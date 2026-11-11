Krankheiten im Libanon: Behandlung während des Großen Krieges

Zwischen 1914 und 1918 sah sich die Bevölkerung von Beirut und dem Libanon mit Epidemien und einem schlechten Zugang zu medizinischer Versorgung konfrontiert. Typhos verbreitete sich, Krankenhäuser hatten keine Ressourcen und Ärzte, die in Beirut ausgebildet wurden, schlossen sich dem Kriegsdienst an. Krankenschwestern und Freiwillige spielen eine wesentliche Rolle in Institutionen und Rettungszentren. Dieser Teil der Serie untersucht den Weg der Betreuer, die politischen Zwänge der Institutionen und die sehr konkreten Schwierigkeiten der Familien, die mit der Krankheit konfrontiert sind.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

In einem Krankenhauszelt des 3. Australian Light Horse Brigade Field Ambulance in Tripolis, Dezember 1918. Kontextfoto, das nach dem Waffenstillstand aufgenommen wurde und nicht die zivile Fürsorge während des Krieges darstellt. Australian War Memorial, B00803, gemeinfrei.

Zwischen 1914 und 1918 führten Krankheiten im Libanon einen weiteren Test für die Bewohner von Beirut und dem Libanonberg durch. Typhos bedroht Familien, Vertreibung fördert Ansteckungen und medizinische Leistungen arbeiten unter Druck. Hinter der Lebensmittelkatastrophe stehen Patienten, Krankenschwestern und Ärzte, deren Geschichte sich nicht auf die des Hungers beschränkt.

Der Krieg erreicht auch diejenigen, die nie die Front sehen. Es verändert die Wohnverhältnisse, die Reise und den Zugang zu Pflege. In einer Krankenhausstadt wie Beirut mobilisiert sie einen Teil des Personals und schwächt die ausländische Zusammenarbeit. In Dörfern wird der Beitritt zu einer Rettungsstruktur manchmal zu einem physischen Test.

Die Geographie der Zeit muss jedoch respektiert werden. Beirut und Mount Libanon gehören zu separaten osmanischen Verwaltungskader. Ihre Bewohner besuchen Institutionen, die mit öffentlichen, religiösen oder ausländischen Institutionen verbunden sind. Die in der Stadt ausgebildeten Ärzte dienen sowohl in der Nachbarschaft als auch im gesamten Reich. Ihre Reise geht somit über die Grenzen des heutigen Libanon hinaus.

Krankheiten im Libanon: Krieg in den Häusern

Typhos nimmt einen wichtigen Platz in der Gesundheitskrise ein. Ein großer Ausbruch ereignete sich im Frühjahr 1915, bevor die Diffusion im Winter 1916 zunahm. Die Gesundheitsberichte vom Berg Libanon beschreiben eine weit verbreitete Krankheit. Typhus, Pocken und Ruhr gehören ebenfalls zu den identifizierten Infektionen.

Diese Namen beziehen sich nicht auf eine einzige Krankheit. Epidemischer Typhus wird durch infizierte Körperläuse übertragen. Ihre kontaminierten Ausscheidungen können beschädigte Haut eindringen. Kleidung und Bettwäsche lassen Parasiten zwischen Menschen passieren. Promiskuität und eingeschränkter Zugang zu regelmäßiger Hygiene fördern ihre Verbreitung.

Die Krankheit kann Brute-Fieber, Kopfschmerzen, Hautausschlag und Bewusstseinsstörungen verursachen. Diese aktuelle medizinische Beschreibung hilft, die Schwere der Infektion zu verstehen. Es erlaubt nicht die retrospektive Diagnose jedes Patienten, der in einem Kriegstagebuch erwähnt wird. Die von den Zeugen verwendeten Wörter entsprechen nicht immer einer bestimmten klinischen Identifikation.

