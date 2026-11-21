Washington bestätigt Frankreichs Rolle im Post-FINUL-Editorial. MTV berichtet von französisch-amerikanischen Konsultationen und einer möglichen französischen Rolle innerhalb einer anderen Kraft. Der israelische Botschafter bei der UNO lehnt diese Perspektive öffentlich ab. Es wurde kein Ersatzmandat verabschiedet, während Beirut für Kontinuität steht.

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Washington bestätigt, dass Frankreich die Ausarbeitung des Post-FINUL-Sicherheitsrates leitet. Der libanesische Sender MTV berichtet, dass am Donnerstag eine Arbeitsvereinbarung für Paris getroffen wurde, um mit der Vorbereitung eines Textes zu beginnen. Es wurde jedoch kein Entwurf veröffentlicht oder zur Abstimmung gestellt. Die Zusammensetzung jedes Geräts bleibt umstritten, auch auf israelischer Seite.

Paris hält die Feder, noch nicht das Mandat

Am 20. November berichtete MTV über mehrere französisch-amerikanische Treffen, um Positionen zum Libanon und der Zeit nach dem Rückzug der UNIFIL einzubringen. Der Kanal sieht eine Veränderung gegenüber der vorherigen amerikanischen Zurückhaltung. Die Existenz der Zusammenarbeit wird von Mike Waltz öffentlich bestätigt: Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen sagte, dass Frankreich den Leitartikel leitet und dass Washington damit arbeiten würde. Dies bestätigt jedoch nicht die von MTV erwähnten Einzelheiten der Sitzungen oder das Vorhandensein eines gemeinsamen Standpunkts zum künftigen Mechanismus.

Am 12. November diskutierte Jean-Noël Barrot in Paris mit seinem amerikanischen Amtskollegen Marco Rubio, wie ein Sicherheitsvakuum nach dem Rückzug der UNIFIL vermieden werden kann. Am 18. November zeigte auch die französische Diplomatie an, dass die Initiative mit Italien noch im Gespräch sei. Diese Ansätze bestimmen nicht die Anzahl der teilnehmenden Länder oder das Kommando einer möglichen Mission.

Frankreichs Rolle basiert nicht auf einer am Donnerstag veröffentlichten Abstimmung. Paris leitet normalerweise die Ausarbeitung von Texten des Sicherheitsrates zum Libanon. Als solcher könnte er eine erste Version vorbereiten und mit anderen Delegationen diskutieren. Diese Arbeit gibt Frankreich keinerlei Befehlsgewalt und garantiert nicht einmal, dass der Text zur Abstimmung gestellt wird. Der Rat wird weiterhin die Aufgaben, die Dauer und den Rechtsrahmen regeln müssen. Seine Regeln erfordern mindestens neun Stimmen und kein Veto eines ständigen Mitglieds, um eine substanzielle Entschließung anzunehmen.

Die öffentliche Aufzeichnung der Vereinten Nationen bestätigt die Konsultationen vom 19. November zur Umsetzung der Resolution 1701. Es bestätigt nicht eine formelle Vereinbarung über ein französisches Projekt oder die Verteilung eines Textes an die fünfzehn Mitglieder. Der Ratsvorsitz bekräftigte die Unterstützung der Mitglieder der UNIFIL und forderte die Achtung der Sicherheit des Personals und der Einrichtungen der Vereinten Nationen. Sie kündigte keinen Ersatz an.

Auf Zusammensetzung, diplomatischen Kanal und öffentliche Position divergieren

MTV berichtet, dass Israel eine Truppe ablehnen würde, die ausschließlich aus europäischen Ländern besteht und von Frankreich kommandiert wird, während die französische Beteiligung an einer breiteren Truppe in Betracht gezogen wird. Hier geht es um Informationen aus dem Kanal über die Diskussionen, nicht um eine von der israelischen Regierung angekündigte Verpflichtung. Der israelische Botschafter bei der UNO, Danny Danon, äußerte öffentlich eine restriktivere Position: Er lehnte die Idee einer anderen internationalen Truppe ab und forderte die libanesische Armee auf, die Macht zu übernehmen. Seine Bemerkungen wurden am Freitag von derWashington PostNichts deutet darauf hin, dass die israelischen Behörden den von MTV genannten Wortlaut akzeptiert haben.

Die französische Beteiligung an einer multinationalen Mission würde sich auch von der Schaffung einer ausschließlich europäischen Truppe unterscheiden. Es wäre auch nicht mit der Unterstützungsmission der Europäischen Union zu verwechseln, die im Oktober auf Ersuchen des Libanon eingerichtet wurde. Letztere muss die Kapazitäten der libanesischen Institutionen stärken; ihr Mandat überträgt nicht die Aufsichts- und Verbindungsfunktionen der UNIFIL.

Was Beirut sagt, will es im Süden bewahren

Jean Arnault, Leiter des Büros des Sonderkoordinators der Vereinten Nationen für den Libanon, übermittelte vor dem Rat den libanesischen Behörden die Angst vor dem Verschwinden von Funktionen, die nicht allein in der Verantwortung ausländischer Truppen lagen. Er zitierte die Überwachung der Blauen Linie, die Aufrechterhaltung einer Verbindung zwischen den beiden Armeen, den Zugang von Zivilisten und humanitären Mitarbeitern und die Möglichkeit, Vorfälle zu melden. Er stellte Resolution 1701 als Rechtsgrundlage vor, die die Libanesen für jede zukünftige Vereinbarung beibehalten wollen.

In Yarzeh erklärte der libanesische Verteidigungsminister Michel Menassé am Freitag gegenüber dem amerikanischen Botschafter Michel Issa, dass die Einstellung der israelischen Angriffe und der Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem libanesischen Territorium es der Armee ermöglichen würden, ihren Einsatz fortzusetzen. Diese Reihenfolge stellt die von der Abteilung zum Ausdruck gebrachte Position dar. Sie legt weder einen israelischen Rückzugsplan noch die Bedingungen für eine internationale Rotation fest.

Die Resolution 2790 behält das Mandat der UNIFIL bis zum 31. Dezember 2026. Es sieht dann einen schrittweisen Rückzug innerhalb eines Zeitraums von maximal einem Jahr mit begrenzten Funktionen während dieser Phase vor. Sie hebt die Resolution 1701 nicht auf. Dies ist der gültige Text: Zu diesem Zeitpunkt ist die Rolle Frankreichs in den Verhandlungen öffentlich, während das Mandat und die Zusammensetzung eines möglichen Nachfolgers nicht vereinbart werden.

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