Grammys 2027: Raye in Führung mit elf Terminen

Raye dominierte die Grammys 2027 mit elf Nominierungen, vor Rosalía und ihren neun Ernennungen. Die am 16. November angekündigte Auswahl umfasst auch Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers, Ella Langley, Taylor Swift und Bruno Mars in den wichtigsten Kategorien. Die Zeremonie findet am 7. Februar 2027 in Los Angeles statt. Die Schlussabstimmung beginnt am 10. Dezember. Angine de Poitrine ist eine von acht Kandidaten für den Best New Artist Award und tritt auch in der Kategorie Best Rock Performance an.

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Raye führt die Nominierungen für die Grammys 2027 an, die am Montag, den 16. November, mit elf Nominierungen angekündigt wurden. Rosalía folgte ihr mit neun Terminen. Die 69. Zeremonie findet am 7. Februar 2027 in Los Angeles statt, mit mehreren Konfrontationen zwischen den beiden Künstlern in den wichtigsten Kategorien.

Die Auswahl umfasst auch Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo und Phoebe Bridgers unter den Hauptnamen dieser Ausgabe. Jeder von ihnen hat sieben Termine. Bruno Mars, Leon Thomas und Olivia Dean haben sechs. Diese Zahlen beziehen sich auf Bewerbungen, nicht auf bereits vergebene Auszeichnungen: Die Mitglieder der Recording Academy werden erneut für die Nominierung der Gewinner stimmen.

Grammys 2027: Raye an mehreren Fronten präsent

Raye konkurriert um das Album des Jahres mitDiese Musik kann Container Hoffnung.Sein TitelWo ist mein Mann!in der Auswahl der Aufnahme und Song des Jahres. Der Sänger wird auch als Songwriter des Jahres genannt, ohne klassische Musik.

Diese Präsenz in mehreren Kategorien unterscheidet verschiedene Aspekte seiner Arbeit. Der Aufnahmepreis belohnt die Produktion eines Songs, während der Song für seine Autoren und Komponisten ist. Der gleiche Titel kann daher in beiden Kategorien konkurrieren, ohne dass die Belohnungen verwechselt werden.

Rayes Termine erstrecken sich auch auf Pop und Tanz.Wo ist mein Mann!gehört zu den ausgewählten pop-solo-auftritten.Klicken Sie auf Clack Symphony., mit Hans Zimmer, konkurriert in der Pop-Kategorie im Duo oder Gruppe.Rettungsboot.erscheint in der Pop Dance-Auswahl. Ihr Album ist auch in der Kategorie Pop Vocal Album benannt.

Der am Montag angekündigte Graf stellt Raye zwei Termine vor Rosalía. Sie greift der im Februar angekündigten Liste nicht vor. Vor dieser Ausgabe hatten die beiden Sänger während ihrer Karriere jeweils vier Grammy-Nominierungen. Rosalía hatte bereits zwei Auszeichnungen gewonnen, 2020 und 2023 in der Kategorie Latin Rock oder Alternative Album.

Rosalía, Taylor Swift und Bruno Mars im Rennen

Rosalía verteidigtLux (Full Work)für das album des jahres.Berghain, aufgenommen mit Björk und Yves Tumor, wird für die Jahresaufnahme ausgewählt. Das Lied ist auch in der Kategorie, die das Schreiben belohnt. Dieses doppelte Rendezvous setzt die Strecke gegen Raye in zwei der Hauptwettbewerbe.

Die Liste der acht Alben enthält auchLost Weekend, Phoebe Bridgers;Die Kunst der Liebe, d’Olivia Dean;LachsElla Langley undDie RomantikBruno Mars. Olivia Rodrigo ist nominiert fürSie scheinen ziemlich traurig für ein Mädchen so in der LiebeTaylor Swift komplettiert die Auswahl mitDas Leben eines Showgirls.

Für die Jahresregistrierung werden die Wähler auchMann, den ich brauche, d’Olivia Dean,Choosin, d’Ella Langley undIch könnte nurBruno Mars. AdditionDie Heilung, d’Olivia Rodrigo,Das Schicksal von OpheliaTaylor Swift undDraculaTame Impala mit Jennie.

Bruno Mars erhielt somit seine neunte Ernennung in dieser Kategorie, unter Berücksichtigung seiner Beteiligungen als Gastkünstler und Produzent. Er war bereits im Vorjahr mitAPT.seine Zusammenarbeit mit Rosé. Die Auswahl von 2027 bringt Künstler zusammen, die bereits in diesem Wettbewerb anerkannt sind, und andere, die auf diese wichtigen Kategorien zugreifen.

Angina der Brust unter den Offenbarungen

Die Auszeichnung für den besten neuen Künstler stellt acht Kandidaten: Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf und The Womack Sisters. Ella Langley kombiniert diesen Termin mit denen, die für ihr Album und fürChoosin.

Angine de Poitrine erscheint auch in der Auswahl der besten Rockperformance mitSarnezezDie Band ist neben Phoebe Bridgers fürVerlorene JungenGänse fürTrinidadOlivia Rodrigo und Robert Smith fürWas ist falsch mit mirsowie Rolling Stones fürIn den Sternen.

Die kreativen Berufe haben auch ihre eigenen Kategorien. Miranda Lambert, Tony Berg, D Zum Schreiben konfrontiert Raye Amy Allen, Edgar Barrera, Joybeth Taylor und Theron Thomas.

Die Schlussabstimmung beginnt am 10. Dezember

Die Termine beziehen sich auf Aufnahmen zwischen dem 31. August 2025 und dem 28. August 2026. Der erste Wahlgang fand vom 12. bis 22. Oktober statt. Die endgültige Abstimmung findet vom 10. Dezember 2026 bis zum 7. Januar 2027 statt.

Wähler sind Musikprofis: Performer, Autoren, Komponisten, Produzenten oder Toningenieure. Vor der Abstimmung prüfen die Fachausschüsse die Förderfähigkeit der Arbeiten und ihre Einstufung in die Kategorien. Dieser Schritt ist kein künstlerisches Urteil über Aufnahmen.

Das Verfahren unterscheidet somit zwischen der Prüfung von Bewerbungen, der Ernennung von Bewerbern und der Auswahl von Bewerbern. Die Recording Academy bietet 100 Kategorien in zwölf Feldern für diese Ausgabe. In den meisten Kategorien konkurrieren fünf Kandidaten; Die vier großen Auszeichnungen haben acht Plätze.

Die Hauptzeremonie findet am Sonntag, den 7. Februar in der Crypto.com Arena statt. Es wird in den Vereinigten Staaten auf ABC, Disney+ und Hulu ab 19 Uhr an der Ostküste ausgestrahlt. Dies wird die Rückkehr der Grammys zu ABC zum ersten Mal seit 1972 sein. Die Pre-Event-Zeremonie, die im Peacock Theater organisiert wird, beginnt heute früher und wird auf Disney+ übertragen.

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