Hinter den Kulissen: Aoun-Salam, eine politische Kälte ohne sofortiges Trennungsszenario

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Die am 15. September 2026 veröffentlichten Indiskretionen ziehen eine paradoxe Situation um die Regierung von Nawaf Salam. Auf der einen Seite berichten Pressequellen über eine Verschlechterung seiner Beziehung zu Präsident Joseph Aoun und Unzufriedenheit mit der Regierungsleistung. Auf der anderen Seite beschreiben die gleichen Zeitungen ein Kabinett, das nicht wirklich in der Gefahr zu sein scheint, während der parlamentarischen Befragung zu fallen. Ein drittes Detail vervollständigt diese Tabelle: Es scheint kein externes grünes Licht für einen Regierungswechsel in der aktuellen Periode zu geben.

Unzufriedenheit mit Joseph Aoun

Ad Diyar vom 15. September 2026 vermittelt das deutlichste Vertrauen in die Beziehung zwischen Baabda und Serail. Laut von der Zeitung zitierten politischen Quellen wäre Joseph Aoun mit der Leistung mehrerer Minister nicht zufrieden. Kritik würde die Langsamkeit einiger Fälle und das Fehlen ausreichend sichtbarer wirtschaftlicher und sozialer Ergebnisse einschließen.

Die Tageszeitung ruft auch « Kälte » in der Beziehung zwischen Joseph Aoun und Nawaf Salam hervor. Es beschreibt jedoch keinen institutionellen Zusammenbruch oder eine öffentliche Konfrontation zwischen den beiden Männern. Diese Nuance ist wesentlich. Das Vertrauen betrifft eine angebliche Verschlechterung des politischen Klimas und nicht den erklärten Willen des Präsidenten, den Ratspräsidenten zu ersetzen.

Ad Diyar berichtet auch von der Wertschätzung eines erfahrenen unabhängigen Abgeordneten. Sie ist der Ansicht, dass die Regierung seit ihrer Gründung unter einem Kohäsionsproblem leidet. Die Vielfalt ihrer Komponenten und politischen Unterschiede würden den Aufbau eines homogenen Regierungshandelns erschweren. Die Parlamentssitzung könnte somit die öffentlichen Schwächen aufdecken, die bereits innerhalb der Exekutive bestanden.

Die am selben Tag verfügbaren öffentlichen Elemente erfordern jedoch, dass diese Indiskretion relativiert wird. Joseph Aoun setzt seine institutionellen Konsultationen fort. Nawaf Salam führt weiterhin den Vorsitz bei Ministertreffen, auch im Haushaltsbereich. Kein Beamter macht öffentlich persönliche Kritik gegen den anderen. Vor allem berichtet keine Quelle über eine Anfrage von Joseph Aoun für die Abreise von Salam.

Daher müssen drei Ebenen unterschieden werden. Unzufriedenheit mit einigen Regierungsergebnissen wird aus Medienquellen berichtet. Die Kälte zwischen den beiden Verantwortlichen ist ein Vertrauen, das denselben Quellen zugeschrieben wird. Auf der anderen Seite wird ein Bruch zwischen Baabda und Serail nicht vom Corpus festgestellt.

Eine laute Parlamentssitzung, aber wahrscheinlich ohne das Kabinett zu fallen

Das zweite Vertrauen bezieht sich direkt auf die Befragungssitzung der Regierung. Al Joumhouria vom 15. September 2026 berichtet, dass mehr als 55 Abgeordnete um Intervention gebeten haben. Das angekündigte Ausmaß der Debatte könnte auf eine echte Bedrohung für Nawaf Salam hindeuten. Doch die von der Zeitung zitierten politischen Quellen beschreiben ein viel weniger dramatisches Szenario.

