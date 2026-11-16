Haykal fordert israelischen Rückzug aus dem Libanon

In Abdullah bekräftigte der libanesische Armeekommandeur das Ziel einer Stationierung im gesamten Gebiet und forderte den israelischen Rückzug. Rodolphe Haykal bestand bei seinem Besuch in Bekaa am Montag auch auf der Umsetzung staatlicher Entscheidungen, der Grenzkontrolle und der Stärkung militärischer Fähigkeiten.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der Kommandant der libanesischen Streitkräfte, Rodolphe Haykal, erklärte am Montag, den 16. November, dass die militärische Institution ihren Einsatz im ganzen Land fortsetze. Bei einem Besuch in Abdullah, Bekaa, forderte er auch den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem libanesischen Land.

Der General formulierte diese Position vor den Offizieren und Soldaten des Regionalkommandos. Sie erinnerte daran, dass ihre Handlungen im nationalen Interesse liegen und die Umsetzung staatlicher Entscheidungen ohne weitere Überlegungen ermöglichen müssen.

Haykal fordert Rückzug der Israelis

Der Armeeführer hat zwei Ziele verbunden: die militärische Präsenz im gesamten Staatsgebiet zu vollenden und ein Ende der israelischen Besatzung zu erreichen. Er betonte, dass die Armee daran arbeite, ihren Einsatz abzuschließen, ohne während dieses Besuchs eine neue Frist anzukündigen.

Vor den Truppen wies Rodolphe Haykal auch den Einfluss von Anschuldigungen und Gerüchten auf Militärmissionen zurück. Er versicherte ihm, dass sie die Institution nicht von seinen Pflichten ablenken würden. Er betonte die Verantwortung der Armee für die Sicherheit und Stabilität aller Bürger.

Eine Inspektion des Bekaa-Kommandos

In Abdullah wurde der Oberbefehlshaber über die Missionen des Regionalkommandos informiert. Es hat seine verschiedenen Dienste besucht und seine Einrichtungen und die beteiligten Entwicklungsprojekte untersucht.

Sein Treffen mit dem Militär umfasste die Unterstützung der in der Bekaa stationierten operativen Einheiten. Er lobte ihre tägliche Arbeit zur Aufrechterhaltung der Sicherheit, Überwachung und Kontrolle der Grenzen, in einem Kontext, den er als besonders schwierig bezeichnete.

Rodolphe Haykal erwähnte auch die Mittel der Institution. Die Armee baut auf ihren eigenen Fähigkeiten auf und beabsichtigt, sie in der nächsten Periode zu stärken, sagte er. Er würdigte schließlich die Opfer des Militärs und betonte ihre Rolle bei der Beruhigung der Bewohner im ganzen Gebiet.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews