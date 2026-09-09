Golf: Militärische Eskalation gewinnt die gesamte Region

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Seit dem 8. September erlebt der Golf einen starken Anstieg der Spannungen, der direkte Zusammenstöße zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, Angriffe auf Öltanker, Zwischenfälle vor den Vereinigten Arabischen Emiraten und eine Huthie-Offensive gegen mehrere Städte in Saudi-Arabien verbindet. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden Handelsschiffe im nördlichen Golf und im Golf von Oman getroffen, während Teheran behauptete, amerikanische Schiffe und mehrere Tanker getroffen zu haben. Washington hatte wenige Stunden zuvor fünf iranische Tanker zerstört. Diese Sequenz, die wichtigste auf dem Meer seit mehreren Monaten, bedroht nun gleichzeitig die Straße von Ormuz, saudische Energieinstallationen und die Navigation um Bab al-Mandeb.

Fünf iranische Öltanker von den USA getroffen

Die wichtigste Veränderung in den letzten Stunden ist das Ausmaß der US-Operationen gegen die iranische Ölflotte. Am Dienstag, den 8. September, gab das US-Zentralkommando bekannt, dass es fünf iranische Öltanker im Golf von Oman und in der Nähe von Kharg Island, dem wichtigsten iranischen Ölexportzentrum, zerstört hat.

Die betreffenden Schiffe wurden alsKivik, Charminar, Horizon 1, Riesco und DeryaLaut Washington wurde ihren Besatzungen befohlen, die Schiffe vor den Streiks zu verlassen. Die US-Behörden haben keine Opfer unter den Matrosen angekündigt.

Ein Tanker wurde in der Nähe von Jask an der iranischen Küste des Golfs von Oman getroffen. Ein weiterer wurde etwa vier nautische Meilen von Kharg Island getroffen. Bilder, die von der US-Armee ausgestrahlt werden, zeigen mindestens ein Schiff, das brennt und schwer beschädigt ist.

Washington präsentiert diese Angriffe als Reaktion auf zwei iranische Versuche gegen ein amerikanisches Kriegsgebäude in den letzten zwei Tagen. Die Revolutionsgarden sollen ballistische Raketen eingesetzt haben. Das US-Schiff soll die Projektile vermieden haben und kein US-Militär wurde angeblich verletzt.

Diese Strategie markiert eine signifikante Ausweitung der Vergeltungsmaßnahmen. Die Vereinigten Staaten treffen nicht mehr nur die iranische Militärinfrastruktur. Sie zielen jetzt direkt auf Schiffe ab, die Öl transportieren, eine Ressource, die für die Finanzierung des iranischen Staates unerlässlich ist.

Iran behauptet, zehn Schiffe angegriffen zu haben

Die iranische Antwort kam schnell. Am Mittwoch, den 9. September, behaupteten die Revolutionsgarden, zugeschlagen zu habenzwei amerikanische gebäude und acht tankerim Golf und um die Straße von Ormuz.

Teheran behauptet, dass diese Schiffe versucht hätten, ein Gebiet zu betreten, das sie als « verboten und gefährlich » betrachten. Der Iran behauptet, die Straße genau zu überwachen und glaubt, dass er die Bedingungen für die Durchfahrt in bestimmten Gebieten festlegen kann.

Die genaue Realität des Schadens bleibt jedoch schwer zu ermitteln. Die Vereinigten Staaten haben bestimmte iranische Ansprüche bezüglich amerikanischer Kriegsschiffe angefochten. Mehrere Informationen über Angriffe auf Öltanker wurden noch nicht unabhängig verifiziert.

Eine britische Sicherheitsbehörde bestätigte am Mittwoch:mehrere handelsschiffe wurden von einem feuer getroffen, das schwer genug war, um sie zu immobilisierenim nördlichen Golf und im Golf von Oman. Zum Zeitpunkt des Schreibens war noch keine menschliche oder ökologische Bewertung verfügbar.

