Schüler berechnet wird. Es ist auch ein territorialer Dienst. In einigen Dörfern ist es eine der letzten öffentlichen Institutionen, die noch täglich präsent sind. Sein Verschwinden, auch nur vorübergehend, zwingt Familien, Distanz in ihre Schulwahl zu integrieren. Eine Schule, die ein paar Kilometer entfernt liegt, mag auf einer Karte nah erscheinen. Es ist viel weniger für eine Familie, die kein Auto hat, für ein sehr kleines Kind oder in einem Gebiet, in dem die öffentlichen Verkehrsmittel knapp sind. Die vom Ministerium eingesparten Kosten können dann wieder im Haushaltshaushalt erscheinen. Tägliche Reisen werden zu einem zusätzlichen Aufwand, gerade wenn das Einkommen unter Druck bleibt. Deshalb muss die Neuordnung des Schulausweises über die Zahl der betroffenen Schulen hinaus geprüft werden. Die wirkliche Frage ist, ob die Gruppierung die Bildung verbessern kann, ohne den Zugang zur Schule zu einem logistischen Problem für die am stärksten gefährdeten Familien zu machen.

Nahar-30 09 2026.pdf

Schuldemografie erzählt auch die Krisen des Landes

Der Rückgang der Einschulung ist nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass diese Schule schlecht funktioniert. Es kann das Ergebnis einer viel breiteren Transformation des Territoriums sein. Der Libanon erlebt seit mehreren Jahren eine Reihe von Wirtschafts-, Sozial- und Sicherheitskrisen, die die Wohnorte von Familien verändert haben. Einige haben ihr Dorf verlassen, um einem Jobpool näher zu kommen. Andere sind ausgewandert. Die durch die Zusammenstöße verursachte Verschiebung veränderte auch vorübergehend oder dauerhaft die Verteilung der Schüler. Hinzu kommt die allgemeine demografische Entwicklung. Ein Ort, an dem die Zahl der Kinder mechanisch abnimmt, hat am Ende eine Schule, deren Kapazitäten nicht mehr der tatsächlichen Bevölkerung entsprechen. Das Ministerium steht dann vor einem Dilemma. Die Aufrechterhaltung aller Strukturen bewahrt die Nähe, verteilt jedoch die Mittel. Sie zusammenzubringen kann die Nutzung von Lehrern und Gebäuden verbessern, beschleunigt aber manchmal den Rückgang der öffentlichen Dienste in bereits fragilen Gebieten. Die Schulkarte wird so zu einer indirekten Fotografie der Transformationen des Landes. Wenn eine Schule ihre Schüler verliert, muss man sich fragen, wo sie geblieben sind und warum. Eine einfache Verwaltungsentscheidung kann eine viel tiefere demografische Entwicklung verbergen: Auswanderung junger Haushalte, Vertreibung in Städte, Verarmung einer Region oder Veränderung des Verhältnisses zwischen öffentlicher und privater Bildung.

Diese letzte Dimension ist im Libanon besonders wichtig. Das Bildungssystem basiert historisch auf einer Koexistenz zwischen einem großen privaten Sektor und der öffentlichen Schule. Die Wirtschaftskrise hat jedoch die finanziellen Kapazitäten der Familien verändert. Einige, die zuvor die Kosten einer privaten Einrichtung tragen konnten, mussten nach günstigeren Lösungen suchen. In anderen Fällen haben Emigration und Bevölkerungsrückgang beide Sektoren reduziert. Eine seriöse Schulplanung muss daher zwischen Trends unterscheiden. Eine Schule zu schließen oder auszusetzen, weil die lokale Bevölkerung seit langem rückläufig ist, hat nicht die gleiche Bedeutung wie die Umgruppierung einer Schule, deren Zahl nach der Vertreibung vorübergehend gesunken ist. Die von den Behörden erwähnte Möglichkeit der Wiedereröffnung ist hier sinnvoll. Es unterhält öffentliche Kapazitäten, wenn Familien zurückkehren. Das Gebäude muss während des Aussetzungszeitraums instand gehalten werden, und die Verwaltung muss eine klare Aufzeichnung seines Status führen. Eine « vorübergehend » geschlossene Schule kann sich schnell verschlechtern. Möbel verschwinden, Ausrüstung altert und das Gebäude kann neu zugewiesen werden. Ein paar Jahre später wird die Wiedereröffnung viel teurer als die minimale Wartung des Geländes. Das Konzept der Aussetzung schützt daher die Zukunft nur dann wirklich, wenn es von einer Kulturerbestrategie und der Überwachung der demografischen Entwicklung begleitet wird.