Eine wichtige politische Quelle sagte Al Joumhouria, dass die Sitzung « Passagier » bleiben sollte und ohne größere politische Auswirkungen. Die Regierung wird viele Kritik hören und Angriffe aus verschiedenen Richtungen erhalten. Aber laut dieser Quelle sollten sich die Abgeordneten schließlich zwischen Befürwortern und Gegnern des Kabinetts aufteilen, ohne den für eine Regierungskrise notwendigen Wechsel herbeizuführen.

Das Papier nennt einen einfachen Grund: Die politischen Kräfte sind in den großen Fragen tief gespalten, aber sie würden sich der gegenwärtigen Unmöglichkeit anschließen, eine Störung der Exekutive zu verursachen. Die Sitzung wäre daher in erster Linie eine politische Demonstration. Es gibt viele Themen: Wirtschaft, Finanzen, Energie, Waffen, Sicherheit, allgemeine Amnestie und die Lage im Süden.

Die Frage des Vertrauensvotums bleibt jedoch bestehen. Al Joumhouria berichtet, dass eine Anfrage von Gebran Bassil kommen könnte. Aber diese Option birgt ein Risiko für diejenigen, die Nawaf Salam schwächen wollen. Wenn die Regierung das Vertrauen zurückgewinnt, auch mit einer begrenzten Mehrheit, könnten ihre Gegner ihr eine neue parlamentarische Legitimität bieten, anstatt zu schwächen.

Die vorherige Anklagesitzung am 15. Juli gab der Regierung laut Al Joumhouria 69 Stimmen. Die Zeitung sieht daher mehrere Hypothesen vor. Ein neues Vertrauen auf vergleichbarem Niveau würde zeigen, dass Kritik keinen Bruch hervorrief. Eine kleinere Mehrheit würde politische Erosion offenbaren. Eine höhere Mehrheit würde es der Regierung ermöglichen, die Abstimmung als Bestätigung ihrer Legitimität vorzulegen.

Al Sharq vom 15. September bringt ein zusätzliches Element. Der Abgeordnete Assaad Dergham behauptet, die Opposition habe der Regierung fünfzig Fragen zu wirtschaftlichen, sozialen und täglichen Fragen gestellt. Sie ist der Ansicht, dass nur 15 Antworten übermittelt wurden und dass sie nicht überzeugend sind. Er wies jedoch darauf hin, dass ein Vertrauensentzug zu diesem Zeitpunkt nicht vorgesehen sei.

Diese öffentliche Erklärung schließt sich daher anonymen Trusts an. Die Regierung kann stark herausgefordert werden, ohne dass ihre Gegner sie unbedingt stürzen wollen.

Der Mangel an äußerer Abdeckung wäre das wahre Schloss

Das dritte Element macht es möglich, diesen scheinbaren Widerspruch zu verstehen. Al Jumhouria berichtet, dass die Marge der libanesischen Akteure durch das externe Umfeld begrenzt wäre. Ihre politische Quelle glaubt, dass die gesamte parlamentarische Konfrontation unter der Decke bleiben wird, die durch den Mangel an internationaler Berichterstattung für eine Initiative geschaffen wurde, die die Regierung verärgern könnte.

Dieses Vertrauen ist politisch wichtig. Es bedeutet, dass die Stabilität von Nawaf Salam nicht allein von der parlamentarischen Arithmetik abhängen würde. Der diplomatische Kontext würde auch die Berechnungen der verschiedenen Kräfte belasten.

Ein Teil des Timings erklärt diese Vorsicht. Libanon führt indirekte Verhandlungen mit Israel. Das Treffen in Paris muss sich mit der Unterstützung der Armee befassen. Washington behält seine Rolle als Vermittler bei. Die Frage des israelischen Rückzugs bleibt offen. Der Einsatz der Armee im Süden wird von internationalen Partnern überwacht. Eine Regierungskrise würde daher zu einer Zeit, in der mehrere diplomatische Fragen ein heikles Stadium erreichen, neue Unsicherheit schaffen.