Dies ist ein wichtiges Element, da es bestätigt, dass Feuerwechsel nicht mehr nur widersprüchliche militärische Ankündigungen betreffen. Kommerzielle Schiffe haben in der Tat inmitten militärischer Aktivitäten Schaden erlitten.

Ein Schiff in der Nähe von Dubai getroffen

Ein weiterer Vorfall wurde am Mittwoch vor den Vereinigten Arabischen Emiraten gemeldet. Ein Anlegegebäude wurde mit einer starken Neigung zu sehen24 Seemeilen nordwestlich von Port RashidDubai.

Nach den ersten Informationen, die den britischen Seebehörden übermittelt wurden, könnte das Schiff von einem Projektil getroffen worden sein. Die beobachtete Neigung deutet auf einen Einlass von Wasser an Bord hin.

Die Identität des Gebäudes war in den ersten verfügbaren Informationen noch nicht veröffentlicht worden. Es war auch nicht möglich, den Ursprung des Projektils sofort zu bestimmen oder den Angriff formell mit den vom Iran behaupteten Operationen zu verbinden.

Der Vorfall ist jedoch durch seinen Standort besonders sensibel. Port Rashid liegt in unmittelbarer Nähe von Dubai, einem der wichtigsten Hafen- und Handelszentren des Golfs. Eine Vermehrung von Angriffen in der Region würde ein direktes Risiko für Seerouten darstellen, die die Vereinigten Arabischen Emirate bedienen.

Für Abu Dhabi liegt die Gefahr daher nicht mehr allein in der teilweisen Schließung von Ormuz. Es geht jetzt um militärische Zwischenfälle, die sich viel näher an den emiratischen Häfen ereignen können.

Kuwait und Bahrain sind direkt bedroht

Die Konfrontation rückte auch Kuwait und Bahrain näher. Am Mittwoch schickten die Revolutionsgarden eine ausdrückliche Drohung an die Besatzungen von Öltankern in der Nähe der Häfen dieser beiden Länder.

Teheran forderte sie auf, ihre Schiffe sofort zu verlassen, ob vor Anker oder am Dock. Der Iran warnte, dass diese Gebäude ins Visier genommen werden könnten.

Die von iranischen Beamten vorgebrachte Rechtfertigung ist die amerikanische Militärpräsenz am Golf. Bahrain beherbergt das Hauptquartier der Fünften US-Flotte, während Kuwait Truppen und Einrichtungen beherbergt, die von Washington genutzt werden.

Zum Zeitpunkt des Schreibens wurden am Mittwoch keine größeren Angriffe auf kuwaitische oder bahrainische Häfen bestätigt. Die Gefahr wirkt sich jedoch auf das Risiko für Schiffe in diesen Gewässern aus.

Es stellt auch ein unmittelbares wirtschaftliches Problem dar. Eine Besatzung, die einen Öltanker vor Anker lässt, macht es unmöglich zu laden oder zu verlassen. Selbst ohne Streik kann eine glaubwürdige Bedrohung den Export stören.

Ormuz wird wieder der Hauptpunkt der Spannung

Die Straße von Ormuz steht im Zentrum dieser neuen Phase des Konflikts. Vor dem Krieg wurde etwa ein Fünftel des weltweiten Öls und Flüssiggases durch diese Passage von ein paar Dutzend Kilometern zwischen Iran und Oman verbraucht.

Der Verkehr wurde seit Beginn der Konfrontation stark reduziert. Dienstag, nursechs schiffe, die rohstoffe transportierenüberquerte die Meerenge, gegen neun am Tag zuvor. Der Durchschnitt der vorherigen 10 Tage betrug etwa 12 Pässe pro Tag für diese Kategorie von Gebäuden.

Vor der Krise konnten etwa 125 Handelsschiffe verschiedener Art täglich durch das Gebiet fahren. Der Vergleich zeigt das Ausmaß der Veränderung, obwohl einige aktuelle Statistiken schwer zu interpretieren sind, da Schiffe ihre Standortsysteme abschneiden.

