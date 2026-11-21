Der Libanese Sayadiyé kombiniert weißen Fisch und Reis in einer Brühe mit braunen Zwiebeln. Diese Version für vier Personen erklärt, wie man den Rauch zubereitet, Reis und Fisch separat kocht und dann zwischen einer Zitronensauce in Brühe und einem Tahini-Finish wählt, das vom Bistro d’Alan Geaam inspiriert ist.

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Im Libanesischen Sayadiyé wird der Fisch auf einem braunen und duftenden Reis serviert. Die Farbe kommt hauptsächlich von gebräunten Zwiebeln, die auch der Brühe ihren Geschmack verleihen. Für das traditionelle Gericht der Woche gibt es hier eine Version, die mit weißen Fischfilets, hausgemachter Brühe und zwei Saucen zubereitet werden kann.

Libanesisch Sayadiyyy beginnt mit Zwiebeln

Sayadiyé, oder « Fischerreis », gehört zum libanesischen Küchenrepertoire. Sein Name ist mit der Fischerei verbunden. Es gibt Gerichte mit benachbarten Namen an den Küsten der Region, einschließlich in Aqaba, Jordanien. Diese Beziehung erlaubt keinen einzigen Geburtsort. Im Libanon ist das Prinzip wichtiger als die Fischvielfalt: Die Flüssigkeit, in der Reis gekocht wird, muss bereits gebräunte Zwiebeln und Fisch schmecken.

Die im Frühjahr 2022 vom Catering-Service des medizinischen Zentrums der American University of Beirut vorgestellte Version veranschaulicht diese Methode. Der Fisch kann nach dem Marinieren mit Zitrone und Kreuzkümmel im Ofen backen. Die Köpfe und Kanten, wenn sie einen ganzen Fisch verlassen, parfümieren die gefilterte Brühe. Die meisten werden verwendet, um Reis zu kochen; der Rest gibt eine Zitronensauce, die leicht an die Stärke gebunden ist. Der Fisch wird am Ende auf den Reis gelegt, so dass er sein Kochen anpassen kann, ohne das der Körner zu verlängern.

Der heikle Punkt ist die Farbe der Zwiebeln. Sie müssen über die Blondine hinaus bräunen, das Feuer rühren und reduzieren, wenn sich die Ränder zu schnell verdunkeln. Ein anhaltendes Braun vertieft den Geschmack von Brühe; Verbrannte Zwiebeln geben ihm Bitterkeit. Sobald die Brühe gefiltert ist, können Sie einen Löffel probieren, bevor Sie den Reis kochen. Wenn es sehr salzig ist, ist es besser, es in diesem Stadium zu verdünnen, als zu versuchen, das Gericht im Service zu korrigieren.

Für vier Personen: Brühereis und Ofenfisch

700 bis 800 g weißfischfilets, z. b. kabeljau, und 300 g langreis;

3 gelbe zwiebeln, 2 knoblauchzehen und etwa 800 ml salzarmer fischrauch;

2 zitronen, öl, gemahlener kreuzkümmel, eine prise zimt, salz und pfeffer;

optional: eine handvoll gegrillter giebel, ein teelöffel stärke oder tahini.

Bereiten Sie die Brühe vor.Dünne zwei Zwiebeln und bräune sie in ein wenig Öl bis braun, ohne sie zu verbrennen. Fügen Sie den Rauch hinzu und lassen Sie etwa 20 Minuten vor dem Filtern kochen. Mit einem ganzen Fisch, der vom Fischer zubereitet wird, können die Kanten und der Kopf verwendet werden, um einen Rauch zu machen; mit Netzen allein ist ein bereits vorbereiteter Rauch geeignet. Koch den Reis.Spülen Sie den Reis, bis das Wasser klar ist. Sauté die dritte Zwiebel in der Pfanne, dann fügen Sie den Knoblauch, einen Kaffeelöffel Kreuzkümmel, Zimt und abgelassenen Reis. Rühren Sie kurz und gießen Sie die heiße Brühe nach dem für Ihre Körner angegebenen Verhältnis von flüssigem Reis (hier etwa 550 bis 600 ml). Abdecken und Kochen über geringe Hitze, bis absorbiert. Lassen Sie einige Minuten, dann belüften Sie die Körner mit der Gabel. Kochen Sie den Fisch separat.Saison die Filets mit Ölfilet, etwas Zitronensaft, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer. Backen Sie sie im Ofen bei 180 °C, bis das Fleisch undurchsichtig ist und sich an der Gabel löst; flache Filets können in etwa zehn Minuten fertig sein. Zeichnen Sie sie auf Reis, mit gegrillten Giebeln, wenn Sie möchten.

Zwei Oberflächen: Zitronenbrühe oder Tahini

Um in der Nähe der Version des medizinischen Zentrums zu bleiben, erhitzen Sie etwas von der reservierten Brühe. Fügen Sie Zitronensaft und, für eine Soße, die den Fisch leicht Esslöffel, einen Teelöffel Stärke hinzu, die zuvor in etwas kaltem Wasser freigesetzt wurde. Servieren Sie die Sauce auseinander, damit der Reis nicht einweichen kann.

Die Speisekarte des Qasti Bistrot d’Alan Geaam in Paris zeigt ein weiteres Finish: gebackener Kabeljau, Reis, frittierte Zwiebeln und Tahini-Sauce. Für die Heimanpassung entspannen Sie zwei Esslöffel Sesampaste mit Zitronensaft und fügen dann etwas kaltes Wasser hinzu, bis Sie eine flüssige Soße erhalten. Die Brühe bleibt die Basis des Reis; der Tahini bringt einen Tischkontrast, ohne dass das Rezept notwendig ist.

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