Ad Diyar vom 15. September erinnert daran, dass die Salam-Regierung durch ihre Bildung erhebliche externe Unterstützung erhalten habe. Die Zeitung präsentiert dieses Umfeld als einen der Faktoren, die das Unternehmen trotz interner Kritik weiterhin schützen. Dies bedeutet nicht, dass ausländische Partner jede Regierungsentscheidung genehmigen. Es bedeutet vielmehr, dass sie seinen Ersatz nicht sofort für wünschenswert halten.

Die von Al Sharq veröffentlichten Informationen gehen noch weiter in diese Richtung. Die Zeitung berichtet in einer Analyse, die auf politischen und diplomatischen Quellen basiert, dass wichtige externe Akteure sich für die Aufrechterhaltung der aktuellen institutionellen Architektur einsetzen. Diese Präsentation muss jedoch der Zeitung zugeschrieben werden: Keine offizielle amerikanische, französische oder saudische Erklärung, die im Korpus wiedergegeben wird, gibt offiziell bekannt, dass Nawaf Salam « unberührbar » wäre.

Die Unterscheidung ist wichtig.Es gibt konvergierendes Vertrauen über eine externe Präferenz für die Stabilität der Regierung. In den bereitgestellten Quellen gibt es keine Beweise dafür, dass eine ausländische Ordnung rechtlich oder politisch das Parlament daran hindert, sein Vertrauen zu entziehen.

Eine geschützte, aber nicht unbedingt gestärkte Regierung

Diese drei Elemente weisen also auf eine subtilere Situation hin als eine einfache Opposition zwischen einer starken Regierung und einer Opposition, die nicht in der Lage ist, sie zu stürzen. Nawaf Salam kann die Sitzung verlassen, ohne zu fallen, während er politisch geschwächt ist. Die zentrale Frage wird dann weniger vom Überleben des Unternehmens als von seiner Fähigkeit, nach der Sitzung zu regieren.

Eine wirkliche Verschlechterung der Beziehungen zu Joseph Aoun wäre besonders wichtig. Der Präsident und der Regierungschef müssen in Haushaltsfragen, Reformen, Ernennungen, Verhandlungen und in der Frage des Südens zusammenarbeiten. Eine persönliche oder politische Kälte führt nicht automatisch zu einer Krise. Aber es kann Entscheidungen verlangsamen und die Schlichtung erschweren.

Umgekehrt bedeutet das Fehlen eines Misstrauensvotums nicht, dass das Parlament das Vorgehen der Regierung billigt. Die fünfzig Fragen von Assaad Dergham und Dutzende von Wortmeldungen zeigen das Ausmaß der Beschwerden. Das Kabinett kann das verfassungsmäßige Vertrauen wahren, während es einen Teil seines politischen Kredits verliert.

Das Paradoxon, das sich aus den Trusts vom 15. September ergibt, ist daher das einer Exekutiveinnen herausgefordert, aber gegen sofortigen bruch geschütztJoseph Aoun wäre mit einigen Ergebnissen unzufrieden, ohne eine offene Krise mit Nawaf Salam provozieren zu wollen. Gegner wollen das Parlament nutzen, um das Kabinett anzugreifen, zögern aber, ihm die Möglichkeit zu geben, neues Vertrauen zu gewinnen. Schließlich scheinen die wichtigsten ausländischen Partner die institutionelle Kontinuität in einer besonders sensiblen diplomatischen Phase zu bevorzugen.

Der wirkliche Indikator, der überwacht werden muss, ist daher nicht nur die Fortsetzung oder der Sturz der Regierung. Es wirddie Anzahl der Stimmen, die Nawaf Salam hätte, wenn das Vertrauen tatsächlich zur Abstimmung gestellt würde, und dann der tatsächliche Zustand seiner Zusammenarbeit mit Joseph Aoun nach dem TreffenAuf diesen beiden Ebenen könnten die derzeit gemeldeten Konfidenzen bestätigt oder rückgängig gemacht werden.