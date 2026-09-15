Libanon: Brennstoffskandal führt zur Geisterflotte

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Neue maritime und gerichtliche Dokumente verbinden den Ölimportskandal im Libanon mit einem riesigen Netzwerk von Unternehmen und Schiffen, die mit dem russischen Ölhandel verbunden sind. Mindestens acht Unternehmen und fünfzehn Schiffe, die zwischen 2023 und 2025 in der libanesischen Lieferkette tätig waren, waren seitdem westlichen Sanktionen ausgesetzt, stellt Nada Maucurrent Atallah festThenationalnews.comIn Beirut erhöht sich durch neue Gerichtsverfahren die Zahl der Untersuchungen im Zusammenhang mit diesem Fall auf mindestens drei.

Der Ölskandal im Libanon nimmt eine internationale Dimension an. Handels-, See- und Gerichtsdokumente heben die Verbindungen zwischen mehreren Lieferungen an libanesische Kraftwerke und einem Netzwerk von Händlern und Schiffen hervor, die mit dem russischen Ölhandel verbunden sind. Einige dieser Akteure wurden anschließend von westlichen Regierungen sanktioniert.

Der Fall betrifft Lieferungen zwischen 2023 und 2025, während der Libanon stark auf Importe angewiesen war, um die bereits sehr begrenzte öffentliche Stromerzeugung aufrechtzuerhalten. Zu den Verdächtigen gehören der angegebene Ursprung bestimmter Ladungen und die Verwendung von Zertifikaten, in denen angeblich russischer Kraftstoff mit Ursprung in Ägypten oder der Türkei angegeben wurde.

Wenn diese Manipulationen von den Gerichten festgestellt worden wären, hätten sie die kommerziellen Zwänge des russischen Öls umgehen und Kraftstoff zu günstigeren Bedingungen verkaufen können. Für den libanesischen Staat würden mögliche Verluste zig Millionen Dollar betragen.

Kraftstoffskandal im Libanon gewinnt Gerechtigkeit

Das neue Element betrifft die Ausweitung der gerichtlichen Ermittlungen im Libanon. Für Unternehmen, die an der Beschaffung beteiligt sind, wurden zwei zusätzliche Verfahren eröffnet, wodurch sich die Zahl der Fälle im Zusammenhang mit diesem Fall auf mindestens drei erhöht.

Untersuchungen müssen bestimmen, wie die Fracht vor der Lieferung in den Libanon gekauft, transportiert und zertifiziert wurde. Sie befassen sich auch mit den möglichen Verantwortlichkeiten von Unternehmen, die an Ausschreibungen und Beschaffungen des Landes beteiligt sind.

Finanzstaatsanwälte haben unter anderem zwei getrennte Fälle verfolgt. Der erste betrifft Iplom International SA und den Verdacht auf betrügerische Praktiken. Die zweite betrifft Sahara Energy Resources DMCC und den Verdacht auf Korruption, die zu einer illegalen Anreicherung führt.

Zu diesem Zeitpunkt wurde keine endgültige gerichtliche Feststellung gegen diese Unternehmen getroffen. Die Akten wurden an einen Untersuchungsrichter weitergeleitet. Iplom reagierte nicht auf die Anfragen bezüglich der laufenden Untersuchung, während Sahara Energy Resources sich nicht zu den neuen Angaben äußerte.

Der libanesische Energieminister Joseph Saddi, der seit Februar 2025 im Amt ist, behauptet, dass er sich des Verdachts der Verletzung von Price-Cap-Mechanismen nicht persönlich bewusst war, bevor der Fall öffentlich wurde. Er erklärte, dass seine Abteilung später die Bedingungen für Anrufe geändert habe, um das Risiko weiterer Unregelmäßigkeiten zu begrenzen.

Seiner Ansicht nach sei der Verdacht auf Operationen vor seiner Ankunft im Ministerium den Justizbehörden übermittelt worden.

Acht Unternehmen wurden anschließend mit Sanktionen belegt

Die verfügbaren Dokumente helfen auch, einen Teil der internationalen Kette wieder aufzubauen, die den Libanon gefüttert hat.