Die Daten zu den Ölmengen sind ebenfalls sehr unsicher geworden. Einige Schätzungen legen nun tägliche Ströme zwischen etwa 4 und 9 Millionen Barrel fest, während sie vor dem Krieg 20 Millionen Barrel überschreiten könnten.

Dieser Rückgang führt zu einem tiefgreifenden Wandel im Energiehandel. Die Golfproduzenten versuchen, die Ölpipelines stärker zu nutzen, um Ormuz zu umgehen, aber ihre Kapazität ist immer noch begrenzt im Vergleich zu den Mengen, die normalerweise auf dem Seeweg exportiert werden.

Iran erobert US-U-Boot-Drohne

Der maritime Arm hat auch eine technologische Dimension angenommen. Am Dienstag, dem 8. September, gab der Iran bekannt, dass er eine amerikanische U-Boot-Drohne am Eingang zur Straße von Ormuz geborgen habe.

Das Gerät wurde als eigenständiges Gerät des Typs identifiziertDive-LDDieses unbemannte Unterwasserfahrzeug kann für die Kartierung des Meeresbodens, die Überwachung oder für Minenarbeiten verwendet werden.

Teheran präsentierte die Bergung der Drohne als Geheimdienstoperation. Washington gab zu, das Flugzeug verloren zu haben, behauptet aber, dass es ein altes, gescheitertes Modell war.

US-Beamte stellen sicher, dass die Drohne keine geheimen Daten oder sensible klassifizierte Geräte trug. Das Flugzeug war nach ihnen mehr als einen Tag außer Betrieb, als es geborgen wurde.

Der Vorfall zeigt jedoch die Intensität der aktuellen Unterwasseroperationen um Ormuz. Marineminen sind eines der Hauptanliegen für US-Streitkräfte und Reeder, die weiterhin die Straße nutzen.

Saudi-Arabien in vier Städten getroffen

Während die Spannungen östlich der arabischen Halbinsel steigen, steht Saudi-Arabien vor einer großen Offensive aus dem Jemen. Am Dienstag, den 8. September, starteten die Huthis eine Welle von Drohnen und Raketen gegenAbha, Khamis Mushait, Jazan und Najranim süden des königreichs.

Im Bericht der von Riad geführten Koalition heißt es:73 verletzteinschließlich Frauen und Kinder. Die Angriffe betrafen die zivile, militärische und Energieinfrastruktur.

Die Huthis behaupten, einen Luftwaffenstützpunkt in Khamis Mushait sowie mehrere Einrichtungen im Zusammenhang mit der saudischen Ölgruppe Aramco angegriffen zu haben. Infrastrukturen in Abha, Najran und Jazan gehörten zu den beanspruchten Zielen.

An mehreren Stellen brachen Brände aus. Die saudischen Behörden räumten ein, dass einige Energieanlagen ihre Aktivitäten während der Brandbekämpfungs- und Schadensbewertung vorübergehend einstellen mussten.

Dies ist einer der größten Angriffe auf saudisches Territorium seit dem Ausbruch des Regionalkrieges im Februar.

Raffinerie Jazan besonders exponiert

Jazan ist ein besonders heikles Ziel. Die Stadt beherbergt eine wichtige Saudi Aramco Raffinerie sowie strategische Hafen- und Elektroanlagen am Roten Meer.

Die Raffinerie soll bis zu400.000 barrel öl pro tagNach den Huthi-Angriffen wurden erhebliche Brände gemeldet, und Berichten zufolge wurden einige Operationen unterbrochen.

Diese Infrastruktur ermöglicht es Saudi-Arabien, Benzin, sehr schwefelarmen Diesel und andere raffinierte Produkte zu produzieren. Sie spielt auch eine Rolle bei der Versorgung des Binnenmarktes.

Die Bedeutung von Jazan hat seit den Störungen von Ormuz weiter zugenommen. Das Königreich nutzt seine westliche Infrastruktur und das Rote Meer, um seine Abhängigkeit von Exporten durch den Golf zu reduzieren.

