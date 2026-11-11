Klima im Libanon: Vorbereitung auf überschüssiges Wasser

Die COP31 findet vom 9. bis 20. November 2026 in Antalya statt. Für den Libanon betrifft die Anpassung auch Überschwemmungen, städtische Abflüsse und Küstenrisiken. Das Land hat einen Nationalen Anpassungsplan und Vorbereitungsprogramme. Die Herausforderung besteht darin, Diagnosen, Warnungen und Finanzierung mit lokalen Bedürfnissen zu verknüpfen. Eine im Oktober in Jounieh gestartete Initiative bezieht die Gemeinden in diesen Prozess ein. Planungsbudgets sollten jedoch nicht mit abgeschlossenen Arbeiten oder neuer Unterstützung in Antalya verwechselt werden.

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Die Klimaanpassung im Libanon muss das Land auch auf überschüssiges Wasser vorbereiten. Während die COP31 vom 9. bis 20. November 2026 in Antalya stattfindet, muss die Anpassung Überschwemmungen, städtische Abflüsse und Küstenrisiken abdecken. Das Land hat einen nationalen Rahmen für 2025-2035. Seine Herausforderung besteht nun darin, diese Richtlinien in lokale Diagnosen, nutzbare Warnungen und finanzierte Projekte zu übersetzen.

Der Nationale Anpassungsplan umfasst acht Sektoren, darunter Wasserressourcen, städtische Infrastruktur und Katastrophenvorsorge. Sie stellt den Hochwasserschutz in eine umfassendere Politik. Die Wasserversorgung und Sicherheit der Bewohner während der schweren Regenfälle sind somit die gleiche Vorbereitung des Territoriums.

Klimaanpassung im Libanon: jenseits des Mangels

In einem am 10. November veröffentlichten Interview erinnert sich der Umweltexperte Habib Maalouf, dass die Regenmenge den Schaden nicht allein erklärt. Urbanisierung, asphalt- oder betonbedeckte Böden und Bauten in niedrigen Gebieten erhöhen die Exposition. Netzkapazität und institutionelle Bereitschaft sind ebenfalls wichtig.

Diese Unterscheidung vermeidet eine zu einfache Lesbarkeit von Katastrophen. Ein intensiver Regen löst Abfluss aus, aber seine Folgen hängen auch von der Straße zum Wasser ab. Aufbauend auf einem natürlichen Strömungskanal oder Sättigung eines Bereichs von undurchlässigen Oberflächen verändert diesen Weg. Die Lagerungsanforderungen für Trockenperioden entfernen daher nicht die Evakuierungs- und Schutzanforderungen bei Regenfällen.

Für Maalouf kann Wasser, das für das Leben und die Landwirtschaft wichtig ist, destruktiv werden, wenn es die Kapazität der Infrastruktur übersteigt. Seine Analyse konzentriert sich auf Planungsentscheidungen sowie auf das Klima. Es weist nicht automatisch jede libanesische Flut der Erwärmung zu. Eine solche Diagnose erfordert Beobachtungen der betreffenden Regenfälle, Böden und Arbeiten.

Die Küstenlinie kombiniert verschiedene Arten von Exposition

An der Küste übertrifft die Vorbereitung die einzigen Sturmsysteme. Der Nationale Anpassungsplan unterscheidet Erosion, Meeresspiegelanstieg, Sturmeffekte und Eindringen von Salzwasser. Diese Phänomene haben nicht alle die gleiche Geschwindigkeit und Konsequenzen. Die Behandlung unter einer einzigen « Advanced Sea » -Formel würde die technischen Bedürfnisse jedes Standorts maskieren.

Die Erosion betrifft den Verlust von Land an der Küste. Wellen und Überspannungen können die Installationen während eines Sturms aussetzen. Das Eindringen von Salz beeinflusst unterirdische Ressourcen und Böden. Maalouf unterstreicht die letztere Bedrohung für Trinkwasser und Landwirtschaft in gefährdeten Küstengebieten, ohne eine neue Maßnahme für eine libanesische Gemeinde vorzulegen.

Das libanesische Programm plant, die Anfälligkeit der Küste und ihrer wichtigsten Infrastruktur zu bewerten. Außerdem soll die Strategie für das integrierte Küstenzonenmanagement aktualisiert werden. Diese Maßnahmen sind in einer Roadmap enthalten: Ihre Registrierung zeigt nicht, dass die Studien abgeschlossen sind oder dass die Schutzmechanismen bereits aufgebaut sind.

Alarm muss zum Handeln führen

Die Vorbereitung basiert nicht nur auf Arbeit. Eine Wettervorhersage kann starke Niederschläge ohne ausreichende lokale Reaktion vorhersagen. Um nützlich zu sein, müssen die Informationen die exponierten Personen und die handlungsfähigen Dienste mit verständlichen Anweisungen erreichen.

Die World Meteorological Organization beschreibt vier komplementäre Komponenten eines Frühwarnsystems. Risiken müssen bekannt sein, Phänomene müssen beobachtet und vorhergesagt werden, Warnungen müssen übermittelt werden, Bereitschafts- und Reaktionsfähigkeiten müssen verfügbar sein. Ein isoliertes Messnetzwerk erfüllt somit nur einen Teil der Funktion.

Angewandt auf Überschwemmungen verbindet diese Logik die Vorhersage an bestimmte Standorte: niedrige Sektoren, exponierte Äxte und wesentliche Ausrüstung. Es führt auch zu einer Untersuchung des Informationsflusses. Wer bekommt die Warnung? Wer überträgt es den Bewohnern? Welche Dienste sollten mobilisiert werden? Diese Verantwortlichkeiten müssen definiert werden, bevor Wasser ankommt.

Instrumentenwartung und Teamtraining sind Teil der Kosten für die Alarmierung. Die WMO hebt die Schwierigkeiten hervor, mit denen viele Dienste bei der Aufrechterhaltung ihrer Stationen und Prognosefähigkeiten konfrontiert sind. Diese internationale Beobachtung erstellt keine Bestandsaufnahme der libanesischen Mängel. Sie erinnert jedoch daran, dass der Kauf von Geräten ohne Planung ihres Betriebs keinen nachhaltigen Service garantiert.

Kommunen als Brücke zwischen Strategie und Bewohnern

Eine aktuelle Initiative zielt darauf ab, die nationalen Orientierungen den lokalen Realitäten näher zu bringen. Am 12. Oktober 2026 versammelten sich das Libanesische Rote Kreuz, das Umweltministerium und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen in Jounieh. Das Treffen konzentrierte sich auf eine gemeinschaftssensiblere Klimapolitik.

Zu den Teilnehmern gehörten Vertreter von Gouvernements, Gemeindeverbänden, Gemeinden und lokalen Gemeinschaften. Erklärtes Ziel war es, die Klimapolitik in ihre Programme zu integrieren und ihre Beteiligung an der Entscheidungsfindung zu stärken. Die Überwachung der Ausbildung sollte auch dazu beitragen, festzustellen, was sich in der Praxis ändert und welche Schwierigkeiten nach wie vor bestehen.

Diese Arbeit verlängert eine Vereinbarung, die am 21. August zwischen dem Libanesischen Roten Kreuz und UNDP unterzeichnet wurde. Es zielt auf eine bessere Notfallvorsorge, frühzeitiges Handeln und Koordination ab. Mit diesen Verpflichtungen wird die Zusammenarbeit organisiert. Sie stellen keine Schutzbescheinigung für jeden Ort oder die Ankündigung eines voll funktionsfähigen nationalen Warnsystems dar.

Finanzvorbereitung ohne verwirrende Umschläge

Die finanzielle Frage ergibt sich aus der Erstellung der Daten. Das Projekt zur Unterstützung des Nationalen Anpassungsplans und der kommunalen Wasserressourcenplanung umfasst den Zeitraum 2023-2027. UNDP hat ein Budget von $ 1.936.960, mit dem Green Climate Fund als Vermieter und dem Umweltministerium als Partner.

Das Projekt umfasst Arbeiten am Becken von Nahr el-Kalb. Es zielt darauf ab, Wissen, institutionelle Fähigkeiten und die Integration der Anpassung in die Planung zu verbessern. In seiner Präsentation werden Bewertungen der Metn-Industriegebiete und des Apfelsektors im oberen Einzugsgebiet erwähnt.

Dieser Haushalt entspricht einem spezifischen Vorbereitungs- und Unterstützungsprogramm. Es stellt nicht die nationalen Kosten für den Hochwasserschutz oder einen in Antalya für den Bau angekündigten Betrag dar. Der Unterschied besteht darin, dass die Finanzierung von Studien, die Auswahl von Interventionen und die Sicherstellung ihrer Umsetzung verschiedene Schritte sind.

Maalouf stellt den effektiven Zugang zu Finanzierung in den Mittelpunkt des Urteils über Klimaverhandlungen. Er betonte das Risiko, den am stärksten gefährdeten Ländern zusätzliche Schulden aufzubürden. Die Diskussionen über Anpassung und Finanzierung gehen in Antalya weiter. Der Konferenzplan reicht nicht aus, um festzustellen, dass ein neuer libanesischer Umschlag erworben wird.

Der nationale Fahrplan sieht Bewertungen des städtischen Risikos und der Entwässerungsleistung für 2026-2028 vor. Es platziert nachhaltige Drainage-Pilotprojekte bis 2029-2032. Das Follow-up wird sich daher auf die tatsächlich durchgeführten Studien, die ausgewählten Standorte und die ihnen zugewiesenen Ressourcen konzentrieren.

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