Für eine Familie übersteigt die Gefahr daher den einzigen Einkommensverlust. Er betritt die Wäscherei, den Schlaf und die Gesten des Alltags. Um sich selbst zu schützen, sind sehr konkrete Ressourcen erforderlich: Kleidung wechseln, sich waschen, Platz haben und Hilfe erhalten. Prävention hängt von den materiellen Bedingungen ab, die der Krieg erschwert.

Die Kranken isolieren, ohne die Ärmsten zu verlassen

In Beirut beraten die Gesundheitsbehörden in der Presse und versuchen, infizierte Personen von anderen Bewohnern zu trennen. Die Gemeinde bietet kostenlose Untersuchungen und Betreuung im osmanischen Krankenhaus. Diese Maßnahme umfasst Haushalte, die sich zu Hause nicht um eine kranke Person kümmern können.

Aber der Krankenhausaufenthalt hat Grenzen. Betriebe haben ihre Kapazitäten reduziert, während Requisitionen und Schließungen ihren Betrieb erschweren. Einige Familien fürchten auch Ansteckungen im Krankenhaus. Die Verwaltung muss den freiwilligen Charakter der Zulassung angeben. Die Existenz eines Dienstes bedeutet daher nicht, dass jeder darauf zugreifen kann oder möchte.

In Rayak, ein Arzt mit Typhus

Die Reise von Amin Abu Fadil gibt dieser medizinischen Mobilisierung ein Gesicht. Ein medizinischer Absolvent der syrischen protestantischen Hochschule im Jahr 1907, erzählte er seine Nachkriegs Zuordnung zu Rayak. In einem Brief vom 20. August 1919 erklärte er, dass er sich um das Krankenhaus und die Station gekümmert habe.

Sein Bericht beschreibt ein Werk, das seine Tage und einen Teil seiner Nächte einnimmt. Es reorganisiert die Siedlung, beobachtet die Not der dort anwesenden Armenier und berichtet über einen Fall von Typhus unter ihnen. Es erfordert etwa 40 und bessere sanitäre Einrichtungen, um die Ausbreitung zu begrenzen.

Dieses Zeugnis erlaubt es uns nicht, die gesamte Epidemie zu messen. Es zeigt andererseits die unmittelbare Arbeit eines Praktizierenden: willkommen zu heißen, eine Gefahr zu erkennen, Räumlichkeiten zu arrangieren und Schutzmaßnahmen zu fordern. Vertriebene scheinen krank zu sein, um zu helfen. Ihre Anwesenheit sollte nicht zu einer vereinfachenden Erklärung der Ansteckung werden.

Rayak beleuchtet auch die Verbindungen zwischen dem Rücken und der militärischen Organisation. Beirut Absolventen können Aufträge außerhalb ihrer üblichen Kundschaft erhalten. Ihre Bildung wird zu einer Ressource für die osmanische Armee. Der Arzt selbst hat nicht mehr die vollständige Kontrolle über den Ort und die Bedingungen seiner Übung.

Pflegekräfte aus Beirut in Kriegskrankenhäuser

Im Januar 1915 verließ ein medizinisches Team das syrische protestantische College für Auja al-Hafir, Palästina. Das Amerikanische Rote Kreuz organisiert diese Mission mit Unterstützung des Kollegiums. Dr. Ward und George C. Doolittle führen es. Medizinstudenten und Krankenschwestern des Johanniter-Krankenhauses nehmen teil.

Das Team kümmert sich um verwundete Soldaten nach den Operationen im Suezkanal. Sie kehrte im April nach Beirut zurück. Im folgenden Monat ging eine weitere Mission nach Konstantinopel. Dazu gehören Jane Van Zandt, Leiterin der Pflegeausbildung, und zwei Absolventen, Najla Saliba und Nezha Swayd.

Diese Reisen erinnern daran, dass die Pflege auf einem vielfältigen Personal basiert. Chirurgen arbeiten nicht alleine. In Beirut ausgebildete Krankenschwestern nehmen auch an der Gesundheitsreaktion teil, manchmal weit von ihrer Einrichtung entfernt. Ihre Anwesenheit in Missionen gibt Frauen einen bestimmten Platz in dieser Geschichte des Krieges.

