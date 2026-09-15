Beiruter Hafen: Der Fall kehrt nach Tarek Bitar zurück

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Richter Mohammad Saab übermittelte dem Untersuchungsrichter Tarek Bitar das Ersuchen des Kassationsstaatsanwalts bei der Untersuchung der Explosion des Hafens von Beirut. Dieser Schritt ebnet den Weg für die endgültige Ausarbeitung der Anklage, die vor Ende 2026 erwartet wird. Sechs Jahre nach der Katastrophe vom 4. August 2020 tritt die Gerichtsakte somit in eine ihrer letzten Phasen vor einem möglichen Prozess vor dem Justizrat ein.

Die Erhebungexplosion des Hafens von Beirutdies ist ein wichtiger gerichtlicher Schritt. Richter Mohammad Saab, ein General Counsel am Kassationsgericht, übermittelte dem Untersuchungsrichter Tarek Bitar den Antrag der Staatsanwaltschaft in der Sache.

Diese Übertragung ermöglicht es Tarek Bitar nun, die direkte Kontrolle über ein Verfahren zurückzugewinnen, das er auf der Bildungsstufe abgeschlossen hatte. Der Richter hatte bereits einen Anklageentwurf vorbereitet, bevor er den Fall an die Staatsanwaltschaft übergab, um seine Forderungen einzuziehen.

Sie muss nun die Bemerkungen der Staatsanwaltschaft berücksichtigen. Sie kann dies in ihrer Anklageschrift berücksichtigen oder eine andere Einschätzung vornehmen, wenn sie der Auffassung ist, dass die im Rahmen ihrer Untersuchung gesammelten Fakten und Beweise dies rechtfertigen.

Laut den in den letzten Tagen veröffentlichten konsistenten gerichtlichen Informationen beabsichtigt Tarek Bitar, seine Anklage vor Ende 2026 zu erheben. Einige Presseberichte bezogen sich auf eine Veröffentlichung in den kommenden Tagen. Eine gerichtliche Quelle wies jedoch darauf hin, dass der Richter keiner bestimmten Frist unterliegt.

Dieser Schatten ist wichtig. Die Übermittlung des Dokuments des Staatsanwalts ist ein konkreter und nunmehr vollzogener Verfahrensschritt. Das genaue Datum der Anklage ist jedoch noch nicht offiziell entschieden.

Explosion des Ports: Bitar gewinnt eine entscheidende Datei zurück

In der von Mohammad Saab übermittelten Aufforderung wird die Position der Staatsanwaltschaft nach Prüfung der Akte von Tarek Bitar dargelegt.

Die Staatsanwaltschaft hat die in den letzten Jahren durchgeführten Ermittlungen, Dokumente und Verfahren untersucht. Es unterzeichnete und schloss dann seine inhaltliche Bewertung ab.

Dieses Eingreifen der Staatsanwaltschaft ersetzt nicht die Entscheidung des Untersuchungsrichters.

Tarek Bitar behält die Verantwortung für die Anklage. Es obliegt dem Vertragsstaat zu bestimmen, welche Personen unter welchen Qualifikationen und auf welcher Grundlage an das zuständige Gericht verwiesen werden sollen. Sie kann auch beschließen, bestimmte Verantwortlichkeiten nicht beizubehalten, wenn sie die Elemente für unzureichend hält.

Daher ist das Problem sowohl für die befragten Personen als auch für die Familien der Opfer erheblich.

Laut Medienberichten sollte der Richter auch Anhörungen einrichten, um den Angeklagten über die gegen ihn getroffenen Gerichtsentscheidungen zu informieren.

Insbesondere wird die Anklage das Dokument sein, das detaillierte Informationen über die Ergebnisse liefert, die Tarek Bitar nach mehreren Jahren der Untersuchung erzielt hat.

Eine Anklage wird vor Ende 2026 erwartet

Der Kalender hat sich in den letzten Wochen beschleunigt.

Justizminister Adel Nassar berichtete Anfang September, Tarek Bitar habe seine Ermittlungen abgeschlossen und den Fall an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Er verwies dann auf den Abschluss dieser Phase im Oktober.

Die Requisition der Anklage wurde schließlich schneller abgeschlossen.

Mehrere libanesische Medien hatten am Montag, den 14. September, angekündigt, dass es Tarek Bitar bereits am Dienstag, den 15. September oder in den folgenden Tagen übergeben würde. Da die Übermittlung nun stattgefunden hat, bewegt sich die Aufmerksamkeit auf die endgültige Abfassung der Anklage.

Verschiedene Schätzungen fließen über die Zeit.

Einige Informationen erinnern nur an ein paar Tage. Andere Justizquellen sind vorsichtiger und schließen die Existenz einer Frist von ein oder zwei Wochen aus, die dem Richter auferlegt wird.

Der Punkt, der Gegenstand der konsistentesten Informationen ist, bleibt das Ziel einer Veröffentlichungvor ende 2026.

Wenn dieser Zeitplan eingehalten wird, könnte 2027 eine neue Phase mit dem Beginn des Verfahrens vor dem Justizrat eröffnen.

Diese Perspektive bleibt jedoch abhängig vom Inhalt der Anklageschrift und den Verfahrensentscheidungen, die auf ihre Veröffentlichung folgen.