Mindestens acht Unternehmen, die zwischen 2023 und 2025 an dieser Kette beteiligt waren, wurden anschließend für ihre Verbindungen zum 2Rivers-Netzwerk sanktioniert. Diese Gruppe, früher bekannt als die Coral Energy Group, wurde unter britische Sanktionen gestellt und wird von London als ein wichtiger Akteur im russischen Ölhandel und der Geisterflotte präsentiert.

Am 24. Februar 2026 kündigte das Vereinigte Königreich Sanktionen gegen 175 Unternehmen an, die mit dem 2Rivers-Netzwerk verbunden sind. London zielte auch auf 48 Öltanker, die beschuldigt wurden, russisches Öl in Kreisläufen zu transportieren, die es Moskau ermöglichten, seine Exporte aufrechtzuerhalten.

Diese Chronologie bleibt rechtlich wichtig. Die Tatsache, dass ein Unternehmen im Jahr 2026 sanktioniert wurde, bedeutet nicht automatisch, dass seine Aktivitäten im Libanon mehrere Jahre zuvor illegal waren. Die Ermittler müssen daher die rechtliche Situation jedes Akteurs zum Zeitpunkt der Transaktionen genau ermitteln.

Zu den Unternehmen, die libanesische Ausschreibungen gewannen, gehörten BB Energy DMCC, Sahara Energy Resources DMCC, OQ Trading und Iplom International SA.

Aus Seedokumenten geht hervor, dass einige für den Libanon bestimmte Fracht von Einrichtungen stammt, die mit 2Rivers verbunden sind. Ein Unternehmen namens LINXOIL tritt insbesondere in der Lieferkette einer im Jahr 2025 von dem Tanker TM Hai Ha 568 gelieferten Fracht auf.

LINXOIL war damals eines der Unternehmen, die mit 2Rivers verbunden waren, das von den britischen Sanktionen abgedeckt wurde. Zum Zeitpunkt der betreffenden Transaktion war sie selbst jedoch nicht Gegenstand von Sanktionen.

BB Energy erklärt, dass die während dieser Operation durchgeführten Kontrollen keine Probleme im Zusammenhang mit den Sanktionen ergaben. Das Unternehmen weist auch darauf hin, dass ein später benanntes Unternehmen für seine unter die geltende Regelung fallenden Geschäfte verboten wird.

15 Schiffe, die mit libanesischen Lieferungen verbunden sind

Die maritime Dimension ist der andere wichtige Aspekt des Falls. Mindestens 15 Schiffe, die zwischen 2023 und 2025 direkt an libanesischen Lieferungen beteiligt waren, wurden anschließend von westlichen Regierungen wegen ihrer Rolle im russischen Öltransport sanktioniert.

Diese Schiffe sind mit dem verbunden, was die westlichen Behörden eine « Phantomflotte » nennen. Dieser Begriff bezieht sich auf eine Reihe von Öltankern, die oft alt sind, durch komplexe rechtliche Strukturen betrieben werden und die unterschiedliche Methoden verwenden können, um die Identifizierung der Herkunft, des Eigentümers oder der tatsächlichen Route einer Ladung zu erschweren.

Der Tanker TM Hai Ha 568 nimmt einen zentralen Platz in der libanesischen Akte ein. Als vietnamesischer Flaggenführer hatte er 2025 nach einer Reise, die Zypern und Ägypten sowie Frachttransfers zwischen Schiffen umfasste, Treibstoff in den Libanon geliefert.

Schiff-zu-Schiff-Transfers sind an sich keine illegale Aktivität. Sie sind im Seehandel üblich. Die US-Behörden betrachten sie jedoch als einen Indikator, der besondere Wachsamkeit erfordert, wenn sie mit anderen Praktiken in Verbindung gebracht werden, die den Ursprung einer Ladung maskieren können.

Die libanesische Justiz ist besonders an der Verabschiedung von TM Hai Ha 568 durch Ägypten interessiert. Die Ermittler vermuten, dass das Schiff das Produkt nicht beladen und dann in den Libanon geliefert hat. Dieser Zwischenstopp hätte dann verwendet werden können, um den Kraftstoff als ägyptischen Ursprung zu präsentieren.

