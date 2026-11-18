Die Eröffnung von Angeboten für 1.234 E1-Wohneinheiten wird bis zur Bildung der nächsten israelischen Regierung verschoben. Diese Aussetzung ist nicht ungültig. Sie greift nach den britischen Sanktionen gegen acht Siedlungsunternehmen ein, während die Gegner die Aufgabe des Projekts fordern und die Gemeinde es herausfordert.

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Die Eröffnung von Angeboten für 1.234 E1-Wohneinheiten in der besetzten Westbank muss auf die nächste israelische Regierung warten. Der Rechtsberater der Regierung, Gali Bahav-Miara, verhängte diese neue Verschiebung am Dienstag, den 17. November 2026. Die Etappe war für Donnerstag, den 19. November geplant. Die Ausschreibung bleibt in Kraft, aber die Behörden können noch nicht die Bauunternehmen auswählen.

Dieses Einfrieren kam an dem Tag, an dem London acht mit Siedlungen verbundene Unternehmen bestrafte. Das israelische Verfahren wird somit in der Vergabephase blockiert, während Unternehmen mit britischen finanziellen Beschränkungen konfrontiert sind. Der israelische Rechtsgrund betrifft die Befugnisse der Übergangsregierung. Britische Sanktionen betreffen wirtschaftliche Aktivitäten in den Kolonien.

E1: Beibehaltung der Wahl der nächsten Regierung

Das israelische Justizministerium ist der Ansicht, dass die scheidende Regierung einer Zurückhaltungsverpflichtung nachkommen muss. Nach seiner Erklärung, reproduziert von Peace Now, umfasst diese Grenze auch Entscheidungen, die das nächste Team stark einbeziehen würden. Offene Umschläge und dann ausgewählte Unternehmen können zu Verträgen führen, die schwer rückgängig zu machen sind.

Die Maßnahme lässt daher die Regierung vor diesem Stadium kommen und entscheiden. Sie greift ihrer Entscheidung nicht vor. Peace Now begrüßt die Verschiebung, fordert aber eine endgültige Absage. Die der Kolonisierung entgegengesetzte Organisation unterscheidet somit die erhaltene Suspendierung von dem politischen Ziel, das sie verfolgt.

19. November betraf die Prüfung der Angebote

In seiner Präsentation der früheren Stellungnahme der israelischen Landbehörde vom 11. Oktober identifizierte Peace Now zwei Fristen. Die Frist für die Einreichung der Angebote war der 19. Oktober. Ihre Eröffnung und Prüfung sollte jedoch erst am 19. November stattfinden.

Der neue Bericht blockiert die Auswahl der Attribute. Das Öffnen der Umschläge ermöglicht es dem Ausschuss normalerweise, die Vorschläge zu prüfen und dann die Unternehmen auszuwählen. In den folgenden Verträgen werden ihnen Rechte zur Bebauung der betreffenden Parzellen übertragen. Es ist diese vertragliche Verpflichtung, die der Legal Counsel dem Ermessen der nächsten Regierung überlassen will.

Bei der ersten Vertagung ging es um die mögliche Verwendung der Akte für Wahlen. Die Gemeinde Ma’ale Adumim und der Finanzminister Bezalel Smotrich hatten die Beschränkungen angefochten. Die aktuelle Debatte konzentriert sich nun auf die Verpflichtungen, die eine Übergangsregierung vor ihrem Amtsantritt eingehen kann.

Ein territoriales Projekt ist noch umstritten

E1 liegt zwischen Jerusalem und Ma’ale Adumim. Das Projekt erhielt die endgültige Genehmigung im August 2025, nach Jahren der internationalen Opposition. Ihre Gegner verurteilen die Folgen der Ausdehnung der Siedlungen in diesem strategischen Gebiet.

Für Palästinenser und mehrere westliche Regierungen würde der Aufbau die territoriale Kontinuität eines zukünftigen palästinensischen Staates untergraben. Insbesondere London hebt die Gefahr einer Trennung zwischen der Westbank und Ostjerusalem hervor. Das Einfrieren hält diese territoriale Frage in den Entscheidungen aufrecht, die vom nächsten Regierungsteam getroffen werden.

Laut der israelischen Presse beabsichtigt der Bürgermeister von Ma’ale Adumim, Guy Yifrach, die Angelegenheit an den Obersten Gerichtshof zu verweisen. Er wirft dem Rechtsberater vor, politische Überlegungen zu bevorzugen. Die Gemeinde bestreitet somit die Einschränkung der Befugnisse der scheidenden Regierung, während Peace Now die nächste Exekutive auffordert, die Ausschreibung aufzugeben.

London zielt auf Unternehmen ab, nicht auf den gesamten Handel

Das britische Paket vom 17. November zielt auf acht koloniale Bau-, Förder- und Architekturunternehmen ab. Dazu gehört auch Tzav 9, eine Bewegung, die beschuldigt wird, die Hilfe für Gaza zu behindern. Die neun Unternehmen unterliegen einem Einfrieren von Vermögenswerten und einem Verbot der Ausübung von Führungsaufgaben.

Ed Miliband, Leiter der britischen Diplomatie, fordert Unternehmen auf, sich nicht an E1 zu beteiligen. Seine Regierung unterschied jedoch Siedlungsaktivitäten vom Handel mit Israel innerhalb der Grünen Linie. Diese Bezeichnungen stellen kein allgemeines Handelsembargo dar.

Das Ministerium bereitet separate Beschränkungen für Kolonieprodukte und deren Immobilienwerbung vor. Finanzielle Maßnahmen werden daher bereits angenommen, während neue Handelsbeschränkungen einem anderen Zeitplan folgen. Das israelische Justizministerium seinerseits stützt die Verschiebung auf die Verpflichtungen der Übergangsregierung, nicht auf die britische Entscheidung.

Anti-Maßnahmen angekündigt, Finanzierung unter Druck

Der israelische Außenminister Gideon Saar lehnt die Sanktionen ab und verspricht eine Antwort. Er erklärte, er wolle die Siedlungen stärken, anstatt diese Politik zu ändern. Die Regierung prüft mehrere Vergeltungsoptionen, ohne den Mechanismus zu diesem Zeitpunkt bekannt zu geben.

Laut der israelischen Presse befürchtet Eran Roll vom israelischen Bauzentrum einen Rückgang der ausländischen Investoren und Finanziers. Die Auswirkungen der Sanktionen werden insbesondere vom Vermögen der Unternehmen und ihren finanziellen Beziehungen innerhalb des britischen Umkreises abhängen. Der nächste Schritt ist die Bildung der Regierung und dann ihre Entscheidung über die Zukunft der Ausschreibung.

Referenzen und Illustrationen

17. November Entscheidung und Peace Now Antwort;Chronologie der Einreichung und Öffnung der Angebote;Britische Sanktionen vom 17. November;Israelische Presseberichte.

Abbildung: Ma,Ron Almog,CC BY 2.0. Größeres Vollbild, Libnanews Dressing. Diese Ansicht stellt nicht Site E1 dar.

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