Pflege, eine Ressource im Umgang mit Macht

Die Ärzte des Syrischen Protestantischen Kollegiums kümmern sich um Bewohner, Verwundete und osmanische Führer. Sie arbeiten sowohl in ihren Krankenhäusern als auch in Rettungszentren. Einige ihrer Konsultationen und Interventionen sind kostenlos. Der medizinische Ruf des Colleges gibt ihm auch Gesprächspartner unter den Behörden.

Diese Anerkennung beseitigt nicht die politischen Zwänge. 1917 wurde das College auf Anordnung des Gouverneurs von Beirut, Azmi Bey, vorübergehend geschlossen. Die Kurse werden dann wieder aufgenommen. Auch US-Mitarbeiter verlassen das Gebiet mit ihren Familien. Die Kontinuität von Bildung und Betreuung hängt daher sowohl von Verhandlungen als auch von verfügbaren Fähigkeiten ab.

Die Institution denkt jedoch weiterhin über die medizinische Ausbildung nach. Es umfasst eine Auswahl bei der Einreise, ein fünftes Studienjahr und ein Dekant in der Abteilung Medizin. Eine Schule in diesem Zusammenhang zu erhalten bedeutet auch, diejenigen vorzubereiten, die nach dem Krieg üben müssen.

1917 brach die Politik die Krankenhauskooperation

Ein weiteres Beispiel für die Folgen des Konflikts ist das Johanniter-Krankenhaus. Die 1867 eingeweihte deutsche Institution arbeitet seit 1871 mit den Medizinlehrern des Syrischen Protestantischen Kollegs zusammen. Diakonissen von Kaiserswerth und lokales Personal nehmen an der Pflege teil. Die Organisation kombiniert somit mehrere Quellen und mehrere Funktionen.

Der Kriegseintritt der Vereinigten Staaten gegen Deutschland 1917 stellte diese Zusammenarbeit in Frage. Howard Bliss, Präsident des Colleges, möchte sie beibehalten. Die Führer des Ordens des Heiligen Johannes wählten jedoch eine ausschließlich deutsche Verwaltung. Ein Schreiben vom 25. September 1917 bestätigt diese Entscheidung.

Der Zusammenbruch ergibt sich daher nicht aus einer Meinungsverschiedenheit über eine Diagnose oder Operation. Es ist das Ergebnis der Zugehörigkeit von Partnern zu jetzt feindlichen Mächten. Um die Fragilität der Gesundheitsdienste zu verstehen, müssen auch diese Verwaltungsentscheidungen befolgt werden. Sie verändern berufliche Beziehungen, die lange vor dem Konflikt aufgebaut wurden.

In Broummana, ein kleines Krankenhaus in der Nähe der Rettung

In Mount Libanon nehmen medizinische Geräte manchmal eine bescheidenere Form an. In Broummana verbindet Arthur Dray ein kleines improvisiertes Krankenhaus mit einer Nahrungsmittelhilfeeinrichtung. Begünstigte brauchen Unterstützung, die die Verteilung einer Mahlzeit übersteigt.

Eine Geschichte in den College-Archiven erzählt von einer Frau, die mit ihrer Familie aus Choueir kam. Nachdem sie Broummana beigetreten ist und Hilfe erhalten hat, bietet sie ihre Dienste in diesem Krankenhausanhang an. Die Geschichte dokumentiert einen Übergang von der Rettung zur Pflegearbeit. Es erinnert auch an die Rolle von Personen, die nicht zu den medizinischen Absolventen gehören.

Bergzentren sind weiterhin mit einem Mangel an Ressourcen und schwierigen Aufnahmeentscheidungen konfrontiert. In den Geschichten ihrer Führer nimmt die Begleitung von Menschen, die sehr geschwächt sind, einen anderen Platz ein als die Heilung. Mit den Betten sowie in den Unterkünften müssen Sie immer noch für eine Anwesenheit sorgen, waschen, überwachen und entlasten.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews