Leumis Chef berichtet von Finanzierungsschwierigkeiten im Ausland für einige israelische Kunden. Seine Kommentare zeigen kein generelles Einfrieren von Krediten oder eine Wirkung britischer Sanktionen. London zielt auf neun spezifische Einheiten, während die Bank einen Quartalsgewinn von fast drei Milliarden Schekel veröffentlicht.

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Hanan Friedman, Geschäftsführer der Bank Leumi, berichtete am 17. November, dass einige israelische Kunden Schwierigkeiten hätten, ihre Geschäfte im Ausland zu finanzieren. Seine Beobachtung kommt zu einer Zeit, in der London Unternehmen bestraft, die mit den Siedlungen im Westjordanland verbunden sind. Friedman schrieb diese Schwierigkeiten nicht den Sanktionen zu.

Leumi unterstützt seine Kunden international

In dertranskript der ergebniskonferenz des dritten quartalsFriedman beschreibt Hindernisse, die in den letzten Wochen von Kunden mit bedeutenden Tochtergesellschaften oder Aktivitäten außerhalb Israels beobachtet wurden. Ihm zufolge kämpfen sie darum, ausreichende Finanzierung von internationalen Banken zu erhalten. Leumi interveniert, um sie zu begleiten und sieht auch Wachstumspotenzial.

In dieser Passage werden die betreffenden ausländischen Niederlassungen, die Kundenunternehmen, die Länder oder die abgelehnten Beträge nicht genannt. Friedman führt diese Schwierigkeiten nicht auf Sanktionen zurück.

Starke Ergebnisse für Leumi

Dieergebniserklärung vom 17. novemberkündigt einen Quartalsgewinn von fast 3 Milliarden Schekel an, ein Plus von 10,6% über ein Jahr. Die Rentabilität der Eigenmittel beträgt 16,9 %. Der Satz beträgt 18,5% ohne spezielle Steuern für Banken.

Die angekündigte Rendite an die Aktionäre beläuft sich auf 1,5 Milliarden Schekel: 1,2 Milliarden Dividende in bar, der Saldo bei Rücknahmen von Aktien. Das Kreditportfolio ist seit Jahresbeginn um 12,7% gestiegen.

Britische Sanktionen zielen auf bestimmte Unternehmen ab

Am selben Tagbritische regierungangekündigte Maßnahmen gegen acht koloniale Bau-, Immobilien- und Architekturunternehmen. Tzav 9, beschuldigt, die Hilfe für Gaza zu behindern, wird ebenfalls benannt. Dieses Paket,bereits ausführlich von Libnanewses ist kein generelles embargo gegen israelische unternehmen.

Dieamtliche meldungzu den Listen gehören Har Hevron Development Company, Hemdat Shomron, Ariel Residential Judea und Samaria, Ami Gvirtzman 2021 Architects und Z.F. Building Company. Sie erwähnte ein Einfrieren von Vermögenswerten und eine Strafe für das Verbot der Ausübung von Direktorialfunktionen. Bank Leumi ist keine dieser neun neuen Bezeichnungen.

London fügt seine Ankündigung den Fristen des E1-Projekts und der Verteidigung einer Zwei-Staaten-Lösung bei.

Kreditnachfrage als Wachstumsmotor

In seinen Antworten an Analysten präsentiert Friedman die Begleitung im Ausland als Erweiterung der Beziehung von Leumi zu Kunden. Gleichzeitig betont sie die erwartete Nachfrage nach Infrastruktur, einschließlich Rechenzentren, Kraftwerken und Verkehr.

Die Entwicklung dieser Finanzierungen erklärt auch die Arbitrage zwischen der Vergütung der Aktionäre und dem von der Bank gehaltenen Kapital. Friedman gibt an, dass diese Verteilung vierteljährlich nach Kreditanforderungen überprüft wird. Die Entwicklung der internationalen Kredite stellt somit in seiner Rede an die Investoren sowohl eine Schwierigkeit für einige Kunden als auch eine zusätzliche Möglichkeit der Tätigkeit für Leumi dar.

Keine Daten, die während dieses Austauschs vorgelegt wurden, dienen einem allgemeinen Einfrieren von Krediten an israelische Unternehmen oder stellen einen kausalen Zusammenhang mit den britischen Bezeichnungen vom 17. November dar.

Abbildung: Bank Leumi Building, Jaffa Street, Jerusalem, 2. Oktober 2012,Rimonah Traub / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0Boxen und Ankleiden von Libnanews unter derselben Lizenz. Foto von Archiven.

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