In Qantara wird ein Streik gemeldet. Joseph Aoun soll um 18 Uhr in Nahr al-Kalb für Unabhängigkeit sprechen. In Riad hob der Zivilschutz den Alarm auf, und Peru verzeichnete einen zweiten Schock in der Nähe von Junín. In Beirut wurden drei Vorführungen im Metropolis-Kino angekündigt.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Samstag 21 November 2026, mittags Ausgabe, Beirut Zeit. Die National Information Agency meldet einen Streik in Qantara, ohne eine Bilanz vorzulegen. Die Präsidentschaft hält das Treffen um 18 Uhr in Nahr al-Kalb aufrecht, wo Joseph Aoun für die Unabhängigkeit sprechen soll. In Riad hob der Zivilschutz nach weiteren von der Koalition angekündigten Abhöraktionen eine Warnung auf.

Im Süden wurde ein Streik in Qantara gemeldet

Die National Information Agency meldete einen israelischen Luftangriff auf Qantara nach 1021 Stunden. Die Zeit ist die des Versands, die weder den Zeitpunkt des Streiks noch eine Bilanz angibt. Dies ist ein separater Bericht von denen von Shukin und Nabatiyah al-Faukah: In einer früheren Sendung berichtete die Agentur von einer Explosion im Morgengrauen an erster Stelle und einer weiteren, ohne einen festgelegten Zeitplan, in der zweiten. Es hat keine Ergebnisse für diese beiden Warnungen gemeldet.

In seinem am Freitag veröffentlichten Bericht kehrte das Büro des Sonderkoordinators der Vereinten Nationen zur geschlossenen Sitzung des Sicherheitsrates am 19. November zurück. Jean Arnault teilte die libanesische Besorgnis über die Unterbrechung bestimmter Funktionen der UNIFIL. Die genannten Bedürfnisse betreffen die Verbindung zwischen den Parteien, die Einhaltung der Blauen Linie und den humanitären Zugang. Sie stellen keine Vereinbarung oder die Schaffung einer Ersatztruppe dar. Die derzeitige Amtszeit endet am 31. Dezember, und der Austritt muss dann schrittweise erfolgen.

Unabhängigkeit: das Treffen um 18 Uhr in Nahr el-Kalb

Die Präsidentschaft kündigte um 18 Uhr ein Flaggenheben an, gefolgt von einer Rede von Joseph Aoun. Am Mittag steht diese Rede noch aus. Die in der Region angekündigten Beschränkungen beginnen um 15 Uhr. Diejenigen, die diese Achse überschreiten, müssen zwischen der Zeit der Zeremonie und der Zeit der Zeremonie unterscheiden. Die Hommage an Camille Chamun in Deir el-Qamar ist gemäß dem korrigierten Programm um 13.00 Uhr geplant.

In Rachaya ist ein runder Tisch, der dem Gefühl der Unabhängigkeit gewidmet ist, um 15 Uhr im Unabhängigkeitsmuseum in der Zitadelle geplant. Die Ankündigung des Informationsministeriums gibt Ort und Zeit an, ohne die Zugangsbedingungen anzugeben. Nationalfeiertag fällt auf Sonntag, 22. November. Die am Montag 23 angekündigte Schließung richtet sich an öffentliche Verwaltungen, öffentliche Einrichtungen und Gemeinden; Dies ist keine abschließende Ankündigung für alle Unternehmen oder Banken.

Riad: Katastrophenschutz warnt

Der von Saudi-Arabien geführte Koalitionssprecher behauptet, dass die den Huthis zugeschriebenen Raketen in der Nacht von Freitag auf Samstag nach Riad abgefangen wurden. Der Katastrophenschutz gab eine Warnung aus und kündigte dann das Ende der Gefahr an. Diese Aussagen geben keine menschliche Einschätzung. Diese neue Sequenz unterscheidet sich von der, die am Donnerstag im Finanzdistrikt gemeldet wurde.

Die Konfrontation geht weiter, nachdem die Koalition am Freitag eine Operation im jemenitischen Hafen von Hodeida angekündigt hat. Die Koalition weist dieser Operation ein militärisches Ziel zu. Der Status des Hafens und die Auswirkungen auf die zivilen Lieferungen können nicht allein aus den Erklärungen der Parteien abgeleitet werden.

In Peru ein zweites Zittern bei Junín

Das peruanische Geophysikalische Institut verzeichnete ein Erdbeben der Stärke 5,0 am Samstag um 0012, Peru-Zeit oder 0712 Stunden im Libanon. Sein Epizentrum liegt 30 Kilometer nordwestlich von Junín. Die angekündigte Tiefe beträgt 127 Kilometer. Das Bulletin des National Institute for Civil Defence liefert keine Ergebnisse für dieses Beben.

Das erste Erdbeben der Stärke 6,7 ereignete sich am Freitagabend in Peru. In seiner ersten Umfrage meldete der Zivilschutz einen verletzten Mann im Zentrum von Lima und Schäden. Diese Bilanz betrifft das erste Erdbeben: Es sollte nicht auf das Erdbeben vom Samstag zurückgeführt werden. Das neue Bulletin nennt das Erdbeben 5.0 nicht formell eine Replik.

Jugendschutz: Präventionsprogramm gestartet

Am Freitag startete das libanesische Informationsministerium eine Präventionsinitiative zur Internetnutzung unter Minderjährigen. Es ist für Kinder und begleitende Erwachsene gedacht. Eine Dokumentation wurde präsentiert, mit einer Sendung in den Medien angekündigt. Dies ist keine neue Verordnung und stellt keine zusätzliche Verpflichtung für Familien dar.

In Beirut das Jugendkino in Mar Mikhaël

Metropolis Kinoprogramm Samstag um 16 Uhr Dounia, das große weiße Landvon André Kadi und Marya Zarif. Vier Kurzfilme junger Teilnehmer des Filmworkshops sollen um 17:30 Uhr folgen. Um 18.30 Uhr wird der Besprechungsraum angekündigt Chihiros Reise, aus Hayao Miyazaki. Das Festival geht am Sonntag weiter. Das Kino zeigt einen Preis von 500.000 Libanesischen Pfund für das Ticket, ohne Garantie der Verfügbarkeit.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews