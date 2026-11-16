Im Libanon wird täglich Mediation aufgebaut

Im Libanon intervenieren lokale Mediatoren in Nachbarschaften, Schulen und Aufnahmezentren. Ein am 10. November veröffentlichter UNDP-Review beleuchtet ein Netzwerk von 28 Personen. Andere Programme bilden Frauen in mehreren Regionen aus und begleiten Freiwillige, um mit Vertreibungsspannungen umzugehen. Hinter den Figuren beschreiben die Zeugnisse ein Werk des Zuhörens und des Vertrauens. Die erklärten Ziele und dokumentierten Ergebnisse müssen jedoch unterschieden bleiben, ohne diesen Initiativen eine Wirksamkeit zuzuordnen, die nicht unabhängig gemessen wurde.

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Im Libanon findet die lokale Vermittlung auch in Unterkunftszentren, Schulen und Nachbarschaften statt. Eine am 10. November 2026 vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen veröffentlichte Überprüfung basiert auf einem Netzwerk von 28 libanesischen Vermittlern. Ihre Arbeit zeigt eine konkrete Antwort auf Spannungen: Menschen auszubilden, die den Dialog dort organisieren können, wo sie bereits Menschen und Schwierigkeiten kennen.

Lokale Vermittlung, vom Dorf zum Empfangszentrum

Das 2022 mit Unterstützung des französischen Ministeriums für Europa und auswärtige Angelegenheiten gestartete Regionalprogramm betraf Libanon, Jordanien und den Sudan. Im Libanon ging der Einrichtung des Netzes im Jahr 2023 eine Bedarfsanalyse voraus. Laut UNDP waren 70 Prozent der Mitglieder Frauen und 35 Prozent jung.

Eine Initiative beinhaltete zwei Tage, an denen Menschen aus zwei benachbarten Dörfern, die seit dem Bürgerkrieg weit weg waren, zusammenkamen. Die Bilanz nennt diese Orte nicht. Mit den durch die Feindseligkeiten verursachten Verschiebungen verlagerten die Akteure dann ihren Fokus. Im Jahr 2024 besuchten sie Aufnahmezentren, um den Bedarf zu ermitteln, und begannen, eine Krisenreaktionseinheit zu organisieren.

Eine Methode, die auf Verschiebungsspannungen angewendet wird

Dies spiegelt sich in einem Projekt der Berghof Foundation wider, das für Mai bis August 2026 geplant ist. Gefördert durch das deutsche Außenministerium wurden lokale Akteure und das libanesische Netzwerk mit Unterstützung des UNDP eingebunden. Sein Ziel: Spannungen zwischen vertriebenen Bevölkerungsgruppen und Aufnahmegemeinschaften zu begrenzen.

Das Projektblatt beschreibt etwa 60 geplante Gemeinschaftsinterventionen: Problemlösungsdiskussionen, Mediationsunterstützung, Öffentlichkeitsarbeit und lokale Koordination. Diese Zahl bleibt ein angekündigtes Ziel, kein verifiziertes Ergebnis. Das Programm unterstützte auch Organisationen, an denen Freiwillige und Interessengruppen an vorderster Front beteiligt waren.

Zu den angekündigten Instrumenten gehören aktives Zuhören, gewaltfreie Kommunikation, psychologische Erste Hilfe und das Prinzip, Schwierigkeiten nicht zu verschärfen. Ein praktischer Leitfaden in Arabisch und Englisch sollte die Sitzungen ergänzen. Die Stiftung leistete auch psychosoziale Unterstützung für die Mediatoren selbst, die den gleichen Krisen ausgesetzt waren wie die Menschen, die sie begleiten.

Frauen in zehn Regionen ausgebildet

Ein weiterer Mechanismus vereint das Professional Mediation Centre der Saint Joseph University, UN Women und International Alert mit Unterstützung von Finnland. Bei einem Treffen am 27. Januar 2026 in Beirut stellte die USJ den Verlauf dieses Programms vor. Eine erste Pilotinitiative startete 2018 mit UNIFIL, vor einer nationalen Erweiterung im Jahr 2020.

Die Universität berichtete, dass mehr als 240 Frauen in 10 Regionen sensibilisiert oder ausgebildet wurden. Es unterschied 34 professionelle Mediatoren und 140 aktive Community-Mediatoren. Diese Mitarbeiter sollten nicht zu den 28 Mitgliedern des vom UNDP vorgestellten Netzes hinzugefügt werden: Die Regelungen und Kategorien unterscheiden sich, ohne dass eine gemeinsame Zählung besteht, um Überschneidungen auszuschließen.

Das Programm kombiniert Community-Mediation, gewaltfreie Kommunikation und geschlechtsspezifische Konfliktanalyse. Zu den betroffenen Regionen gehören Akkar, Tripolis, Beirut, Shuf, Zahlé, Tyre-Abbasieh und Marjeyoun. Die USJ beschreibt die Zusammenarbeit mit lokalen Strukturen und Unterbringungszentren und nicht nur einen Konferenzzyklus.

In Reifen, sehr gewöhnliche Konflikte

Das Zeugnis von Hanan Saleh, das im Januar 2026 von International Alert veröffentlicht wurde, gibt konkrete Inhalte zu dieser Aktivität. Dieser Lehrer und Mediator von Tyre erklärt, wie man in Familien-, Schul- oder Nachbarschaftsstreitigkeiten eingreift. Ein Parkplatz oder der Lärm eines Kaffees kann somit zu einer Suche nach einem gerahmten Austausch führen.

Sie sagt, dass sie zwei Jahre Training genommen hat, nachdem sie das Programm 2019 entdeckt hatte. Das Lernen von Neutralität und Zuhören dient dazu, einen Schritt zurück von unmittelbaren Reaktionen zu nehmen. Sein Bericht bezieht sich auch auf die Begleitung von vertriebenen Frauen in Schulen, die in Empfangsorte umgewandelt wurden, wo mehrere Familien begrenzte Räume teilten.

Dieses Zeugnis ist kein unabhängiges Maß für die Wirksamkeit des Geräts. Er betonte auch die Grenzen: zu wenige Mediatoren, die mit den Bedürfnissen konfrontiert sind, eine Funktion, die immer noch wenig bekannt ist, und Zurückhaltung, persönliche Informationen anzuvertrauen. Hanan Saleh beschreibt eine Voraussetzung für jede Intervention: das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, bevor eine Lösung des Streits mit ihnen gesucht wird.

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