Indem sie Jazan schlagen, zielen die Huthis daher genau auf eine der Routen, die Riad benutzt, um die Schwierigkeiten in der Straße von Ormuz zu umgehen.

Khamis Mushait alarmiert

Khamis Mushait wurde nach den Anschlägen ebenfalls in Alarmbereitschaft versetzt. Die Stadt beherbergt eine wichtige saudische Luftwaffenbasis, die von Königreichstruppen genutzt wird.

Der Zivilschutz hat am Mittwoch, einen Tag nach den Streiks, Alarm geschlagen. Die Behörden gaben nicht an, ob diese Maßnahme eine neue spezifische Bedrohung darstellte oder lediglich eine Vorsichtsmaßnahme darstellte.

Die Huthis behaupten, den Luftwaffenstützpunkt Khamis Mushait mit Raketen und Drohnen angegriffen zu haben. Das Ausmaß eines Schadens wurde nicht veröffentlicht.

Die saudische Koalition nannte die Angriffe « gefährliche Eskalation ». Sie kündigte an, dass sie die notwendigen Maßnahmen ergreifen werde, um weitere Operationen gegen das Territorium des Königreichs zu verhindern.

Jemen-Konflikt verschwindet auch

Die Angriffe auf Saudi-Arabien sind Teil einer viel breiteren Wiederaufnahme der Kämpfe im Jemen. Nach mehreren Jahren relativer Ruhe seit dem im Jahr 2022 ausgehandelten Waffenstillstand haben sich die Zusammenstöße in den letzten Wochen verschärft.

Die von Riad unterstützten jemenitischen Streitkräfte starteten mehrere Offensiven gegen die von den Huthis gehaltenen Gebiete. Sie haben auch versucht, in einigen Bereichen Fortschritte zu erzielen.

Die arabische Koalition hat die Luftangriffe auf Huthi-Positionen wieder aufgenommen. Die Rebellen sagten am Mittwoch:32 streiksziel waren vier jemenitische Provinzen.

Die Provinz Jawf wurde mehrfach bombardiert. Die von den Huthis kontrollierten Behörden behaupten, dass dort in den letzten zwei Tagen mehr als 20 Menschen getötet wurden, was jedoch nicht unabhängig bestätigt wurde.

Ein Gefängnis im Gebiet al-Hazm wurde ebenfalls getroffen. Die am Mittwoch angekündigte Bilanz berichtete:23 totemehrere personen werden noch vermisst.

Diese Wiederaufnahme der Boden- und Luftoperationen erhöht das Risiko einer Rückkehr zu einem offenen Krieg zwischen Saudi-Arabien und den Huthis.

Bab el-Mandeb wird zweite Seesperre

Die Krise betrifft somit beide Enden der arabischen Halbinsel. Im Osten ist Ormuz einer Konfrontation zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten ausgesetzt. Im Westen bedrohten die Huthis die Schifffahrt im Roten Meer und um Bab al-Mandeb.

Die jemenitische Bewegung kündigte im Juli eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien an. Seitdem wurden mehrere Schiffe, die mit dem Königreich verbunden sind, im Roten Meer angegriffen.

Dienstag, über25 schiffebab al-Mandeb, im Vergleich zu einem Durchschnitt von etwa 27 in den letzten 10 Tagen. Infolgedessen bleibt der Verkehr weniger gestört als in Ormuz, aber das Risiko steigt schnell an.

Bab al-Mandeb ist der südliche Zugang zum Roten Meer und dem Suezkanal. Eine dauerhafte Störung dieser Route würde mehr Schiffe zwingen, Afrika durch das Kap der Guten Hoffnung zu umgehen und die Routen zwischen Asien und Europa zu verlängern.

Die gleichzeitige Bedrohung von Ormuz und Bab al-Mandeb ist das besorgniserregendste Szenario für den Welthandel. Beide Passagen bieten einen beträchtlichen Anteil der Öl- und Frachtströme zwischen Asien, dem Nahen Osten und Europa.