Sechs Jahre rechtliche und politische Konfrontationen

Die Bedeutung dieser Phase ist auch auf den außergewöhnlich schwierigen Verlauf der Umfrage zurückzuführen.

Am 4. August 2020 hatte eine riesige Explosion den Hafen von Beirut und mehrere Teile der Hauptstadt verwüstet. Mehr als 220 Menschen wurden getötet und mehr als 6.500 verletzt.

Die Abbrennung war mit einem großen Lagerbestand an Ammoniumnitrat verbunden, der jahrelang im Hafen unter gefährlichen Bedingungen gelagert wurde.

Untersuchungen haben seitdem versucht, die Verantwortlichkeiten für die Ankunft dieser Ladung im Libanon, ihre Lagerung, ihre Aufbewahrung und das Fehlen von Maßnahmen zur Beseitigung der Gefahr trotz Warnungen an mehrere Beamte zu bestimmen.

Tarek Bitar hat während seiner Ermittlungen mehrere politische, justizielle, administrative und sicherheitspolitische Beamte interviewt oder vorgeladen.

Keiner der an diesen Ermittlungen beteiligten Beamten ist derzeit im Zusammenhang mit dem Fall inhaftiert.

Die Arbeit des Richters wurde hauptsächlich unterbrochen oder für mehrere Jahre durch eine Reihe von Beschwerden, gerichtlichen Herausforderungen und Konfrontationen innerhalb der Justiz selbst verlangsamt.

Mehrere angeklagte oder vorgeladene Beamte hatten die Entscheidungen des Richters angefochten. Die Verbreitung von Verfahren hatte die Untersuchung allmählich lahmgelegt.

Die Konfrontation hatte auch die Staatsanwaltschaft gewonnen und eine ungewöhnliche institutionelle Situation rund um die Untersuchung geschaffen.

Die schrittweise Veröffentlichung der Untersuchung

Der Fall hat sich durch die Wiederaufnahme der Ermittlungen und die Verbesserung der institutionellen Beziehungen zwischen dem Untersuchungsrichter und dem Staatsanwalt erheblich verändert.

Der ehemalige Generalstaatsanwalt des Kassationsgerichts, Jamal Hajjar, hatte Mohammad Saab beauftragt, den Fall zu prüfen und die Requisitionen der Staatsanwaltschaft vorzubereiten.

Nach seiner Ankunft an der Spitze der Staatsanwaltschaft führte Ahmad Rami el-Hajj diese Mission fort. Mohammad Saab untersuchte daher weiterhin die von Tarek Bitar gesammelten Beweise bis zur Fertigstellung seines Dokuments.

Diese Kontinuität führte zu einer Bühne, die lange unzugänglich schien.

Am 30. März 2026 hatte Tarek Bitar seine Untersuchungen abgeschlossen. Die Akte wurde dann an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, damit sie ihre eigene Untersuchung durchführen konnte, bevor der Fall an den Untersuchungsrichter zurückgeschickt wurde.

Genau diese Rückkehr hat gerade stattgefunden.

Es bedeutet nicht, dass die Verantwortlichkeiten bereits endgültig festgelegt sind. Die Anklageschrift muss weiterhin den Sachverhalt, die an das Gericht verwiesenen Personen und die entsprechenden rechtlichen Qualifikationen angeben.

Es wird jedoch das wichtigste gerichtliche Ergebnis seit der Einleitung der Untersuchung darstellen.

Was Tarek Bitar jetzt entscheiden muss

Der Richter muss nun seinen Anklageentwurf mit den Beobachtungen der Staatsanwaltschaft konfrontieren.

Es gibt mehrere Möglichkeiten. Sie kann bestimmten Aufforderungen folgen, andere abweisen oder ihre eigenen Schlussfolgerungen aufrechterhalten, wenn ihre Analyse der Beweise von der der Anklage abweicht.

Diese Unabhängigkeit erklärt, warum der Inhalt von Mohammad Saabs Requisition allein es nicht ermöglicht, den Inhalt der zukünftigen Anklage zu kennen.

Der nächste Schritt besteht nicht mehr darin, nach neuen Elementen im gewöhnlichen Kontext der Untersuchung zu suchen, sondern die Jahre der Untersuchung in spezifische gerichtliche Entscheidungen umzuwandeln.

Für die Familien der Opfer wird diese Entwicklung besonders erwartet. Sechs Jahre nach der Explosion hat noch kein Verfahren zu einem endgültigen Urteil geführt, das die strafrechtliche Verantwortung für die Katastrophe festlegt.

Die Veröffentlichung der Anklage wird selbst kein Urteil darstellen. Personen, die vor Gericht gestellt werden, werden solange als unschuldig angesehen, bis ein Gericht über ihre Verantwortung entscheidet.

Aber es wird es ermöglichen, den Fall aus der langen Untersuchungsphase zu entfernen und die Fakten und Verantwortlichkeiten, die der Richter für ausreichend begründet hält, um die Strafverfolgung zu rechtfertigen, formell zu identifizieren.

Der Fall der Explosion des Hafens von Beirut ist somit zu einer ganz anderen Zeit als die der Jahre der Blockade. Die Requisition der Staatsanwaltschaft liegt nun in den Händen von Tarek Bitar. Es bleibt abzuwarten, wie lange der Richter brauchen wird, um seine Anklage zu beenden und welche Verantwortlichkeiten er behalten wird.