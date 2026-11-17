Im Nuhad Es-Said-Pavillon nehmen etwa 500 Studenten an einer Einrichtung von Abed Al Kadiri teil. Workshops bis 30. November, Besuch bis 1. Dezember.

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Ein Haus nimmt Gestalt an, Zeichnung nach Zeichnung, im Nuhad Es-Said Pavillon für Kultur, im Beirut National Museum. Rund 500 Schülerinnen und Schüler öffentlicher und privater Schulen nehmen an « This House Belongs to Everyone » teil, einer kollektiven Einrichtung, die vom libanesischen Künstler Abed Al Kadiri entworfen und geleitet wurde.

Die Initiative, die von der Europäischen Union im Rahmen von Culture for All unterstützt wird, umfasst das Kulturministerium und das Ministerium für Bildung und Hochschulbildung. Workshops dauern bis zum 30. November 2026; die Öffentlichkeit kann die Arbeit in der Evolution bis zum 1. Dezember entdecken.

Zeichnungen, um im selben Raum zu leben

Das Gerät basiert auf einer Metallstruktur, die die Konturen eines Hauses zeigt. Jeder Teilnehmer fügt seine Zeichnung hinzu. In den Sessions bilden so einzelne Beiträge einen gemeinsamen Raum.

Laut der Präsentation der Organisatoren entdecken die Schüler zuerst Zeichnungen von vertriebenen Kindern in Schulen und Aufnahmezentren im Libanon. Sie stellen sich dann ihr eigenes Zuhause vor. Die Reise erfordert eine gemeinsame Herangehensweise an Heimat, Zugehörigkeit und Erfahrungen der Vertreibung, anstatt isolierte Bilder zu erzeugen.

Ein künstlerischer Ansatz, der 2020 geboren wurde

Diese Installation ist Teil eines breiteren Ansatzes von Abed Al Kadiri, « Today I Would Like to Be a Tree ». Das Projekt entstand nach der Explosion des Hafens von Beirut am 4. August 2020. Die Galerie Tanit erinnert daran, dass die Ausstellung des Künstlers « Reste der letzten roten Rose » dann unter den Trümmern begraben worden war.

Im Jahr 2026 wurde Arbeit für vertriebene Kinder mit kollektiven Kunstsitzungen und psychosozialer Unterstützung eingesetzt. Die Projektseite beschreibt einen dreistufigen Prozess: Kreation mit Kindern, Künstlerintervention an ihren Zeichnungen und dann Ausstellung, um Geld zu sammeln.

Eine Ausstellung von Künstlerbüchern parallel

Der Pavillon beherbergt auch die Ausstellung « Heute möchte ich ein Baum sein », die am 11. November eröffnet und bis zum 1. Dezember präsentiert wurde. Es sammelt Beiträge von 22 Künstlern, abhängig vom Ausstellungsort. Mehr als 1.000 Kinder nahmen an den Sitzungen teil, die 180 Meter Zeichnungen produzierten, die in Akkordeon-gefaltete Bücher, Leporellos genannt, verwandelt wurden.

Diese Bücher erweitern den Dialog zwischen Kindern und Künstlern. Die Ausstellung soll die Bildung und psychosoziale Unterstützung von kriegsgeschädigten Kindern zugunsten der libanesischen Verbände Azahir und Bassma finanzieren. Sie begleitet die Installation der Schüler, ohne mit ihr verwechselt zu werden.

Zu sehen: « Dieses Haus gehört allen », im Nuhad Es-Said Pavillon für Kultur, Beirut Nationalmuseum, bis zum 1. Dezember 2026. Der Pavillon ist von Dienstag bis Sonntag geöffnet. Die Schulworkshops enden am 30. November.

Titelbild: Fassade des Beirut Nationalmuseums, Libnanews-Archiv.

Quellen: präsentation der organisatoren vom 17. november ; nuhad Es-Said Pavillon ; projektstandort ; tanit Galerie.

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