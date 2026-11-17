Dar al-Nimer beherbergt vom 19. bis 29. November 2026 eine Ausstellung über hundert Jahre Kindergeschichten im Libanon. Mehr als zweihundert Geschichten wurden aus über zehntausend Büchern ausgewählt. Die von Maud Stephan, Fadia Hoteit und Lena Merhej vorbereitete Reise verbindet Schreiben, Illustration und Verlagswesen mit den Veränderungen der libanesischen Gesellschaft. Die drei Kommissare kreuzen ihre Erfahrungen in öffentlicher Lesung, Pädagogik und visueller Erzählung. Ein Besuch mit einer Storytelling-Session wird auch für Kinder angekündigt.

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Dar al-Nimer eröffnete am 19. November 2026 eine Ausstellung in Beirut, die hundert Jahren Kindergeschichten im Libanon gewidmet ist. Mehr als zweihundert Geschichten bilden eine Reise zum Schreiben, Illustration und Verlagswesen. Die Ausstellung geht bis zum 29. November weiter.

Dar el-Nimer erzählt über die Veränderungen im Jugendbuch

Die Auswahl resultiert aus zweijähriger Dokumentationsarbeit. Es ermöglicht uns, die Transformationen des Buches für junge Leser zu verfolgen, ohne Texte von Bildern zu trennen. Die Wege zu erzählen, zu zeichnen und zu veröffentlichen bilden die drei Achsen dieser Reise.

Diese redaktionelle Geschichte ist auch die der libanesischen Gesellschaft. Die Sorgen der Autoren ändern sich mit den sozialen Bedingungen und dem Fokus auf das Kind. Die Ausstellung lädt daher dazu ein, Kindergeschichten als Dokumente über ihre Zeit sowie als Literatur- und Illustrationswerke zu betrachten.

Eine Auswahl von drei Spezialisten

Maud Stephan, Fadia Hoteit und Lena Merhej haben das Projekt vorbereitet. Sie haben mehr als zweihundert Geschichten aus einer Sammlung von mehr als zehntausend jungen Büchern aufbewahrt.

Der Arabische Fonds für Kunst und Kultur, AFAC, und die Tosh Fesh Foundation unterstützen die Ausstellung. Der Kurs richtet sich an Schriftsteller, Illustratoren und Verleger, aber auch an Familien, Lehrer und Studenten.

Öffentliche Lesung, Pädagogik und Illustration

Die Reisen der drei Kommissare verbinden die Buchforschung mit ihrer Zirkulation und Produktion. Maud Stephan arbeitet im Verlagswesen, Lesen und Zugang zu Informationen. Sie leitete das Rehabilitationsprojekt der Libanesischen Nationalbibliothek zwischen 1999 und 2003, bevor sie eine Beratungsmission bis 2018 fortsetzte.

Seine Aktion betrifft auch Leser außerhalb der Hauptstadt. Sie leitete das Netzwerk der Kulturlese- und Animationszentren unter der Leitung des Kulturministeriums bei der Internationalen Organisation der Frankophonie. Vierzehn Zentren wurden in diesem Zusammenhang eingerichtet, mit besonderem Augenmerk auf Jugendarbeit in Arabisch. Sie war auch Mitbegründerin der Assabil Association, die für öffentliche Bibliotheken arbeitet.

Fadia Hoteit bringt einen Blick aus Psychologie und Bildungswissenschaften. Als Professorin an der Libanesischen Universität widmet sie sich der Forschung für Kinder, Familien und Frauen. Zu seinen Büchern gehören eine Studie über Kinderliteratur im Libanon, die 2001 veröffentlicht wurde, und ein Buch über Kinder und nationale Politik, das 2018 veröffentlicht wurde.

Lena Merhej, Mitbegründerin von Samandal Comics, arbeitet an visueller Erzählung. Sie illustrierte mehr als 30 Kinderbücher und produzierte Comicbücher und Animationsfilme. Seine Doktorarbeit konzentrierte sich auf Kriegsgeschichten in libanesischen Graphic Novels. Diese Reise gibt dem Bild einen Platz als eine Form der Erzählung, nicht als bloße Begleitung des Textes.

AFAC listet das Projekt100 Jahre Geschichten und Geschichtenunter seinen 2024 Unterstützern, im Ausbildungsprogramm und bei regionalen Veranstaltungen. Die November-Ausstellung gibt nun ein öffentliches Rendezvous zu dieser Arbeit über das Erbe der Kindergeschichten.

Ein Termin für Kinder in Clemenceau

Ein interaktiver Besuch, begleitet von einer Storytelling-Session, wurde für Kinder von 11.30 bis 12.30 Uhr angekündigt. Es verbindet die Entdeckung der Bücher mit einer mündlichen Praxis der Erzählung.

Die Eröffnung findet am Donnerstag, den 19. November um 16 Uhr statt. Dar el-Nimer befindet sich in der America Street im Stadtteil Clemenceau in Beirut. Die Galerie ist unter +961 1 367 016 für die Besuchsprozeduren erreichbar.

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