Diese Annahme unterliegt weiterhin der gerichtlichen Untersuchung.

Im Jahr 2026 wurde TM Hai Ha 568 von mehreren westlichen Gerichtsbarkeiten, darunter der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, Kanada und der Schweiz, sanktioniert. Die europäischen Behörden sind mit dem Transport von sanktioniertem Öl und maritimen Praktiken verbunden, die als unregelmäßig oder mit hohem Risiko gelten.

Ursprungszeugnisse im Mittelpunkt des Verdachts

Die Frage nach der Herkunft des Kraftstoffs ist von entscheidender Bedeutung, da die G7-Länder und ihre Partner Beschränkungen für russische See-, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Öl auferlegt haben.

Der Begrenzungsmechanismus ermöglicht bestimmten westlichen Verkehrsdiensten in Drittländer, in denen russisches Öl oder russische Erdölerzeugnisse unter den geltenden Schwellenwerten verkauft werden. Bei den im libanesischen Fall betroffenen Erzeugnissen unterschieden die Höchstmengen zwischen Kraftstoff und raffinierten Erzeugnissen wie Diesel und Diesel.

Die Angabe von russischem Kraftstoff aus einem anderen Land könnte daher, wenn eine solche Fälschung nachgewiesen würde, die kommerziellen Bedingungen der Ladung verändern und ihren Verkauf ohne die mit ihrer tatsächlichen Herkunft verbundenen Einschränkungen ermöglichen.

Libanesische Verträge haben den Lieferanten jedoch mehrere Verpflichtungen auferlegt. Insbesondere mussten sie den Verladehafen identifizieren, die Überwachung der Schiffe durch ihr automatisches Identifizierungssystem ermöglichen und die Ladebeschränkungen auf See einhalten.

Die den Ausschreibungen beigefügten Integritätserklärungen sahen auch die Einhaltung der geltenden libanesischen und internationalen Gesetze vor.

Untersuchungen müssen nun feststellen, ob diese Verpflichtungen erfüllt wurden und ob die Lieferanten über Informationen verfügen, um etwaige Unstimmigkeiten in Handelsdokumenten oder Ursprungszeugnissen festzustellen.

Das Ölabkommen mit dem Irak

Der Mechanismus, der diese Importe ermöglichte, stammt aus dem Jahr 2021. Damals hatte der Irak zugestimmt, dem Libanon Schweröl zu günstigen Zahlungsbedingungen zur Verfügung zu stellen, um dem Land zu helfen, das vor dem Zusammenbruch seines Elektrizitätssektors steht.

Da irakischer Brennstoff nicht direkt für libanesische Kraftwerke geeignet war, hatte Beirut ein Austauschsystem eingerichtet. Durch Ausschreibung ausgewählte Unternehmen holten das irakische Produkt zurück und lieferten Brennstoffe, die mit den Elektrizitätsanlagen im Libanon kompatibel waren.

Dies hat internationalen Händlern eine zentrale Rolle in der Energieversorgung des Landes gegeben. Es vervielfachte auch die kommerziellen und maritimen Phasen zwischen der ersten Lieferung von irakischem Öl und der Ankunft von nutzbarem Kraftstoff im Libanon.

Der Tauschvertrag endete 2025.

Die neuen Untersuchungen konzentrieren sich nun auf diese komplexe Kette und die Unternehmen, die sie verwendet haben. Insbesondere müssen sie den genauen Ursprung der Ladungen feststellen, die Echtheit der den libanesischen Behörden vorgelegten Bescheinigungen überprüfen und feststellen, ob öffentliche oder private Beamte von irregulären Operationen profitiert haben.

Für ein Land, in dem Stromausfälle weiterhin mit jahrzehntelangen Unterinvestitionen, öffentlichen Defiziten und Misswirtschaft verbunden sind, geht die Herausforderung über die Einhaltung internationaler Sanktionen hinaus. Die libanesische Justiz muss nun feststellen, ob bei diesen Transaktionen öffentliche Mittel verloren gegangen sind, und gegebenenfalls die Verantwortlichkeiten in den verschiedenen zwischen 2023 und 2025 geschlossenen Verträgen ermitteln.