Das Vereinigte Königreich hat die Llannerch Park Oil On Canvas Export Permit aus dem Jahr 1662 verschoben. Die erste Periode läuft bis zum 19. Februar 2027. Es bleibt Zeit für ein Angebot, diese Darstellung eines fast verschwundenen walisischen Gartens beizubehalten, ohne einen Erwerb oder ein endgültiges Verbot darzustellen.

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Das Vereinigte Königreich hat die Genehmigung zur Ausfuhr von Öl aus Llannerch Park, Wales, auf Leinwand verschoben. Die am 20. November angekündigte Maßnahme gibt dem Käufer Zeit, Geld zu sammeln, um ein seltenes Zeugnis aus den Gärten des 17. Jahrhunderts im Land zu behaltenejahrhundert. Das Gemälde bleibt in privater Hand.

Das britische Kulturministerium hat beschlossen, die Prüfung des Exportlizenzantrags für den Blick auf den Llannerch Park in Denbighshire vorübergehend auszusetzen. Die erste Periode läuft bis einschließlich 19. Februar 2027. Es ermöglicht einem Museum, einer anderen Institution oder einem Patron, sich zu zeigen, damit die Leinwand in Großbritannien bleiben kann. Die Entscheidung stellt keinen öffentlichen Erwerb oder ein endgültiges Ausstiegsverbot dar.

Ein Fenster, um £ 550.000 zu erhöhen

Der empfohlene Preis ist £ 550.000, plus £ 11.000 in der Mehrwertsteuer. Am Ende des ersten Zeitraums hat der Eigentümer 15 Arbeitstage Zeit, um die Angebote zu prüfen. Eine zweite viermonatige Frist würde beginnen, wenn eine Optionsvereinbarung unterzeichnet würde. Die 550.000 £ sind daher der Referenzbetrag des Verfahrens, nicht ein bereits gezahlter Betrag oder eine vom Staat getätigte Aneignung.

Die Ministerin für Kulturerbe, Baroness Twycross, folgte der Stellungnahme des britischen Komitees, das Anträge auf Ausfuhr von Kunstwerken und Kulturgütern prüfte. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass die Leinwand eine wichtige Verbindung zur Geschichte des Landes hat und von besonderem Interesse für das Studium von Gärten und Landschaften ist. Er berät die Regierung; er kauft den Tisch nicht. Das Ministerium gibt an, dass die Arbeit in der Familie geblieben ist, die sie vor ihrer Auktion in London im Dezember 2014 bestellt hat.

Der Plan eines Gartens mit wenigen Spuren

Die Arbeit, ein Öl auf Leinwand von 1,60 Metern mal 2,32 Metern, wird vom Ministerium auf 1662 datiert. Der Autor ist nicht identifiziert. Die überhängende Ansicht macht das Layout der Terrassen rund um das Haus lesbar. Das walisische Register of Heritage beschreibt die alten Gärten von Mutton Davies, die in den 1660er Jahren nach seiner Reise auf dem Kontinent erbaut wurden: mehrere geschlossene Räume, Plantagen, Statuen, Teiche und Wasserspiele. Es gibt nur wenige Spuren dieser Komposition, die Ende des 18. Jahrhunderts überarbeitet wurdeeoder am Anfang des XIXejahrhundert.

Das Register listet zwei sehr enge Ölgemälde auf, die das Anwesen repräsentieren. Einer gehört zum Yale Center for British Art; Die andere Version ist Gegenstand der britischen Maßnahme. Diese Unterscheidung zählt: Die Tabelle, von der London den Export aufgeschoben hat, hat ihren eigenen Ursprung, während die in Yale aufbewahrte Leinwand den gleichen Garten dokumentiert, ohne von der Entscheidung betroffen zu sein.

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