Schultransporte werden zu versteckten Kosten der Rationalisierung

Der erste konkrete Effekt einer Gruppierung ist die Verschiebung. Wenn eine Schule ihre Schüler nicht mehr unterbringt, müssen sie sich einer anderen Schule anschließen. In einer dichten städtischen Umgebung kann dieser Transfer manchmal relativ einfach sein. In einer ländlichen oder bergigen Gegend reichen einige Kilometer aus, um die Organisation einer Familie zu verändern. Es ist notwendig, ein Transportmittel zu finden, Fahrpläne anzupassen und zusätzliche tägliche Kosten zu tragen. Das Problem ist für Grundschulkinder noch sensibler. Für sie ist Nähe ein Element der Sicherheit und Autonomie. Eine Schule im Dorf erlaubt manchmal, dass das Kind zu Fuß begleitet wird. Eine Schule in einer nahe gelegenen Stadt verwandelt diese Route in einen kostenpflichtigen Service. Diese wirtschaftliche Dimension ist im gegenwärtigen sozialen Kontext besonders wichtig. Die Gewerkschaften selbst stellen die Transportkosten in den Mittelpunkt ihrer Forderungen. Kraftstoff betrifft Fahrer, Angestellte und Beamte. Es lastet auch schwer auf Familien, die jetzt ihre Kinder weitertragen müssen. Eine Rationalisierung, die die Ausgaben des Ministeriums reduziert, kann somit einen Teil der Belastung auf die Haushalte verlagern. Um festzustellen, ob eine Fusion wirklich wirtschaftlich ist, sollte diese Kostenübertragung in die Bewertung einbezogen werden.

Die Frage ist nicht auf Geld beschränkt. Die Reisezeit beeinflusst auch das Schulleben. Ein Kind, das früher gehen und später zurückkehren muss, hat weniger Zeit zum Arbeiten oder Ausruhen. Wetter- und Verkehrsprobleme können Fehlzeiten erhöhen. Die am stärksten gefährdeten Familien sind im Allgemeinen am stärksten gefährdet, da sie weniger Alternativen haben. Eine Gruppierungspolitik sollte daher von einer echten Schulverkehrsstrategie begleitet werden. Es könnte organisierte Kreisläufe, gezielte Unterstützung oder Koordination mit den Gemeinden umfassen. Ohne dieses System kann die Schulkarte nach der Lage der Gebäude gezeichnet werden, ohne die tatsächliche Fähigkeit der Schüler zu berücksichtigen, sie zu erreichen. Diese Frage ist auch für die Messung der territorialen Gleichheit von entscheidender Bedeutung. Zwei Kinder können offiziell das gleiche Recht auf öffentliche Bildung haben, während sie radikal unterschiedlichen Zugangsbedingungen ausgesetzt sind. Zum einen ist die Schule ein paar Blocks entfernt. Zum anderen erfordert es eine teure und unsichere tägliche Reise. Eine Gruppierung ist daher nur dann sozial akzeptabel, wenn der Staat garantiert, dass die zusätzliche Verlagerung nicht zu einem Hindernis für den Schulbesuch wird. Andernfalls können die Einsparungen für eine Einrichtung von Familien in Form von Transportmitteln oder vom Bildungssystem in Form von Abwesenheiten und Ausfällen gezahlt werden.

Umgruppierung kann auch eine zu kleine Schule verbessern

Rationalisierung sollte jedoch nicht nur als Verlust bezeichnet werden. Eine Schule mit sehr wenigen Schülern kann selbst mit ernsthaften Bildungsschwierigkeiten konfrontiert sein. Lehrer müssen manchmal mehrere Ebenen abdecken. Das Materialangebot wird begrenzt. Kulturelle, sportliche oder wissenschaftliche Aktivitäten sind schwieriger zu organisieren. Ausrüstung kostet eine kleine Anzahl von Benutzern. In einigen Situationen kann eine größere Einrichtung bessere Bedingungen bieten. Es kann mehr spezialisierte Lehrer zusammenbringen, ausgewogenere Klassen schaffen und Einrichtungen haben, die eine kleine Schule nicht finanzieren könnte. Die Gruppierung kann daher die Qualität der Bildung verbessern, sofern die Gasteinrichtung über die erforderlichen Kapazitäten verfügt. Die Anzahl der Zimmer, Sanitäranlagen, Laboratorien, Sportanlagen und insbesondere die Anzahl der Lehrer muss überprüft werden. Eine administrative Fusion zweier Schulen ohne Stärkung der Studenten-Hosting-Site würde die Schwierigkeiten nur verdrängen. Überfüllte Klassen würden dann zu kleine Klassen ersetzen.

Die Umschichtung von Lehrern ist ein zentrales Thema. Eine rationale Schulkarte kann nicht nur Schüler bewegen. Sie muss auch die Humanressourcen umverteilen. Einige Schulen haben möglicherweise Lehrer, während andere Lehrer haben, die in keinem Verhältnis zur Anzahl der Kinder stehen. Die Reorganisation ist theoretisch eine Gelegenheit, diese Ungleichgewichte zu korrigieren. Aber es kann auch zu Spannungen führen. Ein Langzeitlehrer an einem Ort muss möglicherweise eine viel größere Reise machen. Die Situation ist dann ähnlich wie bei Familien: Die Transportkosten und die Reisedauer werden zu Elementen der Reform. Der Erfolg der Konsolidierung hängt daher von der Genauigkeit ab, mit der jede Operation vorbereitet wird. Es reicht nicht, zu sehen, dass eine Schule nur wenige Schüler hat. Es ist notwendig zu bestimmen, wo sie untergebracht werden, wie viele Orte es gibt, welche Lehrer versetzt werden und wie sich jeder bewegen wird. Eine einheitliche Politik, die auf sehr unterschiedliche Gebiete angewandt wird, könnte zu widersprüchlichen Ergebnissen führen. Eine kleine isolierte Schule kann auch mit wenigen Schülern unverzichtbar sein, während eine kleine Schule, die nur wenige hundert Meter von einer besser ausgestatteten Schule entfernt liegt, rational gruppiert werden kann. Entfernung und Geographie sind genauso wichtig wie Zahlen.

Wenn die Schule verschwindet, verliert das Dorf mehr als eine Klasse

Das Problem wird in den abgelegenen Gegenden noch tiefer. Schulbildung ist oft eines der Elemente, die es einer jungen Familie ermöglichen, in einem Dorf zu bleiben. Die Anwesenheit einer Einrichtung reduziert das Reisen, schafft Arbeitsplätze und unterhält die tägliche Aktivität. Sie nimmt auch am kollektiven Leben teil. Eltern treffen sich dort. Schulferien mobilisieren die Bewohner. Das Gebäude kann lokale Aktivitäten aufnehmen. Seine Schließung verändert somit allmählich die Beziehung zwischen der Familie und seinem Territorium. Wenn es bereits notwendig ist, mehrere Kilometer für die Schule zu reisen, dann mehr für einen Arzt, eine Verwaltung oder einen Job, wird die Abreise in eine größere Stadt rationaler. Das Verschwinden von Dienstleistungen kann somit den demografischen Rückgang beschleunigen, der ursprünglich ihre Konsolidierung gerechtfertigt hatte. Es ist ein harter Kreis zu unterbrechen. Ein Ort verliert Menschen, so dass seine Schule weniger Schüler hat. Die Schule wird suspendiert, was die Attraktivität des Dorfes weiter reduziert. Neue Familien gehen und machen eine Wiedereröffnung immer weniger wahrscheinlich.