Öl geht über $ 100

Die Märkte reagierten sofort. Am Mittwoch überquerte Brents Fass die Bar100 €ein level, das er seit juli nicht mehr erreicht hatte.

Der Anstieg kommt nach mehreren Wochen, in denen die Märkte begannen, eine relative Pause zwischen Washington und Teheran zu integrieren. Die neuen Angriffe haben plötzlich die Gefahr einer längeren Unterbrechung der Versorgung des Marktes mit sich gebracht.

Der Brent ist seit Anfang des Jahres um mehr als 60% gewachsen. Mehrere internationale Banken haben ihre Prognosen nach oben revidiert und glauben, dass die Risiken weiterhin auf höhere Preise ausgerichtet sind.

Das Problem ist nicht nur die derzeit verfügbare Ölmenge. Die Versicherer erheben höhere Risikoprämien für Schiffe, die exponierte Bereiche betreten möchten.

Auch die Frachtkosten steigen. Unternehmen müssen mehr Besatzungen bezahlen, Straßen wechseln oder einige Schiffe immobilisieren, wenn die Bedrohung zu hoch wird.

Vereinigte Arabische Emirate, Katar und Golf unter Druck

Die regionalen Finanzzentren spiegeln diese Unsicherheit wider, ohne jedoch eine weit verbreitete Panik zu erleben. Am Mittwoch veränderten sich die wichtigsten Golfindizes dagegen.

Dubais Börse fiel um rund 0,5%, während Abu Dhabis Börse leicht wuchs. Der katarische Markt fiel leicht und der saudische Index blieb nahezu ausgeglichen.

Dieser relative Widerstand darf das Ausmaß der Risiken nicht verschleiern. Die Volkswirtschaften der Emirate, Katars, Saudi-Arabiens, Kuwaits und Bahrains sind in hohem Maße von der Sicherheit der regionalen Seerouten abhängig.

Katar ist Ormuz wegen seiner Flüssiggasexporte besonders ausgesetzt. Die Emirate haben eine Ölpipeline, um einen Teil ihres Öls nach Foujeirah im Golf von Oman zu transportieren, aber das schützt nicht ihre gesamte Schifffahrt.

Saudi-Arabien besitzt eine Ost-West-Pipeline, die die Ölfelder des östlichen Teils des Königreichs mit dem Roten Meer verbindet. Die Huthies-Angriffe auf Jazan zeigen jedoch, dass auch diese Alternative verwundbar ist.

Eine Eskalation breitet sich nun über mehrere Fronten aus

Die Besonderheit der Ereignisse vom 8. und 9. September liegt in ihrer gleichzeitigen Natur. Dies ist kein Einzelfall mehr in der Straße von Ormuz oder ein einmaliger Angriff auf eine saudische Einrichtung.

Die Vereinigten Staaten haben iranische Öltanker getroffen. Iran behauptet Angriffe auf amerikanische Schiffe und Handelsschiffe. Handelsschiffe wurden tatsächlich im Golf und Golf von Oman beschädigt.

Ein anderes Gebäude wurde angeblich in der Nähe von Dubai getroffen. Kuwait und Bahrain sind in ihren Häfen ausdrücklich mit Schiffen bedroht.

Zur gleichen Zeit trafen die Huthis Saudi-Arabien mit Drohnen und Raketen. Riad reagiert auf den Jemen, wo Bodenkämpfe und Luftangriffe wieder aufgenommen werden.

Die Region steht daher vor zwei Hauptkonfrontationslinien:Iran-USA um Ormuz, undHouthis – Saudi-Arabien rund um Jemen und das Rote MeerBeide Fronten sind politisch und militärisch miteinander verbunden, aber sie haben ihre eigene Dynamik.

Die unmittelbare Herausforderung wird darin bestehen, ob die Drohungen des Iran gegen Öltanker in Kuwait und Bahrain zu weiteren Angriffen führen. Die Seebehörden überwachen auch das betroffene Schiff vor Dubai und die im Golf festgehaltenen Schiffe, während der Verkehr in Ormuz deutlich unter dem Vorkonfliktniveau liegt.