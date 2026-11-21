Die Fischer von Tripolis mobilisierten am Samstag, um das Einfrieren der kommunalen Erhöhungen in El Mina zu fordern. Die von der Gemeinde veröffentlichte Akte enthält eine Abfallentscheidung, in der Fischmärkte und Boote genannt werden. Seine Anwendung und sein Zusammenhang mit der Herausforderung müssen noch genau festgelegt werden.

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Die Fischer demonstrierten am Samstag, den 21. November in Tripolis erneut gegen die Erhöhung der kommunalen Abgaben. Die nordlibanesische Fischereiunion fordert die Gemeinde El Mina auf, ihre Entscheidungen zu überprüfen. Ein kommunales Dokument erwähnt Fischmärkte und Boote, ohne festzustellen, dass diese Waagen bereits angewendet werden.

Laut einem Bericht der National Information Agency versammelten sich am Samstag mehr als hundert Fischer am Hafeneingang. Umgruppierte Schiffe als Teil der Bewegung. Der Präsident der Gewerkschaft, Mustapha Annous, bat den Rat von El Mina, die angefochtene Entscheidung einzufrieren. Am Freitag fand eine erste Kundgebung vor dem Rathaus statt, wo eine Straße abgeschnitten worden war. Der Versand am Samstag meldet keine Schließung des Hafens oder die Einstellung des Versands.

Zwei Referenzen in El Mina Dokumenten

Auf ihrer Website gibt die Gemeinde an, dass in einem Beschluss des Gemeinderats vom 12. November mit der Nummer 271 Mindestabgaben für Wohn- und Nichtwohngebäude festgelegt wurden. Die Gemeinde rechtfertigt die Maßnahme durch ihren Finanzierungsbedarf und durch die Suche nach einem Ausgleich für die Kosten der Steuerzahler.

Die gefaxte Entscheidung in derselben Akte trägt jedoch eine andere Nummer, 270. Ebenfalls vom 12. November ändert sie eine Entscheidung vom August über die Abgabe für die Beseitigung von Haushalts- und Gewerbeabfällen. Die Tabellen enthalten eine Linie für Seeschiffe und drei Kategorien von Fischmärkten nach Gebieten. Die nationale Informationsagentur gibt die Nummer des von der Gewerkschaft angefochtenen Rechtsakts nicht an. Es gibt daher nichts, um die beiden Entscheidungen zu assimilieren oder die Handlung, auf die sich die Demonstranten beziehen, mit Sicherheit zu identifizieren.

Eine Gemeindegebühr, kein Hafentarif

Die Tabelle in Text 270 zeigt einen vorgeschlagenen Satz von 10 Prozent des Mindestlohns des privaten Sektors für Seeschiffe. Für Fischmärkte werden Sätze von 125 Prozent, 188 Prozent oder 200 Prozent dieses Mindestlohns je nach Kategorie der Räumlichkeiten angegeben. Dies sind Sätze, die einer Lohnbasis gemeldet werden, nicht die prozentuale Erhöhung einer Fischerrechnung. Sie erlauben auch nicht, sich selbst zu sagen, wer ab wann oder unter welchen Räumlichkeiten oder Booten angeklagt würde.

Der Beschluss besagt, dass er von der zuständigen Behörde zur Umsetzung genehmigt werden muss. In den eingesehenen Dokumenten wird keine Entscheidung über die Zulassung oder das Einfrieren getroffen. Der Ort der Versammlung ändert nichts an der Art des Streits: Die Fischer haben ihren Antrag an den Rat von El Mina geschickt und nicht an die öffentliche Einrichtung, die den Hafen von Tripolis verwaltet.

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