Dieser Mechanismus verpflichtet die Schulkarte, in eine Raumordnungspolitik aufgenommen zu werden. Das Bildungsministerium kann natürlich nicht jede Institution auf unbestimmte Zeit unterhalten, um das Fehlen anderer öffentlicher Politik zu kompensieren. Aber die Entscheidung, eine Schule neu zu gruppieren, sollte mit den betroffenen Gemeinden und Verwaltungen koordiniert werden. Es wird erwartet, dass sich einige Orte entwickeln. Andere erleben einen anhaltenden Rückgang. Einige von ihnen beherbergen vertriebene Bevölkerungen oder können Menschen sehen, die nach einer Zeit des Konflikts zurückkehren. Eine Schulkarte, die nur auf das laufende Jahr schaut, kann sehr schnell obsolet werden. Die derzeitige Erwerbsbevölkerung muss daher mit demografischen und territorialen Projektionen kombiniert werden. Die von den Behörden angekündigte Möglichkeit der Wiedereröffnung ist eine sinnvolle Vorsichtsmaßnahme, die jedoch von öffentlichen Kriterien begleitet werden muss. Von wie vielen Studenten könnte eine Institution wieder öffnen? Wie lange wird sein Suspendierungsstatus beibehalten? Wer bewertet die lokale Nachfrage? Wie wird das Gebäude erhalten? Ohne genaue Antworten kann die Provisorizität zu einer administrativen Formel werden, um das Wort « Schließung » zu vermeiden, ohne eine echte Aussicht auf Rückkehr zu bieten.

Eine notwendige Reform, sofern ihre Kriterien veröffentlicht werden

Die Reorganisation der Schulkarte kann mit soliden Argumenten verteidigt werden. Ein geschwächtes öffentliches System kann seine Ressourcen nicht verteilen, ohne ihre Wirksamkeit zu untersuchen. Fast leere Gebäude, während anderen Schulen Lehrer oder Ausrüstung fehlen, sind ein Missbrauch der verfügbaren Ressourcen. Aber die Legitimität der Reform hängt von der Transparenz der Kriterien ab. Familien müssen verstehen können, warum ihre Schule betroffen ist. Ist die Zahl der Schüler der einzige Faktor? Wird die Entfernung zur gastgebenden Einrichtung berücksichtigt? Gibt es eine Mindestschwelle? Spielen Bildungsleistungen eine Rolle? Ist der Zustand des Gebäudes betroffen? Wird die Entscheidung jährlich überprüft? Je klarer die Regeln sind, desto weniger kann die Gruppierung als willkürliche Entscheidung oder als Ergebnis eines lokalen Machtverhältnisses interpretiert werden. Diese Transparenz ist besonders wichtig in einem politischen System, in dem die territoriale Verteilung von Dienstleistungen schnell eine gemeinschaftliche oder parteiische Dimension annehmen kann.

Die gleiche Anforderung gilt für Ergebnisse. Eine konsolidierte Schule sollte überwacht werden. Es ist notwendig, die Teilnahmequote ehemaliger Schüler, mögliche Aussteiger, Reisezeit, Klassenentwicklung und Bildungsergebnisse zu messen. Eine Haushaltswirtschaft ist kein Erfolg, wenn sie zu einem Anstieg des Schulabbruchs führt. Umgekehrt kann eine Gruppierung, die die Lernbedingungen verbessert und gleichzeitig den Verkehr garantiert, eine nützliche Reform sein. Die Abteilung hat somit die Möglichkeit, eine defensive Maßnahme, die durch die Schwäche der Ressourcen und die Verkleinerung bestimmter Mitarbeiter auferlegt wird, in eine echte Planungsübung umzuwandeln. Aber dieser Ehrgeiz impliziert, Schulen nicht als austauschbare Punkte auf einer Karte zu betrachten. Jede Einrichtung gehört zu einem Territorium, einer Bevölkerung und einer lokalen Geschichte. Die Herausforderung besteht darin, das Netzwerk zu rationalisieren, ohne die Wüstenbildung in den anfälligsten Regionen zu beschleunigen. Hinter der administrativen Formulierung von « Gruppierung » steht daher eine viel umfassendere Frage: Wie weit kann der Staat seine Dienste konzentrieren, um Ressourcen zu sparen, ohne ihren Zugang gerade zu den Bürgern zu erschweren, die am meisten von öffentlichen Schulen abhängig sind.

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