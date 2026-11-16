Illegale Spiele: Rund 100 Konten im Libanon eingefroren

Die internen Sicherheitskräfte kündigen das Einfrieren von etwa 100 elektronischen Konten und Geldbörsen an, die in einem angeblichen Netzwerk illegaler Glücksspiele verwendet werden. Zwei Personen wurden am 4. November in Anqoun festgenommen. Die Untersuchung umfasst Konten, die an ausländische Betreiber übermittelt werden, und Identitäten, die ohne Genehmigung verwendet werden.

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Ungefähr 100 Konten und elektronische Geldbörsen wurden bei einer Untersuchung eines angeblichen Netzwerks illegaler Online-Glücksspiele eingefroren, wie die Internen Sicherheitskräfte am Montag, dem 16. November, mitteilten. Zwei Personen wurden am 4. November in Anqoun im Distrikt Saida festgenommen.

Die Ermittlungen werden vom Anti-Play-Büro der Justizpolizei durchgeführt. Laut ISPs beinhalteten die Untersuchungen die Verwendung von elektronischen Geldbörsen, die von zwei Geldtransferunternehmen vorgeschlagen wurden. Ihre Namen wurden nicht veröffentlicht.

Konten für Betreiber im Ausland

Die Ermittler beschrieben einen Mechanismus, bei dem Vermittler Finanzkonten und elektronische Geldbörsen von Einzelpersonen erhielten und sie dann an Personen außerhalb des Libanon übergaben. Letztere verwalteten angeblich illegale Glücksspielplattformen und nutzten Konten, um gegen Entgelt Geld zu zirkulieren.

ISPs melden auch die Verwendung von Identitätsdokumenten, die ihren etablierten Betreibern unbekannt sind, um Finanzkonten für diese Plattformen zu eröffnen. Die Pressemitteilung unterscheidet somit die Darstellung von Konten gegen Vergütung von Identitätsbetrug, ohne den jeweiligen Anteil dieser beiden Prozesse in den identifizierten Konten anzugeben.

Die Untersuchung wird fortgesetzt

Die Gesamtzahl von etwa hundert entspricht den identifizierten elektronischen Konten und Portfolios, nicht einer Anzahl von verhafteten Personen. Das Einfrieren erfolgte in Abstimmung mit den betroffenen Agenturen, so die ISPs. Es wurde kein Gesamtbetrag der über diese Konten übertragenen Mittel angekündigt.

Die Polizei sagt, sie hätten einen Verdächtigen und seinen Assistenten in Anqoun festgenommen. Forschungsbenachrichtigungen wurden für andere Personen ausgestellt, die der Beteiligung verdächtigt wurden. Die Ermittlungen werden unter Aufsicht der zuständigen Justizbehörde fortgesetzt.

Bei dieser Ankündigung fordern ISPs die Bürger auf, ihre Ausweisdokumente oder Finanzdaten nicht an Personen zu übergeben, deren Zuverlässigkeit sie nicht überprüfen können, um Betrug und die Nutzung ihrer Konten zu vermeiden.

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